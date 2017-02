Beruf Gärtnern - eine goldrichtige Berufsentscheidung (AUDIO)

Bonn (ots) -Blütenduft, Farbenpracht und ganz viel frisches Grün - für vieleist Gärtnern das schönste Hobby der Welt. Aber wie ist es, wenn maneinen Beruf daraus macht? Wir haben mal reingehört in einenGärtnerbetrieb und zwei Auszubildende befragt - die ganzoffensichtlich eine goldrichtige Berufsentscheidung getroffen haben:O-Ton (Janina): Am Liebsten habe ich`s, wenn`s geregnet hat unddie Erde noch so frisch nach Erde riecht. Das ist mein liebsterGeruch.Janina macht eine Ausbildung zur Gärtnerin - und gerät auch aneinem regnerischen Morgen schnell ins Schwärmen.O-Ton (Janina): Das Tolle am Gärtnerberuf ist, dass man vieldraußen ist an der frischen Luft, viel Bewegung hat, viel mit Kundenmacht und die Pflanzen beim Aufwachsen sehen kann.Und auch Tim bereut es nicht, sich für die Ausbildung zum Gärtnerentschieden zu haben.O-Ton (Tim): Weil ich es mag zu sehen wie die Pflanzen wachsen,das Arbeiten mit Maschinen interessiert mich ziemlich. Dann dieverschiedenen Aufträge zu bearbeiten, das find ich sehr interessant.Tim ist im ersten Lehrjahr - und schon voll einsatzbereit. Schonvor Beginn der Ausbildung entschied er sich für eine von siebenFachrichtungen, denn die Auswahl ist groß.O-Ton (Tim): Also es gibt den Staudengärtner, denZierpflanzengärtner, dann gibt's den Garten- und Landschaftsbauer.Dann gibt's noch den Gemüsegärtner.Außerdem noch den Obst-, Baumschul- und Friedhofsgärtner. Auchnach der Ausbildung stehen Gärtnern viele Wege offen: Die Techniker-oder Meisterschule, ein Studium und viele interessanteSpezialisierungen sind möglich.O-Ton (Janina): Mir macht es halt sehr Spaß mit den Maschinen zufahren, vor allen Dingen mit der Mule, weil man auch mal ohne Hängerfahren kann und auch mal Gas geben kann und den Wind spüren kann.Jeder hat seine Vorlieben, dennoch bietet die Ausbildung einbreites Spektrum. Auch der professionelle Umgang mit Kunden steht aufdem Stundenplan.O-Ton (Tim): Ja auf den Kunden eingehen muss man. Wenn dann Kundensagen: ich will eine Wand aus Gräsern das kriegt man hin. Soweit istmit Pflanzen sehr viel möglich.Gärtner sein macht vor allem eins: Viel Spaß.O-Ton (Janina): Meine Lieblingspflanze ist die Armeria maritima,das ist ne Grasnelke. Und der Name ist so schön und die Farbe von derPflanze auch.Wer mehr über die Ausbildung und den Beruf des Gärtners erfahrenmöchte, kann sich online informieren unter www.beruf-gaertner.de.Pressekontakt:Grünes MedienhausAbt. der Förderungsgesellschaft Gartenbau mbHGodesberger Allee 142-14853175 BonnFON 0228.81002-27E-MAIL info@gruenes-medienhaus.deOriginal-Content von: Das Gr?ne Medienhaus, übermittelt durch news aktuell