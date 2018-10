Berufseinstieg für angehende Orchestermusiker - Starker Start in Dortmund mit der ZAV-Künstlervermittlung (FOTO)

Bonn (ots) -"Wir wollen junge Talente genau dort abholen, wo sie ausgebildetwerden und sie auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen", betonteAnnette Tigges-Thies, Geschäftsbereichsleiterin der ZentralenAuslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit,anlässlich der ersten gemeinsamen Veranstaltung derZAV-Künstlervermittlung mit dem Orchesterzentrum-NRW in Dortmund. Am29. und 30. Oktober 2018 trafen sich dort Nachwuchskünstler mitExperten der ZAV-Künstlervermittlung sowie Partnern aus dem Netzwerkder europäischen Arbeitsmarktservices. Gemeinsam mit der europaweitersten hochschulübergreifenden Ausbildungsstätte, demOrchesterzentrum-NRW, informierte die ZAV-Künstlervermittlung dieangehenden Musikprofis über Möglichkeiten des Berufseinstiegs undBeschäftigungsperspektiven."Die Kooperationsveranstaltung mit der ZAV-Künstlervermittlung inVerbindung mit EURES sehen wir wegen ihrer internationalenAusrichtung als enorme Bereicherung für unsere Studierenden desMasterstudiengangs 'Orchesterspiel', der mit den Inhalten und Zielendieser Veranstaltung in besonderem Maße korrespondiert", freute sichDr. Jonas Becker, Verwaltungsdirektor des Orchesterzentrum | NRW,über die positive Resonanz.Über 1.500 hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen mitder Spezialisierung Orchesterspiel drängen jedes Jahr auf dendeutschen Orchestermarkt. Um eine feste Orchesterstelle zu bekommen,müssen die jungen Musiker oft mehr als vierzig Probespiele vorpotenziellen Arbeitgebern absolvieren. Während der zweitägigenVeranstaltung erhielten die jungen Instrumentalisten einen Überblicküber den spezifischen Arbeitsmarkt für Orchestermusiker. "WelcheAnforderungen gilt es zu meistern, wie gehe ich mit der Vorspiel- undProbespiel-Situation um, möchte ich als Orchestermusiker vielleichtsogar im Ausland arbeiten - bei all diesen Fragen kann dieZAV-Künstlervermittlung Hilfestellung leisten", erklärte AnnetteTigges-Thies. Erproben konnten die angehenden Musiker dieses Angebotvor Ort. Wer individuell vorspielte, erhielt in einem anschließendenBeratungsgespräch Hinweise für die spätere Stellensuche und zuMöglichkeiten der Unterstützung.Die ZAV-Künstlervermittlung vermittelt darstellende Künstlerinnenund Künstler sowie Bewerberinnen und Bewerber auskünstlerisch-technischen Berufen.Das Orchesterzentrum | NRW in Dortmund ist eine gemeinsameEinrichtung der vier staatlichen Musikhochschulen des LandesNordrhein-Westfalen (Detmold, Düsseldorf, Essen und Köln) undeuropaweit die erste hochschulübergreifende Ausbildungsstätte fürkünftige Orchestermusiker. Im Masterstudiengang "Orchesterspiel"werden Studierende in vier Semestern praxisnah und zielgerichtet aufeine Karriere in renommierten Orchestern vorbereitet.Weitere Informationen:https://zav.arbeitsagentur.dehttp://www.orchesterzentrum.dePressekontakt:Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)Bundesagentur für ArbeitPressestelleDr. Beate RaabeTel: 0228 713-1350E-Mail: zav.presse@arbeitsagentur.dewww.zav.deOriginal-Content von: Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), übermittelt durch news aktuell