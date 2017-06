Berlin (ots) - Die Vergabe der Berufsbezeichnung "Ingenieur(in)"durch die Ingenieurkammern sowie die Festsetzung eines 70-prozentigenMINT-Anteils im Studium sind zwei der formulierten Bestrebungen derBundesingenieurkammer bei der Vereinheitlichung der Ingenieurgesetzeauf Bundesebene, die für diesen Herbst angestrebt ist. "Das istinakzeptabel", kritisiert VWI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Wolf-ChristianHildebrand. Denn, so Hildebrand weiter, "mit den Forderungen derBundesingenieurkammer wird das sehr erfolgreiche Berufsbild desWirtschaftsingenieurs gefährdet."Kompetenzen von Wirtschaftsingenieurinnen undWirtschaftsingenieuren werden stark nachgefragt. Die Absolventinnenund Absolventen sind Ingenieure mit einem Blick für wirtschaftlichenErfolg: interdisziplinär ausgebildete und flexibel einsetzbareGeneralisten, die in Unternehmen an wichtigenSchnittstellenpositionen integrierende und leitende Funktionenübernehmen. Im Rahmen der geforderten Vereinheitlichung derIngenieurgesetze der Bundesländer, die bereits in den letzten beidenJahren aufgrund der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie novelliert wordenund sehr unterschiedlich ausgefallen sind, besteht große Gefahr fürdas in der deutschen Hochschullandschaft etablierte und auf demdeutschen wie internationalen Arbeitsmarkt höchst erfolgreicheKonzept Wirtschaftsingenieurwesen und seiner Berufsbezeichung. Grundist einerseits die Forderung der Bundesingenieurkammer einesvorgegebenen Technikanteils (MINT-Anteil) am Studium von mindestens70 Prozent. Andererseits künftig allein über die Vergabe derBerufsbezeichnung "Ingenieur(in)" entscheiden zu wollen.Aufgrund der Bologna-Reform können Hochschulen akademische Gradewie Dipl.-Ing. oder Dipl.-Wirt.-Ing. nicht mehr vergeben. Diesewurden europaweit von Bachelor- bzw. Mastertiteln mit den Zusätzen ofArts, of Science oder of Engineering abgelöst. Bisher können dieHochschulen jedoch im Rahmen der dem Zeugnis beiliegendenBegleiturkunde, dem Diploma Supplement, den Absolventinnen undAbsolventen entsprechender Fachrichtungen das Recht verleihen, dieBerufsbezeichnung Wirtschaftsingenieurin bzw. Wirtschaftsingenieur zuführen. "Die aktuelle Forderung der Bundesingenieurkammer gefährdetdiese bewährte Praxis, da die Ingenieurkammern einiger BundesländerKontrolle und Genehmigungshoheit für die Führung derBerufsbezeichnung Ingenieur(in) beanspruchen", kritisiertVWI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Wolf-Christian Hildebrand. Die Forderungnach einer hochschulfremden Überprüfung der Absolventinnen undAbsolventen sowie ihrer Berechtigung, den Ingenieurtitel zu tragen,ist ein massiver Eingriff in die Hochschulautonomie. Eine solcheRegelung würde zudem den deutschen Hochschulen die Kompetenzabsprechen, qualitativ hochwertige ingenieurwissenschaftlicheStudiengänge zu konzipieren."Die Forderung der Bundesingenieurkammer ist inakzeptabel undbeschädigt den Ruf der Fachdisziplin Wirtschaftsingenieurwesen", soVWI-Präsident Hildebrand, der an der Technischen HochschuleBrandenburg einen Lehrstuhl für Logistik und Organisation innehat.Diese Sicht teilen der Fachbereichs- und FakultätentagWirtschaftsingenieurwesen sowie weitere Ingenieurverbände undInteressengemeinschaften wie der Verband Deutscher Ingenieure. DieStrukturvorgaben für die Studienanteile hat der VWI in dem inZusammenarbeit mit dem FFBTWI erarbeiteten QualifikationsrahmenWirtschaftsingenieurwesen niedergelegt, sie gelten als Richtlinie fürdie Akkreditierungsagenturen im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen inDeutschland. Mit diesem QualifikationsrahmenWirtschaftsingenieurwesen - und der Akkreditierung durch unabhängigeAgenturen - wird die Qualität des Wirtschaftsingenieurstudiumsausreichend abgesichert. "Die Verleihung entsprechender akademischerGrade und Berufsbezeichnungen können und müssen allein in derZuständigkeit der Hochschulen bleiben", betont Hildebrand.Der VWIDer Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V. (VWI) wurde 1932gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Mit dem Ziel,Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen ininterdisziplinären Tätigkeitsfeldern zu fördern, hat sich der VWI alsführender Verband des Wirtschaftsingenieurwesens etabliert und zähltmittlerweile über 6000 Mitglieder - Tendenz steigend. www.vwi.orgPressekontakt:Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Axel HaasPräsident: Prof. Dr.-Ing. Wolf-Christian HildebrandVerband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.Hermann-Köhl-Straße 728199 BremenTelefon: +49 179 10 57 567E-Mail: axel.haas@vwi.orgOriginal-Content von: Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V., übermittelt durch news aktuell