Berufsbegleitende Weiterbildung auf Hochschulniveau / Mit der WBS Akademie zum international anerkannten Hochschul-Zertifikat (FOTO)

Berlin (ots) -Mit beiden Beinen im Berufsleben stehen und sich zugleich aufHochschulniveau weiterbilden: Die WBS Akademie bietet ab sofort auchKurse mit Hochschul-Zertifikat an, die eine berufsbegleitendeWeiterbildung auf akademischem Niveau möglich machen. FürBildungswillige gibt es keine Wartesemester. Die mit dem Kurserworbenen Punkte (Credit Points/ ECTS Punkte) können bei einemspäteren Studium international angerechnet werden und so eine spätereStudienzeit verkürzen. Zudem gibt es zu jedem Zertifikat einCertificate Supplement in deutscher und englischer Sprache, dasgenauere Angaben zum Kurs und zur Zertifikatsprüfung enthält. Dadurchkönnen die Leistungen international auf Studiengänge angerechnetwerden.Lebenslanges Lernen ist in Zeiten einer sich stark veränderndenArbeitswelt und der fortschreitenden Digitalisierung wichtiger dennje. Eine Möglichkeit, sich auf akademischem Niveau auf einThemengebiet zu spezialisieren, sind Weiterbildungsangebote mitHochschul-Zertifikat. Bei der WBS Akademie haben Teilnehmer/innen dieMöglichkeit, nach eigener Zeiteinteilung in der Selbstlernphase dieGrundlagen des Kurses zu erarbeiten und im Anschluss in derzweiwöchigen intensiven Prüfungsvorbereitung mit dem Trainer zuvertiefen. Als Abschluss wird eine 90-minütige Prüfung abgelegt.Interessenten benötigen dafür entweder das Abitur oder dieFachhochschulreife.Aktuell bietet die WBS Akademie unter anderemHochschul-Zertifikate in den Bereichen Bildungsmanagement,Controlling, Personalführung oder Qualitätsmanagement an. Es istebenfalls möglich, zwei Module miteinander zu kombinieren und soeinen Programmabschluss (z. B. als Bildungsmanager/-in oderProzessmanager/-in) zu erwerben. Die WBS Akademie gehört zur WBSGruppe, einem der größten privaten Weiterbildungsanbieter inDeutschland. Das interaktive Online-Lernportal WBS LernNetz Live®bietet die Möglichkeit, ortsunabhängig an den Kursen teilnehmen.Weitere Informationen und alle Hochschul-Zertifikatskurse der WBSAkademie: https://www.wbsakademie.de/hochschul-zertifikatskurse/