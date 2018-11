Berufsbegleitende Weiterbildung: Strategischer öffentlicher Einkauf an der HAW Hamburg

Hamburg (ots) - Fünf Tage mit fünf Experten: Ob Stadtverwaltung,Krankenhaus oder Schule - der strategische Einkauf im öffentlichenSektor unterliegt besonderen Bedingungen. Die Teilnehmer derWeiterbildung erwerben Kompetenz u.a. in Bedarfsmanagement undBeschaffungsstrategie.Die Qualifizierung "Strategischer öffentlicher Einkauf" der HAWHamburg (14. bis 18. Januar 2019) richtet sich an Mitarbeiter, die inder öffentlichen Beschaffung tätig sind und ihre Arbeit optimierenmöchten. Fünf Experten vermitteln den Teilnehmern der Weiterbildungunter anderem effektive Maßnahmen und Verfahren imWarengruppenmanagement, in der Beschaffungsstrategie sowie für dieBewertung der Lebenszykluskosten. Zentrales Praxisbeispiel wird derstrategische Einkauf der Freien und Hansestadt Hamburg sein, über denRainer Tiedemann, Beschaffungsexperte der Finanzbehörde, informiert.Daneben sind Professoren der HAW sowie der auf den öffentlichenSektor spezialisierte Rechtsanwalt Dr. Martin Schellenberg dabei. DerEinblick in Strategien der Privatwirtschaft rundet die Weiterbildungab: Svenja Blieffert, Leiterin der Einkaufsabteilung Nichthandelswarebei Otto, vermittelt unter anderem, wie dort Verhandlungen zum Erfolggeführt werden.Weitere Themen der fünftägigen Blockveranstaltung sind:Gestaltungspotenziale und Organisation des Einkaufs, strategischeAusschreibungsvorbereitung sowie das Rollenverständnis desöffentlichen Einkaufs im Kontext der volkswirtschaftlichen Bedeutung.Die Teilnahme kostet 2.190 Euro (mehrwertsteuerbefreit).Absolventen erhalten nach Abschluss eine qualifizierteTeilnahmebescheinigung der HAW Hamburg. Die Weiterbildung findet vonMontag, 14. Januar, bis Freitag 18. Januar 2019, ganztags statt.WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNGVeranstalter ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften(HAW) Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales. Die Weiterbildungfindet am ZEPRA - Zentrum für Praxisentwicklung der HAW,Alexanderstraße 1, 20099 Hamburg, statt.www.haw-hamburg.de/weiterbildungKONTAKT:HAW HamburgFakultät Wirtschaft und SozialesZEPRA - Zentrum für PraxisentwicklungHeike KlopschTel. +49 40 428 75 7071Heike.Klopsch@haw-hamburg.deOriginal-Content von: HAW Hamburg, übermittelt durch news aktuell