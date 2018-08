Berufsverbände VOD und BVO zur Fachkräfteengpass-Analyse: Osteopathie durch eigenes Berufsgesetz regeln - Physiotherapie stärken

Wiesbaden / Bad Alexandersbad (ots) - "DieFachkräfteengpass-Analyse hat den Handlungsbedarf offengelegt, um diePhysiotherapie zukunftsfest zu machen. Wir können die Kritik und diedamit verbundenen Forderungen unserer Kollegen aus der Physiotherapiesehr gut nachvollziehen. Eine zukunftssichere Physiotherapie, bei derPhysiotherapeuten von ihrem Verdienst auch leben können, istelementar wichtig für die Versorgungssicherheit im deutschenGesundheitssystem", kommentieren die Vorsitzenden der beiden größtendeutschen Osteopathieverbände, Prof. Marina Fuhrmann (VOD e.V.) undGeorg Schöner (BVO e.V.) die jüngst veröffentlichteFachkräfteengpass-Analyse der Agentur für Arbeit.In dieser wird für den Beruf des Physiotherapeuten ein deutlicherFachkräftemangel attestiert. Gegenüber dem Vorjahr hat sich derMangel sogar deutlich verschärft. So kann eine freie Stelleinzwischen im Durchschnitt 157 Tage lang nicht besetzt werden. Auf100 freie Stellen in der Physiotherapie kommen nur 31 arbeitssuchendgemeldete Physiotherapeuten."Wir Osteopathen sehen diese Entwicklung mit Sorge, zumal es inder guten interdisziplinären Zusammenarbeit zunehmend schwierigerwird, Patienten an Physiotherapeuten zu vermitteln, die nochKapazitäten haben", bestätigen Marina Fuhrmann und Georg Schöner dieSituation aus eigenem Erleben. Vor diesem Hintergrund seien dieForderungen nach einer Stärkung der Physiotherapie absolutberechtigt.Aufgrund der Situation der Physiotherapie sehe man sich auch inder Forderung nach einer berufsgesetzlichen Regelung der Osteopathiebestätigt."Der Osteopath gehört als Osteopath gesetzlich geregelt. DieseForderung, die im Übrigen auch 80 Prozent aller Osteopathiepatientenlaut einer neuen Forsa-Umfrage als sehr wichtig oder wichtig ansehen,gewinnt durch die Fachkräfteengpassanalyse an Gewicht",unterstreichen Marina Fuhrmann und Georg Schöner.Frühere Überlegungen, die Osteopathie in diePhysiotherapieausbildung zu integrieren, müssten sich nunmehr auchfür die größten Verfechter überholt haben."Ganz unabhängig davon, dass Osteopathie und Physiotherapie zweiunterschiedliche und in der Ausbildung sehr anspruchsvolleDisziplinen sind, die sich nicht vermischen lassen, muss inzwischenjedem klar werden, dass eine Integration der Osteopathie in diePhysiotherapie ein Irrweg wäre.Weder gibt es die Physiotherapeuten in der ausreichenden Anzahl,noch sollte man die dringend notwendige Verbesserung derPersonalsituation in der Physiotherapie dadurch gefährden, dassausgebildete Physiotherapeuten stattdessen als Osteopathen arbeitenwollen und somit als Physiotherapeuten mit ihren Kernkompetenzen inder täglichen ambulanten oder stationären Versorgung verloren gehen.Das wäre ein Eigentor. Der einzig richtige Weg kann daher nur sein,den Handlungsbedarf in der Physiotherapie im Sinne der Physiotherapieanzupacken und die längst überfällige berufsgesetzliche Regelung derOsteopathie gesondert umzusetzen", fordern Marina Fuhrmann und GeorgSchöner.Weitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland Bundesverband OsteopathieUntere Albrechtstraße 15 Am Kurpark 165185 Wiesbaden 95680 Bad AlexandersbadTelefon: 0 611 / 5808975 - 0 Telefon: 0 9232 / 8813420info@osteopathie.de info@bv-osteopathie.dewww.osteopathie.de www.bv-osteopathie.dePressekontakt:Ansprechpartnerin Presse VOD: Ansprechpartner Presse BVO:Michaela Wehr Rüdiger DietzTel. 0 15 20 / 2 14 71 05 Tel. 0 9232 / 88 12 624presse@osteopathie.de presse@bv-osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen e.V., übermittelt durch news aktuell