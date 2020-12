Berufung von Leigh Curyer in das Advisory Board und von John Jentz in das Board of Directors von International Consolidated Uranium

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 3. Dezember 2020 – International Consolidated Uranium Inc. (das „Unternehmen” – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/international-consolidated-uranium-inc/) (TSXV: CUR) gibt bekannt, dass Leigh Curyer mit Wirkung ab dem 3. Dezember 2020 aus dem Board of Directors (das „Board”) des Unternehmens ausgeschieden ist und in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde. Das Unternehmen meldet außerdem, dass John Jentz zum leitenden Director in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



