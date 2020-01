Berufsbegleitend Real Estate Management studieren an der ISM/ Neuer Studiengang für die Immobilienwirtschaft

Dortmund (ots) - Verwaltung, Finanzierung, Vermarktung - die Immobilienbrancheist groß und bietet vielfältige Berufsfelder. Das ökonomische Wissen kommthierbei oft zu kurz. Die International School of Management (ISM) bietet ab demHerbst 2020 ein berufsbegleitendes Master-Studium für Real Estate Management an,das BWL und Fachwissen vereint. Das Programm richtet sich nicht nur anWirtschaftswissenschaftler, die sich auf den Immobiliensektor spezialisierenwollen, sondern gezielt an Berufstätige aus der Branche, die ihr Fachwissenerweitern möchten.Das berufsbegleitende Master-Studium in Real Estate Management vermitteltumfassendes Wissen in allen wichtigen Managementbereichen für eine Karriere inder Immobilienwirtschaft. Dazu zählen beispielsweise Projektmanagement,Rechnungslegung oder Marktforschung. Branchenspezifisch werden dazu u.a. Kursefür Immobilienmanagement, Baurecht, Standortanalyse oder Immobilienfinanzierungangeboten.Im Vordergrund des Studiums steht die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Inkleinen Gruppen arbeiten die Studierenden im Team, lernen in Praxisprojekten anrealen Problemen aus der Wirtschaft und können im Theorie-Praxis-Dialog eigeneFragestellungen aus dem Unternehmen behandeln. Bestandteil des Studiums istaußerdem ein Auslandsaufenthalt in Dublin und die Möglichkeit, eineninternationalen Doppelabschluss zu erwerben.Das berufsbegleitende Studium M.A. Real Estate Management wird ab demWintersemester 2020 an den ISM-Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München,Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin angeboten. Der Unterricht findet ineinzelnen Blockwochen zum Semesterstart sowie am Samstag statt. Zu denZulassungsvoraussetzungen gehört ein Erststudium mit mindestens 30 ECTS inFächern der Wirtschaftswissenschaften.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privatenWirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankingsrangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte inDortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An derstaatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wirdder Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen inkompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge derISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemesterund -module an einer der rund 190 Partnerhochschulen der ISM.Pressekontakt:Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70776/4489868OTS: International School of Management (ISM)Original-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell