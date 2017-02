Berufsunfähigkeitsversicherung Test 2017: Beste Berufsunfähigkeitsversicherung im Vergleich 2017

Bremen (ots) -Der Berufsunfähigkeitsversicherung Test 2017 soll Verbrauchern dienötige Entscheidungshilfe bei der Wahl ihrer Police geben. Expertenwie die von der Stiftung Warentest führen dabei einenBerufsunfähigkeitsversicherung Vergleich zahlreicher Tarife dervielen Anbieter durch.Der Preisvergleich bei vorgegebener Höhe der Rente ist dabei Aspekt.Daneben werden auch Vertragsbedingungen, zum Beispiel Klauseln,analysiert. Diese werden in den Testberichten ebenfallsberücksichtigt. Die beste Berufsunfähigkeitsversicherung im Testerhält das Prädikat "Testsieger".Beste Berufsunfähigkeitsversicherung im Vergleich der StiftungWarentestDer Berufsunfähigkeitsversicherung Test der Stiftung Warentest istzwar nicht der aktuellste, besitzt jedoch nach wie vor hoheAussagekraft. Im Vergleich waren BU-Policen für eine Arzthelferin,einen Mechaniker und einen Diplom-Kaufmann. Hier die Testsieger derStiftung Warentest im Berufsunfähigkeitsversicherung Vergleich:- Provinzial- Europa- Condor- HanseMerkur- R+V VersicherungAuf diese folgen die Berufsunfähigkeitsversicherung der Allianz, AlteLeipziger, Dialog, Generali und Volkswohl Bund. Insgesamt waren dieExperten der Stiftung Warentest mit den Angeboten am Markt zufrieden.So konnten etwa die Hälfte der im Test berücksichtigten Tarife mit"sehr gut" abschneiden.Weitere Testberichte sowie aktuelle Ergebnisse aus demBerufsunfähigkeitsversicherung Test 2017 gibt es aufhttp://ots.de/A6ZHJBerufsunfähigkeitsversicherung Test 2017Der aktuellste BU Test stammt von der Ratingagentur Morgen & Morgen.In ihrem Berufsunfähigkeitsversicherung Vergleich legten die Expertenbesonderen Wert auf kundenfreundliche Vertragsbedingungen, Kompetenz,Solidität und Antragsfragen. Weitere Vergleichsparameter waren dieKosten im Verhältnis zur BU-Rente.Bei 532 geprüften Tarifen von 73 BU-Versicherern gehört dieser BUVergleich zu den umfangreichsten. 327 Tarife konnten die Bestnote imRating von fünf Sternen erzielen. 51 Tarife waren "schwach" bis "sehrschwach".Beste Berufsunfähigkeitsversicherung im Vergleich von Morgen & MorgenFolgende Daten wurden in diesem Test einem Musterkundenzugrundegelegt: Arzt für Allgemeinmedizin 30 Jahre alt, Nichtraucher.Die vereinbarte monatliche Berufsunfähigkeitsrente beträgt 3000 Euro.Überschussbeteiligung wird als Sofortrabatt direkt vom Bruttobeitragabgezogen und ergibt den Nettobeitrag (Zahlbeitrag).Zu den besten BU Versicherungen gehören laut Morgen & Morgen folgendeBerufsunfähigkeitsversicherungen:- WWK SBU Komfort- Continentale B1, BUV Premium- Volkswohl Bund SBU- Allianz BerufsunfähigkeitsPolice Plus- Alte Leipziger SecurAL BV10Unter den günstigsten Berufsunfähigkeitsversicherungen für eine 30Jahre alte Bürokauffrau / einen Bürokaufmann, Nichtraucher und 1000Euro monatliche BU-Rente haben diese Policen im Test am bestenabgeschnitten.Die günstigsten Berufsunfähigkeitsversicherungen im Vergleich vonMorgen & Morgen:- Swiss Life SBU Tarif 943- Continentale B1, BUV Premium- Zurich Deutscher Herold- Volkswohl Bund SBU- Alte Leipziger SecurAL BV10Berufsunfähigkeitsversicherung Testsieger 2017 bei Franke & BornbergDie Ratingagentur Franke & Bornberg hatBerufsunfähigkeitsversicherungen für drei Musterkunden getestet:Bankkaufleute, Maschinenbauingenieure und Vertriebsleiter. Diese sindNichtraucher und verrichten keine schwere körperliche Arbeit. DieKosten für die Berufsunfähigkeitsversicherungen wurden anhand desBruttobeitrags und des Nettobeitrags verglichen. Hier ein kurzerEinblick in die Testergebnisse.Beste Berufsunfähigkeitsversicherung im Test von Franke & Bornberg:- Swiss Life SBU- Stuttgarter BUV-PLUS, Tarif 91- HDI SBU EGO Top- Nürnberger SBU2800C- Allianz BU-Police Plus E356Als beste Berufsunfähigkeitsversicherung im Vergleich kostet dieSwiss Life SBU für den 30 Jahre Alten Ingenieur bei einer monatlichenRente von 1500 Euro 99,33 Euro (Bruttobeitrag) bzw. 64,56 Euro(Nettobeitrag / Zahlbetrag). Der 40 Jahre alte Vertriebsleiter hatbei einer BU-Rente von 2500 Euro im Monat Kosten für dieBerufsunfähigkeitsversicherung in Höhe von 316,37 Euro bzw. von205,64 Euro pro Monat.Dienstunfähigkeitsversicherung: die Berufsunfähigkeitsversicherungfür BeamteEine spezielle Form der Berufsunfähigkeitsversicherung ist dieDienstunfähigkeitsversicherung für Beamte. Aufgrund derBeamtenversorgung muss die BU-Versicherung für Beamte zwingend diesogenannte Dienstunfähigkeitsklausel (DU-Klausel) enthalten.Die Stiftung Warentest hat auch dieseBerufsunfähigkeitsversicherungen für Beamte getestet. Die besteDienstunfähigkeitsversicherung im vergleich der Stiftung Warentestwurde die Condor SBU C80 und die R+V BUZ BR. Dahinter folgen die AXA/ DBV SBU ALVSBV, AXA / DBV BUZ ALVT2 und die Bayerische SBU ProtectPrestige 15809.Weitere Ergebnisse aus dem Dienstunfähigkeitsversicherung Test derStiftung Warentest auch auf www.presseportal.de/pm/106701/2604128Beste Berufsunfähigkeitsversicherung 2017 für Selbständige im TestEinen speziellen Vergleich der Berufsunfähigkeitsversicherung fürSelbstständige hat die Ratingagentur Franke & Bornberg erstellt. Ambesten haben in diesem BU Test für Selbstständige diese Tarifeabgeschnitten:- ERGO - Berufsunfähigkeitsversicherung- Stuttgarter - BUV-Plus, Tarif 91- Basler - BU- Europa - BU-Vorsorge PremiumDer Berufsunfähigkeitsversicherung Test 2017 dient Verbrauchernlediglich zur Übersicht. Die Meinungen und Empfehlungen der Expertenkönnen Interessierte vor einer falschen Wahl bewahren. Trotzdemsollte bedacht werden, dass nicht immer die besteBerufsunfähigkeitsversicherung im Test auch gleichzeitig die besteWahl für einen selbst ist. bereits geringste Abweichungen von denMusterdaten können zu komplett anderen Ergebnissen führen. Deshalbist ein individueller BU-Versicherungsvergleich sinnvoll und wichtig.Weitere Informationen sowie Quellen:http://www.berufsunfaehigkeitsversicherung-test-vergleich.comhttp://www.test.de/Berufsunfaehigkeitsversicherung-im-Test-4881349-0/http://www.franke-bornberg.de/ratings/http://ots.de/51x0FPressekontakt:Asenta GmbHAm Hulsberg 12928205 Bremenwww.asenta.deOriginal-Content von: Asenta GmbH, übermittelt durch news aktuell