Berufsunfähigkeit: Versicherungsgruppe die Bayerische mit neuen flexiblen Tarifen

München (ots) - Mit ihren komplett erneuerten BU-Tarifen rückt dieVersicherungsgruppe die Bayerische ihr Kernprodukt noch näher an dieBedürfnisse der Kunden. Dabei stehen Flexibilität und die Bedürfnisseder Versicherten im Fokus. Die Kunden profitieren fortan von - imMarktvergleich außergewöhnlich zahlreichen - Möglichkeiten derNachversicherung und nachträglichen Anpassung ihrer Policen. Auchkönnen Versicherte nun ihre Beitragszahlungen ohne Angabe von Gründenaussetzen. Zudem bietet die Bayerische ab sofort allen Berufsgruppendie Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung. Dieses umfassendeLösungsangebot hilft Kunden, ihren Tarif individuell an diepersönlichen Lebensumstände anzupassen."Die BU ist elementarer Bestandteil der individuellen Absicherung.Schließlich zählt die eigene Arbeitskraft zu unseren wertvollstenRessourcen. Für uns Motivation genug, unsere BU-Tarife, die schonheute zu den besten am Markt gehören, nochmals zu verbessern", sagtMartin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Wir sind zur Optimierungunserer Prozesse und unserer Angebote ständig im Dialog mitqualifizierten Beraterinnen und Beratern aus unserem eigenen Haus,aber auch mit ausgewiesenen Experten aus der Gruppe derVersicherungsmakler - und die haben letztlich den Impuls gegeben, wiewir einzelne Bestandteile unserer Tarife noch stärker an denBedürfnissen der Kunden ausrichten können. Mit den Tarifinnovationenhaben wir die richtigen Antworten gefunden."Unabhängig von versicherungsrelevanten Ereignissen könnenVersicherte in den ersten fünf Vertragsjahren nun bis zum 45.Lebensjahr eine nachträgliche Erhöhung des BU-Schutzes auf eineJahresrente von bis zu 36.000 Euro wählen. Die sonst marktüblicheOption der Nachversicherung auf 30.000 Euro bis zum 35. Lebensjahrwird damit deutlich übertroffen. Das gilt ohne Angabe von Gründen undohne erneute Gesundheitsprüfung.Wird eine Nachversicherung nötig, etwa beim Studienabschluss oderder Geburt eines Kindes, können Versicherte ihren BU-Schutz nun biszum 50. Lebensjahr beliebig oft bis zu einer Höhe von 36.000 EuroGesamtjahresrente anpassen.Eine Nachversicherung ist nun unabhängig von der bisherigenVersicherungsdauer. Dadurch können auch Versicherte, deren Vertragweniger als fünf Jahre läuft, ihren BU-Tarif flexibel anpassen.Die Bayerische erleichtert ihren Kunden außerdem die Aussetzungder Beitragszahlung. Möglich ist das bereits ab einerVersicherungsdauer von zwei Jahren ohne Angabe von Gründen für dieDauer von 24 Monaten. Andere Anbieter gewähren eine solche Stundung -falls überhaupt - erst nach einer Versicherungsdauer von 36 Monaten.Die gesetzliche Erhöhung des Renteneintrittsalters bedeutet fürBU-Versicherte oftmals das Risiko von Versorgungslücken. Durch eineVerlängerung des Versicherungsschutzes schließen Kunden diese Lückennun problemlos. Eine solche Option räumt die Bayerische jetztsämtlichen Berufsgruppen ein. Diesen Vorteil können fortan auchBeamte und Selbstständige nutzen. Eine erneute Gesundheitsprüfung istnicht nötig.Alle Verbesserungen der ereignisunabhängigen Erhöhung desBU-Schutzes gelten für die Tarifoptionen Komfort, Komfort Plus undPrestige. Sämtliche anderen Neuerungen betreffen zusätzlich dieTarifoption Smart. Und das Beste: Von diesen Verbesserungenprofitieren all die Kunden, die sich seit dem 01.01.2019 für dieBayerische entschieden haben. Und für die BU-Zusatzversicherungenseit 01.01.2017 greifen diese Neuerungen automatisch.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich alsSpezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen,vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell