Berühmte Lipu-Zuckerorange in China -- Lipu fördert die Qualitätsverbesserung und Aufwertung der Zuckerorangenindustrie

Lipu, China (ots/PRNewswire) -Jedes Jahr im Januar und Februar werden die Zuckerorangen in Lipu City, Guangxi, mit ihren leuchtenden Farben, die auf den süßen Geschmack schließen lassen, in das ganze Land verkauft. Im Jahr 2021 wird die Anbaufläche für Zuckerorangen in Lipu 302.000 mu (201.434 km2) erreichen, mit einer erwarteten Produktion von 620.000 Tonnen und einem Produktionswert von etwa 2,48 Milliarden RMB. Die Stadt verfügt nun über zwei regionale Kerndemonstrationszonen, eine Demonstrationszone auf Kreisebene und 15 Demonstrationsparks für Zuckerorangen auf Stadtebene, die die Qualitätsverbesserung und Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gesamten Stadt vorantreiben und den Mehrwert landwirtschaftlicher Erzeugnisse weiter erhöhen.Um die Qualität der Früchte weiter zu sichern, fördert Lipu City die Technologie des grünen Pflanzenschutzes auf effektive und integrierte Weise und führt die Zertifizierung für grüne Zuckerorangen durch. Im Oktober 2021 hatten vier Genossenschaften und Unternehmen in Lipu City die nationale Zertifizierung "Green Food Grade A Product Certificate" erhalten, mit einer Zertifizierungsfläche von 4.710 mu (3.145 km2), die im Jahr 2023 auf 180.000 mu (120.060 km2) in der gesamten Stadt anwachsen soll. Gleichzeitig werden die Produktions- und Vermarktungskonsortien für Qualitätszuckerorangen durch technische Unterstützung und Marktentwicklung gefördert, um die Demonstrations- und Führungsrolle der Unternehmen zu stärken und die Entwicklung der Zuckerorangenindustrie voranzutreiben. Nach Angaben der Werbeabteilung der Stadt Lipu gibt es derzeit 19 führende Unternehmen, 515 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften und 81 Familienbetriebe in der Stadt.Die Stadt Lipu veranstaltet jedes Jahr das Lipu Sugar Orange Cultural Festival und den Wettbewerb "Orangenkönig". Gleichzeitig werden die Produktions- und Vermarktungskonsortien für Qualitätszuckerorangen durch technische Unterstützung und Marktentwicklung gefördert, um die Demonstrations- und Führungsrolle der Unternehmen zu stärken und die Entwicklung der Zuckerorangenindustrie voranzutreiben.Die im Nordosten von Guangxi und im Süden von Guilin City gelegene Stadt Lipu befindet sich in der vom Land geplanten Vorzugszone für Orangen aus Süd-Jiangxi und Nord-Guangxi und ist das einzige für Zuckerorangen charakteristische Vorzugsgebiet für landwirtschaftliche Produkte in China. Die Lipu-Zuckerorange erhielt 2017 die Zertifizierung als nationale geografische Angabe und wurde 2015 und 2017 in die nationale Liste der berühmten, besonderen und ausgezeichneten neuen Agrarprodukte aufgenommen. Die Stadt Xiuren in der Stadt Lipu wurde außerdem mit dem Titel "Stadt der Zuckerorange in Guangxi" ausgezeichnet, und eine Reihe von eingetragenen Warenzeichen wie "Lizhou" und "Silver Garden" wurden mit dem Titel "Guangxi Famous Brand Products" und "Guangxi Quality Agricultural Products" versehen.Die Früchte der Lipu-Zuckerorange sind mittelgroß und gleichmäßig, die Schale ist glatt, dünn und lässt sich leicht ablösen, das Fruchtfleisch ist zart und saftig und schmeckt köstlich und süß. Außerdem enthält die Lipu-Zuckerorange eine Vielzahl von Vitaminen und Proteinen sowie Kalzium, Phosphor, Magnesium, Natrium und andere vom menschlichen Körper benötigte Elemente, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Gegenwärtig ist die Zuckerorange eine der tragenden Säulen der agrarwirtschaftlichen Entwicklung in Lipu City geworden.Links zu Bildanhängen:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406755Bildunterschrift: Pflücken von Lipu-ZuckerorangenLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406767Bildunterschrift: Sortieren von Lipu-ZuckerorangenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1681595/1_Lipu_sugar_oranges.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1681596/2_Lipu_sugar_oranges.jpgPressekontakt:Herr ZengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Lipu City, übermittelt durch news aktuell