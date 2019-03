Finanztrends Video zu



mehr >

Salzburg (ots) - Stärken Sie Ihre Führungsposition mit Trainings- undCoaching-Know-howDas berufsbegleitend konzipierte Studienprogramm "Master in Training andDevelopment (MTD)" der SMBS - University of Salzburg Business School wendet sichan Führungskräfte, Trainer und Coaches, die ihre Trainings-/Coaching-Aufgabenprofessionell ausüben, Führungsknow-how- mit Trainings-/Coachingwissen geschicktverknüpfen und an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung feilen möchten.Das inhaltlich breit gefächerte Masterstudium ist im deutschsprachigen Raum alsdas "Salzburger Modell" bestens bekannt.Im Mittelpunkt des praxisorientierten Masterstudiums steht die Stärkung sozialerFähigkeiten, Verbesserung der Prozesskompetenzen sowie das Verstehen vonGruppenprozessen und Lösen von innerorganisatorischen Konflikten.Das "Salzburger Modell" vermittelt nicht nur aktuelles Wissen auf dem letztenStand der wissenschaftlichen Forschung, sondern stärkt auch die individuellenund sozialen Kompetenzen, um dieses Wissen umzusetzen.Das Programm ist berufsbegleitend konzipiert und wird über 3 Semester inWochenendmodulen (FR nachmittags / SA ganztags) angeboten. Das 4. Semestersteht für die individuelle Bearbeitung der Masterthesis aus dem jeweiligenUmfeld der Studierenden zur Verfügung.Dieses international anerkannte Masterstudium (MTD) besticht durch breitenErfahrungsaustausch und Selbsterfahrung. Die Gruppendynamik fördert dieSelbstreflexion und ermöglicht, das theoretisch erworbene Wissen durchFallbeispiele in das jeweilige Arbeitsfeld der TeilnehmerInnen zu transferieren.Das Masterstudium schließt mit dem akademischen Grad eines "Masters in Trainingand Development" der staatlichen Universität Salzburg ab.Weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/smbs5)Kontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit SkiasTel: +43 676 88 22 22 - 22E-Mail:margit.skias@smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell