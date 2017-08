Berufung von Dr. Nicolas Bogs zum Professor an der Hochschule Fresenius / Experte für Strategie, Führung und Personal verstärkt den Standort Hamburg (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Hamburg (ots) -Seit drei Jahren lehrt Dr. Nicolas Bogs an der Business School derHochschule Fresenius in Hamburg - nun hat ihn das HessischeKultusministerium zum Professor am Standort in der Hansestadtberufen. Präsident Prof. Dr. Tobias Engelsleben und Prodekanin Prof.Dr. Uta Lieberum überreichten ihm am 31. August 2017 im Rahmen einerfeierlichen Veranstaltung in Hamburg die Berufungsurkunde.Für den promovierten Volkswirt ist dieser Schritt eine schöneBestätigung, dass seine Lehre geschätzt wird und er als Experte fürStrategische Führung zu einem festen Bestandteil der Hochschulegeworden ist. An der Hochschule Fresenius hat Bogs denMasterstudiengang Human Resources Management mit entwickelt und istdafür in Hamburg auch Studiendekan. "Mich begeistert die hier an derHochschule gelebte Verbindung von Wissenschaft und Praxis", bekenntder 51-Jährige. Auch die Förderung von herausragenden und engagiertenStudierenden hat er sich an der Hochschule auf die Fahnen geschriebenund das Talent-Netzwerk am Standort etabliert.Darüber hinaus ist Bogs Managing Partner der TANGRON Talent &Insight, einer auf Executive und Professional Search spezialisiertenPersonalberatung mit Sitz in Hamburg. Zuvor war er in mehrerenMediengruppen als Führungskraft tätig, zuletzt als Vorstandsmitgliedder internationalen Haymarket Media Group mit Sitz in London.Seine Erfahrung und Kontakte kommen den Studierenden zugute:"Gelebte und geteilte Business-Erfahrung würzt die Lehre und bereitetStudierende optimal auf das Berufsleben vor und darauf kommt esletztlich an", so Bogs. Praktiker im Hörsaal, Besuche mitStudierenden in Unternehmen und Praxisprojekte sind für ihn deshalbselbstverständlich.Nicolas Bogs hat an der Universität Hamburg studiert. Er istverheiratet und hat eine Tochter.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York ist mit über 12.000 Studierenden diegrößte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie blickt auf einemehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl RemigiusFresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", dassich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildungwidmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sieverfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietetin den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit &Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- undMasterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende undausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die HochschuleFresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Beider Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites undinnovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihreInternationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug"vom Wissenschaftsrat gewürdigt.