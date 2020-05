Berührungslose Armaturen - eine saubere wie sichere Sache (FOTO)

Stuhr (ots) - Händewaschen nicht vergessen. Was schon die Kleinsten im Kindergarten lernen, macht sich eine ganze Gesellschaft in Zeiten wie diesen nochmal deutlich bewusst. Aus gutem Grund: Schließlich wird ein Großteil aller Infektionskrankheiten über die Hände weitergegeben. Weil sich Viren und Bakterien auch an den Oberflächen von Armaturen festsetzen können, besteht die Gefahr, diese nach dem Händewaschen wieder aufzunehmen. Berührungslose Armaturen überzeugen als sichere Alternative für optimale Handhygiene. Insbesondere in öffentlichen Bereichen wie dem Flughafen, dem Rathaus oder dem Restaurant, aber auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Auch in die privaten Haushalte ziehen diese Spezialprodukte immer mehr ein. Viele Hersteller haben ihr Portfolio um ein entsprechendes Modell ergänzt und zum Teil kreative Extras integriert. In den rund 250 ELEMENTS-Badausstellungen bundesweit können Besucher diese berührungslosen Armaturen sehen sowie fühlen und sich über Technik und weitere Vorteile informieren. Immer mit dem richtigen Abstand, mit kompetenter Beratung und dem anschließenden Einbau durch die Profis vom Fachhandwerk. So funktioniert Zusammenspiel und Sicherheit in außergewöhnlichen Zeiten. ELEMENTS führt mehr als ein Dutzend Marken, die berührungslose Armaturen im Programm haben. Hier ein kleiner Überblick über ausgewählte Produkte mit cleverer Technik für höchste Hygiene:Hansaloft von HansaKlare, kubische Formen mit hochglänzenden, planen Flächen kennzeichnen das Design der berührungslosen Armatur Hansaloft von Hansa. Doch nicht nur ihre moderne Optik macht sie zum absoluten Highlight eines jeden Badezimmers. Dank der integrierten Technik sorgt Hansaloft für ein Plus an Komfort und Hygiene. So fließt das Wasser immer nur dann, wenn sich der Nutzer mit seinen Händen der Armatur nähert und ist dabei wohltemperiert.Vigour derby plusMit seinem cleanen Design fügt sich die Infrarot-Armatur von Vigour perfekt in zeitgemäße Bäder. Der integrierte Infrarot-Sensor unterstreicht den innovativen Charakter und garantiert einen automatischen Wasserfluss, wann immer auch dieser gebraucht wird. Mit der berührungslosen Armatur derby plus von Vigour wird das tägliche Händewaschen zu einem rundum sauberen und sicheren Erlebnis.Miscea ClassicEinen ganz neuen Weg beschreitet Miscea mit ihrer elektronischen Armatur Classic. So erfolgt nicht nur das Ein- und Ausschalten des Wasserstrahls kontaktlos. Auch die Temperaturregelung bedarf keiner Berührung. Zusätzlich verfügt Classic über einen integrierten Behälter für Seife und Desinfektionsmittel, um das gewünschte Reinigungsmittel direkt beim bzw. nach dem Händewaschen herauszugeben.CONTI+ ultraEine smarte Lösung in Sachen Handhygiene bietet auch die Armatur CONTI+ ultra. Hier wird der Schutz vor einer Infektionsübertragung nicht nur durch die berührungslose Funktion, sondern auch die Verwendung keimhemmender Materialien sowie der Hygienespülung gewährleistet. Durch das clevere Baukastenprinzip mit unterschiedlichen optionalen Modulen sind zudem individuelle Lösungen für jede Umgebung und jede Anwendung möglich. Über ein Display kann ein Countdown angezeigt werden, damit die gelernten 20 Sekunden Händewaschen auch vollständig durchgehalten werden.Noch mehr VorteileDurch eine berührungslose Armatur lassen sich die Hygienestandards am Waschplatz also maßgeblich erhöhen. Darüber hinaus senkt der gezielte Wasserfluss nachweislich den Wasserverbrauch und entlastet damit Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen. Außerdem entfällt bei kontaktlosen Armaturen jeglicher Kraftaufwand zur Betätigung des Hebels. Eine Eigenschaft, die sie zur idealen Wahl für barrierefreie Badezimmer und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen macht.Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucher profitieren deutschlandweit in rund 250 Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfigurator bereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTS jederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 113Fax: +49 421 2029 270erik.truempler@communications-contor.de http://www.elements-show.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119190/4588215OTS: ELEMENTSOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell