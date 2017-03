Berufliche Chancen verbessern: Mit der Initiative ProAbschluss Berufsabschluss nachholen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In Deutschland ist man zu Recht stolz auf das dualeBerufsausbildungssystem und den hohen Anteil an Menschen mitabgeschlossener Ausbildung. Diese Fachkräfte sind eine wesentlicheStütze der einheimischen Wirtschaft. Weitgehend unbekannt ist aber,dass auch hierzulande sehr viele Menschen arbeiten, ohne für denausgeübten Job den geeigneten Berufsabschluss zu haben. Imwirtschaftsstarken Bundesland Hessen sind über 320.000sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - etwa 13 Prozent derhessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ohne anerkanntenBerufsabschluss.In der Praxis führen viele von ihnen trotzdem hochqualifizierteArbeiten aus. So wie Tino Sirlin, 35, aus Grasellenbach in Südhessen,der 2016 seinen Berufsabschluss als Industrieelektriker nachgeholthat. »Ich war auch ohne Abschluss ganz erfolgreich«, bekennt deralleinerziehende Vater heute. Seit vielen Jahren schon ist Sirlin beider ABG Industrie Elektro GmbH im benachbarten Bensheim angestellt,war erst im Außen-, später im Innendienst. Als Ungelerntererfolgreich zu sein - das ist eher die Ausnahme. Menschen ohneBerufsabschluss sind viermal so häufig von Arbeitslosigkeit betroffenund finden oft nur schwer einen neuen Arbeitsplatz. Denn bis zu 80Prozent aller bei der Arbeitsagentur gemeldeten Arbeitsplätze sindStellen für Fachkräfte mit entsprechendem Berufsabschluss. ObwohlSirlins Arbeitsplatz nicht gefährdet war, wollte er denBerufsabschluss aber trotzdem nachholen. »Ohne Berufsabschluss kommtman über eine bestimmte Stufe einfach nicht hinaus«, stellt er festund fügt hinzu: »Man muss auch immer mehr kämpfen und etwas mehrleisten als der Rest, um zu beweisen, dass man etwas kann.«Auch für Katrin Blackburn war es wesentlich, den Berufsabschlussnoch nachzuholen. Die 35-jährige Mutter arbeitet im Vollschichtsystemim Duty-Free-Shop von Gebr. Heinemann SE & Co KG am FlughafenFrankfurt am Main. Blackburn hat ebenfalls 2016 ihren Abschlussnachgeholt, als Einzelhandelskauffrau. Befragt über ihre Motivationsagt sie stolz: »Selbstbestätigung vor dem eigenen Kind, das war mirwichtig.« Viele Menschen wollen einen Fehler der Vergangenheitkorrigieren, den sie seit Jahren bereuen. Ein Berufsabschlusssteigert aber nicht nur Selbstwertgefühl und sozialen Status, sondernauch das Einkommen. Im Durchschnitt liegt der Bruttostundenlohn beiPersonen mit Berufsabschluss um etwa 60 Prozent über dem Niveau vonUngelernten.2016 hatte sich Tino Sirlin dazu entschlossen, seinen Abschlussals Industrieelektriker anzugehen. Der Impuls kam von derUnternehmensleitung, die Potenzial in ihm sah. »Es war wirklichstressig«, sagt er heute, obwohl bei ihm dank seiner Vorkenntnissenur sieben Wochen Theorie- und Praxislehrgänge ausreichten und er denAbschluss bei der IHK Darmstadt sogar als Jahrgangsbester gemachthat. Sirlin wurde aber nicht nur durch seine Firma, sondern auchwesentlich durch ProAbschluss unterstützt, einer Initiative desLandes Hessen. Sie ist für hessische Beschäftigte gedacht, die keinenpassenden Berufsabschluss haben und die beruflich noch etwaserreichen wollen. Ein Manko wie der frühere Abbruch einer Ausbildungkann so korrigiert werden. Fachliche, kostenfreie Beratung zum Wieund Wo gehört ebenso zu den Leistungen wie die finanzielleUnterstützung. Voraussetzung: Älter als 27 Jahre muss man sein, einersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und seinenHauptwohnsitz in Hessen haben. Auch geringfügig Beschäftigte könnendie Zuschüsse beantragen, wenn der ArbeitgeberSozialversicherungsbeiträge abführt. Alles andere klären überall inHessen die zahlreichen ProAbschluss-Beratungskräfte, zu finden aufwww.proabschluss.de.Die klug entwickelte Initiative hilft nicht nur den hessischenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch den lokalenUnternehmen. Denn der Fachkräftemangel ist inzwischen fast überallangekommen; insbesondere der Mittelstand ist betroffen. 50% derdeutschen Mittelständler sehen aktuell den drohenden Fachkräftemangelals größte Gefahr für die weitere Entwicklung ihres Unternehmens, wiedie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im Januar 2017 inihrem »Mittelstandsbarometer« ermittelt hat.Dass der Fachkräftemangel reell ist, spürt auch Jörg Lobmeier imhessischen Edermünde. Mit seinem innovativen Unternehmen BautechnikLobmeier e. K. recycelt er Abbruchmaterial und stellt daraus neueBaustoffe her. Im Bereich von Straßenunterbau ausHausmüllverbrennungs-Asche hat er sich nach eigenen Aussagendeutschlandweit einen Spitzenplatz erarbeitet. »UnserUnternehmenskonzept ist, dass wir alle sehr eng miteinander arbeiten.Jeder weiß, um was es geht«, so Lobmeier. Doch als Lobmeier jüngsteine qualifizierte Fachkraft für seinen Maschinenpark suchte, hatteer zunächst kein Glück. Vor allem in der mittlerenQualifikationsstufe sei kaum noch Personal zu bekommen. Den Grundsieht Lobmeier in der gesellschaftlichen Entwicklung: »Viele jungeLeute machen heute Realschule und Abitur und wollen dann lieber einenBürojob, bei dem man sich nicht dreckig macht. Wer nicht ausgebildetwird, fehlt uns in der Praxis.«Lobmeier ist aber keiner, der lange lamentiert. Stattdessen suchteer kurzerhand nach einer Lösung mit Leuten aus dem eigenen Betrieb.Der 29-jährige Christian Scheliga, der vor zwei Jahren alsungelernter Bagger- und Laderfahrer ins Unternehmen gekommen war undsich brennend für die Maschinen- und Anlagentechnik des Unternehmensinteressierte, wurde kurzerhand »ins kalte Wasser« geworfen, wie erselbst sagt. Seit Ende 2016 holt der ruhige junge Mann nun dieAusbildung zum Maschinen- und Anlagenführer nach. Jeden Freitagbesucht er dazu die Jugendwerkstatt Felsberg, eine nahegelegeneBerufsbildungseinrichtung, wo er einzeln trainiert wird.Normalerweise ist ein Einzeltraining im deutschenBerufsbildungssystem noch die Ausnahme. Die ungewöhnliche Lösungwurde möglich durch die Initiative ProAbschluss, die hier, wie in denmeisten Fällen, die Hälfte der Bildungs- und Prüfungskostenübernimmt. Scheliga, der schon viel Neues gelernt und auch imUnternehmen angewendet hat, ist dankbar und fest entschlossendurchzuhalten, damit sich das alles lohnt.Finanziert wird ProAbschluss aus Mitteln des Landes Hessen und desEuropäischen Sozialfonds. Hessen ist das erste Flächenland, das einederartige Initiative gestartet hat. Dass die Chancen mitBerufsabschluss viel besser sind als ohne, diese Erkenntnis greiftzwar allmählich um sich, aber vielen Menschen verleiht erst dieUnterstützung von außen den entscheidenden Impuls, Ziele endlichumzusetzen. 