Berufsstart: Volljährig und ohne Schutz? / Junge Erwachsene sind während Ausbildung, Studium und Freiwilligendiensten oft bei Eltern mitversichert (FOTO)

Coburg (ots) -Tipps für den AlltagDie Schulzeit ist vorbei, die Frage Lehre oder Studiumentschieden. Wenn das Ausbildungsjahr oder das Wintersemesterbeginnt, ist für viele junge Leute der Zeitpunkt gekommen, sich aufeigene Füße zu stellen und auszuziehen. Muss man sich jetzt auchselbst versichern?Wie die HUK-COBURG mitteilt, sind volljährige, unverheirateteKinder in der Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Hausratversicherungwährend der Erstausbildung bei ihren Eltern kostenlos mitversichert.An der Mitversicherung ändert auch ein freiwilliges soziales oderökologisches Jahr oder ein Bundesfreiwilligenjahr nichts. Unerheblichist zudem, ob die Dienste direkt nach dem Schulabschluss, währendoder direkt nach der Ausbildung absolviert werden. In derHaftpflichtversicherung sind zusätzlich der Freiwillige Wehrdienst,ein einjähriges Work & Travel-Programm oder eine einjährigeAu-pair-Tätigkeit miteingeschlossen. - Natürlich dürfen dieMitversicherten in dieser Zeit kein eigenes Einkommen haben: Bafög,Lehrlingsgehalt oder der typische Studentenjob, um ein bisschenTaschengeld dazu zu verdienen, spielen keine Rolle.Auch die typische Studentenbude ist durch die Hausratversicherungder Eltern mitversichert. Und selbst wenn man sich nach Abschluss derErstausbildung auf eigene Füße stellt und eine eigene Wohnungeinrichtet, besteht die kostenlose Mitversicherung noch ein halbesJahr weiter. Ereignet sich während der Mitversicherungszeitallerdings ein Schaden, ist die Entschädigung auf einen gewissenProzentsatz der Versicherungssumme begrenzt.Ausland inklusiveEin Auslandssemester ist heute eher die Regel als die Ausnahme:Das wissen Versicherungen und bieten darum in der Hausrat- ebenso wiein der Haftpflichtversicherung weltweiten Schutz. Dauert derAuslandsaufenthalt jedoch länger als ein halbes Jahr, sollte manzuvor mit seiner Hausratversicherung reden. Auch auf dieRechtsschutzversicherung können Auslandsstudenten zählen, solange siesich in Europa oder in den Mittelmeeranrainerstaaten aufhalten. Liegtder Studienort in anderen Staaten, sollte man auch hier das Gesprächmit seinem Versicherer suchen.Ein wichtiges Thema beim Auslandssemester ist dieKrankenversicherung. Gesetzlich krankenversicherte Studenten sind biszum 25. Lebensjahr bei ihren Eltern mitversichert und haben imGastland Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen. Oft weicht derLeistungskatalog dort aber stark vom deutschen ab und bietet nichtden gewohnten Standard. Zuzahlungen sind eher die Regel als dieAusnahme. Außerdem greift der Schutz nur in Staaten, mit denenDeutschland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Wer inden USA oder Australien studieren will, muss sich selbst versichern.Viele private Krankenversicherungen bieten für vorübergehendeAuslandsaufenthalte - wie einem Auslandssemester - Schutz im Rahmeneiner Auslandsreisekrankenversicherung. Mit dieser Police im Gepäckgeht man im Ausland als Privatpatient zum Arzt oder ins Krankenhaus,Eigenanteile werden zurückerstattet und sollte einKrankenrücktransport nötig werden, ist er miteingeschlossen. EineLeistung, die keine gesetzliche Krankenkasse übernimmt, die aberschnell etliche tausend Euro kosten kann.