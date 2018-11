Unterföhring (ots) -Berührendes Drama über die Macht der Worte: Die Verfilmung desBestsellers von Markus Zusak über die neunjährige Liesel (SophieNélisse), die hautnah die Schrecken des Zweiten Weltkriegs miterlebt,ist hoffnungsvoll und berührend. Nicht nur wegen der für einen Oscar®nominierten Filmmusik von Hans Zimmer ... sixx zeigt "DieBücherdiebin" am Sonntag 2. Dezember 2018, um 20:15 Uhr zum erstenMal im Free-TV© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rightsreserved.Dieses Bild darf bis 02.12.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen:089/9507-2184.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-2184Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell