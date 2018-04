Berufliche Karriere und persönliche Entwicklung / Warum die Absolventen des MBA in General Management ihr berufsbegleitendes Studium an der Management School der Universität Kassel empfehlen (FOTO)

Kassel (ots) -Der MBA im General Management an der UNIKIMS, der ManagementSchool der Universität Kassel, überzeugt die Studierenden. Bei derWahl des berufsbegleitenden Studiums ist für Christian Klimsa dieUNIKIMS "herausgestochen". Denn die Module des Studiums seiensinnvoll und übersichtlich strukturiert. "Und in der Qualität, in derAuswahl der Professoren und im Studium der Referenzen, war die Nähezur Universität herauszulesen. Der Studiengang zeigt vieleQualitätsmerkmale, die ich so nicht erwartet hätte", sagt der ProjectManager im Global Process Engineering, der bei der B. Braun MelsungenAG weltweit für den Bau von deren Fabriken zuständig ist. AuchMatthias Bohn hat rückblickend die richtige Entscheidung getroffen:"Die UNIKIMS ist sehr gut aufgestellt, und der Ruf der Universitätist es mittlerweile auch." Im Frühjahr 2017 schloss Bohn seinberufsbegleitendes Masterstudium in General Management an der UNIKIMSab. Bohn ist mit dem Studium an der UNIKIMS "komplett zufrieden und,ja, ich kann es durchaus empfehlen". Nach dem Masterabschluss stiegBohn im Unternehmen auf. Er arbeitet jetzt bei Kühne + Nagel (AG &Co.) KG am Flughafen Frankfurt am Main und ist dort "SupervisorOverland Transportation". Alexander Mittwoch wiederum versichert:"Mein Studium wird sich lohnen. Allein die gesammelten Erfahrungenmit der Doppelbelastung von Studium und Beruf sowie der deshalbgeforderten Selbstorganisation haben mich persönlichweiterentwickelt." Nach vielen Jahren in der Dachser-Gruppe wechselter zu einem Beraterhaus.Führungskräfte aus ganz Deutschland studieren an der UNIKIMSÜber 50 (angehende) Führungskräfte aus ganz Deutschland erwerbenderzeit ihre universitäre Qualifikation zum MBA im StudiengangGeneral Management an der Universität Kassel, dessen Präsenzseminareim Schloss Schönfeld in einem historischen Park stattfinden. Klimsaund Bohn gehören zum Absolventenjahrgang von 2017. Der nächsteJahrgang startet im November 2018.Einladung zur InformationsveranstaltungAm 07. Juni 2018 sind alle Studieninteressierten und Entscheiderin Unternehmen zur Informationsveranstaltung zum MBA in GeneralManagement eingeladen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.unikims.de/mbagmBinnen fünf Semestern werden sich die Studierendenberufsbegleitend qualifizieren und damit als Führungskräfte in ihrenUnternehmen positioniert haben. Aus Sicht der Studierenden sprichtvieles für die Wahl der UNIKIMS: der Universitätsabschluss, dieKundenorientierung gegenüber den Studierenden, die Praxisorientierungin der Wissensvermittlung und nicht zuletzt die Empfehlungen vonAbsolventen."Ich kann das Wissen sofort im Beruf anwenden"Christian Klimsa setzt sich Ziele. 2008 nach dem Abitur wusste er,dass er entweder Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbaustudieren wollte. Für ersteres wäre das Karlsruher Institute ofTechnology sein favorisierter Studienort gewesen. Dann entschied ersich aber für den Diplomstudiengang in Maschinenbau in Kassel, weildie dortige Universität das Studium im Praxisverbund (StiP) mit einerbetrieblichen Ausbildung verband. Klimsa legte Wert auf beides. Erwollte berufspraktische Erfahrung mit einem universitären Studiumverbinden. Nach dem Abschluss des Maschinenbaustudiums mit denDiplomen I und II (letzeres inkludiert den Master of Science) begannKlimsa das berufsbegleitende Studium an der UNIKIMS: "Das Wissen, dasich dort erwarb, konnte ich sofort anwenden - vom Change Managementüber Corporate Finance bis zum Marketing. Man lernt unheimlich gutwissenschaftliches Arbeiten und methodisches Vorgehen, und es ist mirwichtig, die anderen in meinen Projekten zu verstehen."Ein Studium für Leute mit BerufserfahrungKlimsa kann die Qualifikation zum MBA in General Management an derUNIKIMS "auf jeden Fall" empfehlen: "Aber es ist vor allem einStudiengang für Leute mit Berufserfahrung. Das Abschlusszeugnisallein ist ein Papier. Es sind die Bildung eines Netzwerks und derAustausch mit den Kommilitonen aus anderen Disziplinen und Branchenmit Berufserfahrung im Verlauf eines universitären Studiums, das denWert dieses Studiengangs ausmacht. Davon lebt dieser Studiengang. EinHighlight war für mich die zweiwöchige Studienreise nach Japan mitProf. Bebenroth von der Kobe University. Ich bin durch all daspersönlich gewachsen, und im Beruf spüre ich die Akzeptanz und dieAnerkennung durch meine erworbenen Fähigkeiten.""Investitionen in Bildung würde ich nie abschlagen"Klimsa kannte die Doppelbelastung durch die berufspraktischeAusbildung und das Studium von Anfang an: "Da hat mich nichtsüberrascht." Er würde immer dazu raten, sich weiter zu qualifizieren:"Das wichtigste in Deutschland ist Bildung. Investitionen in Bildungwürde ich nie abschlagen." Das sei auch wichtig für die Karriere. Wersich neben dem Beruf qualifiziere, zeige, dass er belastbar sei undeinen kühlen Kopf bewahre, "denn die Projektverantwortung in derArbeit hat stets eine hohe Priorität. Wenn ich einen Bewerber hättemit einem berufsbegleitenden Studium, der würde mich wahrscheinlicheher überzeugen, denn er hat Belastbarkeit, Flexibilität undOrganisationstalent bewiesen. Es gehört eine Menge Ehrgeiz undSelbstdisziplin dazu.""Die UNIKIMS ist sehr gut aufgestellt"Nach dem Abitur im Jahr 2010 hatte sich Bohn zunächst für einDuales Studium entschieden. Parallel zur Ausbildung bei einem großenUS-Logistikunternehmen am Rhein-Main-Flughafen studierte er BWL ander Berufsakademie (BA) Rhein-Main in Rödermark. Er schloss dasStudium mit dem Bachelor of Arts ab und wollte berufsbegleitendweiter studieren, um keine Zeit in der Berufspraxis und meinenKarrierestatus zu verlieren. Mit Kollegen verglich er mehrereAngebote zur berufsbegleitenden Weiterbildung von Hochschulen inKöln, Würzburg, Frankfurt, Darmstadt und Kassel. DieServiceorientierung der UNIKIMS war für ihn unübertroffen. Ebensoüberzeugte ihn die Tatsache, dass sich die UNIKIMS zur größtenberufsbegleitenden universitären Weiterbildungsinstitution inDeutschland entwickelt hatte. "Das ist doch eine andere Hausnummerals die anderen Angebote", sagt Bohn: "Und die UNIKIMS hat dasQualitätsversprechen gehalten."Ablauf der Präsenzphasen ist "bestens organisiert"Das Studium, erinnert sich Bohn, "war prima organisiert". Auchinhaltlich habe sich die Erwartung an die Qualität erfüllt: "Hier hatsich der Unterschied zu anderen Hochschulen ganz weit aufgetan. Eswaren nie monotone Veranstaltungen, sondern sie lebten von denFallbeispielen und der Diskussion unter der Moderation desProfessors. Mir wurde ein Methodenkasten vermittelt, dessenInstrumente ich gezielt auf Probleme anwenden kann. Das hat meinenHorizont erweitert." Ein berufsbegleitendes Studium ist für Bohn ohneFrage eine Herausforderung: "Aber ich zumindest habe die selbstgesteckten Ziele erreicht. Ich will nicht sagen, dass der Zeitaufwandüberschaubar war. Das klingt dann doch zu locker. Aber rückblickendwar der Aufwand irgendwie portionierbar".Alexander Mittwoch: Mein Studium an der UNIKIMS wird sich lohnenAlexander Mittwoch begann unmittelbar nach dem Abitur ein DualesStudium in seiner Heimat bei Frankfurt. Er lernte bei derDachser-Logistik-Gruppe den Beruf des Speditionskaufmanns undstudierte parallel an der Berufsakademie Rhein-Main in Rödermark BWL.Drei Jahre später schloss er mit dem Bachelor of Arts ab: "Ich wollteauf jeden Fall einen Masterabschluss, und ich wollte direktweitermachen und nicht den Ausstieg aus dem Beruf, um später wiedereinzusteigen. Ich wollte weiter Geld verdienen und mich in meinerKarriere entwickeln. Da hat mich die UNIKIMS mit ihren Präsenzphasenan den Wochenenden überzeugt.""Im Assessmentcenter und in der Auswahl für die neue Stelle hatder Master was gebracht"Die Frage, ob das Studium mit dem MBA-Abschluss für ihn im Berufgelohnt hat, beantwortet Mittwoch mit klaren "Nein", denn seinbisheriger Beruf habe wenig mit BWL zu tun. Das könnte sich im neuenBeruf ändern. Denn Mittwoch wechselt mit dem Studienabschluss zueiner Unternehmensberatung, mit dem Fokus aufSupply-Chain-Management. "Im Assessmentcenter und in denAuswahlgesprächen hat der Master etwas gebracht. Aber eben auch meineBerufserfahrung. Viele Bewerber kamen mit dem Master direkt von derUni. Ich hatte parallel zum Master sechs Jahre Berufserfahrungvorzuweisen."Mittwoch: "Man muss sich bewusstmachen, welche Umstellungen aufeinen zukommen"Einen allgemeinen Rat möchte Mittwoch niemanden erteilen, der anein berufsbegleitendes Studium denkt, denn es komme auf den einzelnenan: "Aber man sollte mit allen, die auch von der zukünftigenMehrbelastung betroffen sein werden, darüber reden, weil man wenigerZeit für sie haben wird. Dass muss man sich selbst extrembewusstmachen, welche Umstellungen in den kommenden Semestern aufeinen zukommen und den Anderen sagen. Auch dem Arbeitgeber." Währendin der ersten, dualen Ausbildung Beruf und Hochschulausbildungblockweise getrennt waren, befasste sich Mittwoch nun beinahe jedenTag abends mit dem Stoff. "Anfangs habe ich gar nicht gemerkt, wasdas bedeutet. Aber als es dann hieß: ,Schreiben Sie Ihre Hausarbeitin sechs Wochen. Das Thema ist frei wählbar', da merkte ich, dass ichan einer Universität war mit Universitätsprofessoren und nicht aneiner Fachhochschule oder Berufsakademie."Unternehmen und Uni entwickeln Angebot gemeinsamOffenbar treffen sich die Erfahrungen und Erwartungen derStudierenden mit dem Anspruch der Lehrenden, sagt Dr. Jochen Dittmar,Geschäftsführer der UNIKIMS. Für ihn ist der MBA-Studiengang inGeneral Management ein "Programm wider die drohende oder tatsächlicheÜberforderung" in der betrieblichen Praxis. Professor Dr. PascalNevries, akademischer Leiter des Studiengangs, verweist auf dieGenese des Studiengangs. Das Lehrangebot haben das Institut fürBetriebswirtschaftslehre sowie die Management School der UniversitätKassel in Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen entwickelt, umneben der theoretisch-wissenschaftlichen Fundierung auch diePraxisrelevanz der Studieninhalte sicherzustellen. Der Studiengangsei ganzheitlich gestaltet, sagt Pascal Nevries, umfasse zum BeispielControlling, Finance sowie Marketing und sei um neueHerausforderungen aus der unternehmerischen Wirklichkeit ergänzt.Daher gehe es z.B. auch um Komplexitätsmanagement, den Erwerbinterkultureller Kompetenz und das richtige Verständnis vonNachhaltigkeit. Letztere sei immer die Trias von ökologischer, abereben auch ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. "Die Komplexität,die Dynamik der Veränderung und die Unsicherheit wachsen in der Weltund in den Unternehmen. Auf die einander widerstrebendenHerausforderungen müssen wir auf der Basis einer besseren Ausbildungmithilfe abstrakten Wissens und Methodenwissens die Voraussetzungenschaffen, um im Alltag bessere Antworten zu finden", beschreibtPascal Nevries die Aufgabe des Studiengangs.Und plötzlich wird man Führungskraft ..."Die fachliche Qualifikation zum Beispiel als Ingenieur oderNaturwissenschaftler ist die Voraussetzung für Anerkennung im Berufund den Aufstieg im Unternehmen. Und dann wird man plötzlichFührungskraft, ist dafür aber nicht ausgebildet", berichtet PascalNevries. "Sie wollen Personal führen und motivieren, sie wollen dieFähigkeit entwickeln, andere Menschen zu qualifizieren oder inKrisensituationen zu unterstützen, oder sie müssen umdenken. EinBudget nicht auszugeben, sondern es zu bemessen, ist etwas ganzanderes, als Fachaufgaben zu lösen."Professor Dr. Nevries: "Wir wissen, wo unser Markt ist"Die Studierenden haben verstanden und sie freuen sich, dass ihnenan der UNIKIMS ein Weg eröffnet wird, in Zukunft bessere Antworten zufinden. Pascal Nevries zeigt auf die "strahlenden Gesichter" derStudierenden, die abermals studieren, um sich neues Wissen anzueignenoder ihr altes Wissen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Auch erist zufrieden: "Es gibt wenige deutsche Universitäten, die einensolchen Studiengang anbieten. Unser Vorteil aus Sicht derStudierenden sind die gute Vorbereitung auf das zu erlernende Thema,das jeweilige Kompaktwochenende in der Lerngruppe und dieNachbearbeitung. Hinzu kommt die gute Lage von Kassel, das vonüberall her gut zu erreichen ist. Zusammen mit unseren Inhaltenwissen wir offenbar sehr gut, wo unser Markt ist."Mehr als neunhundert Studierende studieren an der UNIKIMSJährlich nutzen über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieAngebote der UNIKIMS an weiterbildenden Studiengängen,Managementprogrammen, Seminaren sowie unternehmensinternen Schulungenund Beratungen. Die Teilnehmer geben der UNIKIMS, die ihreStudienangebote ständig evaluieren lässt, um sie stetsfortzuentwickeln, regelmäßig Bestnoten.Der Bedarf an universitärer Weiterbildung wächstUNIKIMS-Geschäftsführer Jochen Dittmar, selbst Ökonom, sieht einenwachsenden Bedarf an universitärer Weiterbildung, der durch denBologna-Prozess in Europa eröffnet worden sei. Die akademischeAusbildung sei in Stufen aufgebaut, und viele wollten eine Stufeweiterkommen, wollten den ersten Studienabschluss auf dem altenFachhochschulniveau um einen Masterabschluss auf Universitätsniveauergänzen. Oder es gebe Ingenieure, die für ihre Managementaufgabenbetriebswirtschaftliche Kenntnisse benötigten, um den Controllerverstehen oder ihm widersprechen zu können.UNIKIMS vereint Forschung und betriebliche PraxisNur öffentliche Universitäten, wirbt Jochen Dittmar für dieseBildungseinrichtungen, betrieben intensiv Forschung - im Gegensatz zuFachhochschulen und privaten Hochschulen. Die Ergebnisse dieserForschung flössen unmittelbar in die Lehre derWeiterbildungsstudiengänge ein. Das führe wiederum zu einerVerzahnung von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrerAnwendung in der Praxis, sagt Jochen Dittmar: "Das können nurUniversitäten. 