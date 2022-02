Bertrandt startet mit steigender Auslastung sowie Umsatz- und Ergebniswachstum in das neue Geschäftsjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Ehningen (ots) -Die bereits im Frühjahr und Sommer 2021 beobachtete Aufhellung der Marktstimmung hielt im weiteren Jahresverlauf an. Damit setzte sich in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres der Trend einer vermehrten Projektvergabe und steigenden Auslastung fort. Als Folge konnte der Bertrandt Konzern sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis spürbar steigern und erzielte im ersten Quartal eine Gesamtleistung von gut 233 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung um 15,6 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) verdoppelte sich auf 9,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreswert.Die Transformation in den Mobilitätsbranchen und anderen Industrien schreitet weiter voran. Mit 35,7 Prozent Anteil elektrifizierter Pkw an den Neuzulassungen in Deutschland im Dezember 2021 wurde beispielsweise ein neuer Rekordwert erreicht. Seit Herbst 2021 ist das erste Serienfahrzeug verfügbar, das in Deutschland mit Level-3 hochautomatisiert fahren kann und darf. Entwicklungen wie diese bieten Chancen für Entwicklungsdienstleister - und damit auch für Bertrandt.Die internationalen Automobilmärkte wurden von Oktober bis Dezember 2021 zwar durch Rohstoff- und Halbleitermangel sowie Lieferkettenprobleme herausgefordert, die Forschungs- und Entwicklungsbudgets der Automobilhersteller blieben jedoch weitgehend stabil.Bertrandt richtet sein Leistungsspektrum weiterhin gezielt an den Kunden- und Marktbedürfnissen aus. Mit der im Dezember 2021 bekanntgegeben Akquisition der Philotech Gruppe, die am 28.01.2022 nach der Genehmigung durch das Bundeskartellamt vollzogen werden konnte, wird das Kompetenz- und Dienstleistungsspektrum insbesondere für die Wachstumsfelder Software, Electronics und IT-Security erweitert.Dank einer generellen Markterholung nach dem pandemiebedingt herausfordernden Vorjahreszeitraum fallen die unternehmerischen Kennzahlen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 im Vergleich erfreulich aus:- Die Gesamtleistung hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 um 15,6% von 201.741 TEUR auf 233.167 TEUR erhöht.- Das EBIT belief sich auf 9.912 TEUR und verbesserte sich deutlich im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 4.525 TEUR.- Die operative Marge konnte von 2,2% im Vorjahr auf 4,3% gesteigert werden.- Die Mitarbeiteranzahl betrug am Ende des ersten Quartals 12.108 Personen (Vorjahr 12.039)."Zusammenfassend können wir heute feststellen: die Pandemie ist noch nicht überwunden, aber der negative Einfluss auf unser Geschäft lässt spürbar nach und die Gegensteuerungsmaßnahmen greifen. Die Auslastung erholt sich und wir erwarten eine weitere Normalisierung im Jahresverlauf. Damit bestätigen wir auch die im Zuge der Philotech-Akquisition erhöhten Prognose für das Geschäftsjahr", fasst Markus Ruf, Vorstand Finanzen der Bertrandt AG, das Ergebnis des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2021/2022 zusammen.Die aufgeschlüsselten Kennzahlen finden Sie hier: Bertrandt startet mit steigender Auslastung sowie Umsatz- und Ergebniswachstum in das neue Geschäftsjahr (https://www.bertrandt.com/pressemitteilungen/1-quartalsbericht-2021-2022)Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenKirstin DeschlerTelefon: +49 (0)7034 656 4234Mobil: +49 (0)16098402066E-Mail: kirstin.deschler@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell