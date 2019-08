Berufliche Bildung: 521 900 neue Azubi-Verträge im Jahr 2018/Neuabschlüsse von Männern steigen, bei Frauen setzt sich rückläufiger Trend fort

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 haben insgesamt 521 900 Personeneinen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das waren nachendgültigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 6200 oder 1,2 % mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist dabeiausschließlich auf neu abgeschlossene Ausbildungsverträge von Männern(+2,6 %) zurückzuführen, während die Neuabschlüsse von Frauen erneutleicht zurückgingen (-1,0 %). Damit hält der seit zehn Jahren zubeobachtende Trend, dass Frauen immer seltener eine duale Ausbildungergreifen, weiter an. 2018 haben 25 % weniger Frauen eine dualeAusbildung begonnen als 2008.Erneut kräftiger Anstieg bei ausländischen MännernMit 5 500 (+14,8 %) fiel der Anstieg der neuen Ausbildungsverträgebei ausländischen Männern erneut hoch aus. Die Zahl der vonausländischen Frauen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge nahmweniger stark um 740 zu (+4,2 %). Bei Männern aus Syrien undAfghanistan ist die Anzahl der Neuabschlüsse von 10 000 im Jahr 2017auf 13 900 im Jahr 2018 gestiegen. Davon kamen jeweils die Hälfte ausSyrien und Afghanistan. Bei den neu abgeschlossenenAusbildungsverträgen von Frauen aus Syrien und Afghanistan gab eseinen Anstieg um über 800 auf knapp 1 400.Neuer Spitzenreiter bei den AusbildungsberufenBei allen Neuabschlüssen belegte der Beruf Kaufmann/Kauffrau fürBüromanagement mit 27 400 Verträgen erstmals den Spitzenplatz. Esfolgten Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel (27 200),Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (22 400), Verkäufer/-in (22 100) sowieIndustriekaufmann/-kauffrau (17 900). Gut ein Fünftel aller neuabgeschlossenen Verträge konzentrierte sich auf diese fünf häufigstenAusbildungsberufe. Bei den Neuabschlüssen von ausländischen Personenwar der Beruf Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r mit 3 300Verträgen am stärksten besetzt. Es folgten Verkäufer/-in (3 200),Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (3 100), Friseur/-in (3 000) undKaufmann/Kauffrau im Einzelhandel (2 600). Der Anteil der fünfhäufigsten Berufe lag hier bei einem Viertel.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Berufsbildungsstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 57,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell