Frankenthal (ots) - Dass ohne Druck nichts passiert, denken vieleEltern. Dem widerspricht Christian Popescu, Berufswahlkoordinator aneiner Integrierten Gesamtschule. Im Interview mit dem AusbildungsblogChemieAzubi wirft er einen differenzierten Blick auf das ThemaBerufsorientierung.In den ersten beiden Monaten jeden Jahres informieren sichzahlreiche Schülerinnen und Schüler über ihre berufliche Zukunft.Auch die Berater in Sachen Berufsorientierung sind dann wieder an denSchulen gefragt.Christian Popescu ist Berufswahlkoordinator an der Robert SchumanIntegrierte Gesamtschule Frankenthal (www.igs-frankenthal.de/). Seitder Gründung der IGS vor sechs Jahren ist Popescu in dieser Funktiontätig; auch davor schon war er in Sachen Berufsorientierungunterwegs.Empfehlungen an Schüler und ElternChristian Popescus Rat an Eltern: "Eltern sollten ihren Kindernihre Möglichkeiten im Einklang mit ihren Stärken zeigen. Und überihren eigenen Job erzählen, welche Probleme auftreten, welche Erfolgesie hatten. Ich muss oftmals feststellen, dass die Schüler keineAhnung haben, was ihre Eltern beruflich tun."Viele Eltern haben den Eindruck, dass ohne Druck nichts passiert.Das sieht der Berufsberater anders. "Solange sich die Kids mit dem,was ihnen vorgegeben wird, nicht selbst identifizieren können, wirdDruck nicht viel bewirken", ergänzt er.Das volle Interview kann man auf dem Ausbildungsblog ChemieAzubilesen: http://www.chemie-azubi.de/detailansicht/news/die-berufswahl-ohne-druck-passiert-nichts/ Oder über die Startseite des Blogs gehen:www.chemie-azubi.deMehr über den BlogAuf dem ChemieAzubi wird über alles rund um Ausbildung und DualesStudium in der chemischen, pharmazeutischen und Kunststoffverarbeitenden Industrie gebloggt. Die Beiträge bilden einen Mix ausEinblicken in die Ausbildungsbetriebe, Berufe und Karrierewege,praktischer Hilfe zur Berufswahl und Bewerbung sowie interessantenStorys über Chemie im Alltag.Weitere Blog-Themen aus dem Januar sind:- Muss man studieren, um Karriere zu machen?- Mit dem Förderprogramm StartPlus eine Ausbildung finden- Drei Fakten über den Arbeitsmarkt - Info für Berufsanfänger