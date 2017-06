Bertrandt sieht sich gut aufgestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

In einem von technologischen Anforderungen bestimmten Marktumfeld konnte Bertrandt im 1. Quartal 2017 den Umsatz nur um 1,1% auf 245,8 Mio € steigern. Das operative Ergebnis (EBIT) sank von 24,1 auf 17,6 Mio €, entsprechend gab die EBITMarge von 9,9 auf 7,2% nach. Unterm Strich verdiente Bertrandt knapp 30% weniger. 10,9 Mio € wurden in Gebäude und technische Anlagen investiert, um das Leistungsspektrum zu optimieren. Denn Technologietrends bieten Perspektiven in Bertrandts Kernbranchen.

Steigender Preisdruck innerhalb der Branche besteht auch weiterhin

Die Automobilbranche arbeitet mit Nachdruck an der Mobilität der Zukunft. Klimaschutz und digitale Transformation sind wesentliche Innovationstreiber. Auch die Luftfahrtbranche setzt ihre Entwicklungsschwerpunkte auf die Verbesserung bestehender Modellpaletten, Schadstoffreduktion und weniger Lärmbelastung. Weiterhin werden die Energie-, Medizin- und Elektrotechnik sowie der Maschinenbau von der zunehmenden Digitalisierung des Produktionsprozesses beeinflusst.

Diese Dynamik der Märkte sowie die damit verbundenen Megatrends und technologischen Anforderungen stellen die Marktakteure vor Herausforderungen, bieten aber auch eine Vielzahl von Chancen für Entwicklungsspezialisten wie Bertrandt. Aufgrund seiner Leistungsvielfalt und starken Marktposition sieht sich der Konzern gut aufgestellt, um sich in bestehenden und zukünftigen Themen weiterzuentwickeln. Allerdings besteht der seit dem vergangenen Geschäftsjahr steigende Preisdruck innerhalb der Branche weiterhin.

