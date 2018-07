Berufs-Ranking: Wo der Rubel rollt

Die Gehaltsunterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen sind in Deutschland mitunter riesig. Das geht aus einer aktuellen Studie des Vergleichsportals Gehalt.de hervor, in der die Tops und Flops der Verdiener jetzt ermittelt wurden. Angeführt wird das Ranking von den Oberärzten, die mit durchschnittlich 116.937 Euro das höchste Gehalt in Deutschland einstreichen.

Schlusslicht ist das Zimmerservicepersonal. Diese Berufsgruppe muss mit einem Jahresverdienst von im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.