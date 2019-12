Bertrandt erstmalig auf der CES in Las Vegas / Weltpremiere für Innovationsplattform HARRI (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Ehningen (ots) - Zum ersten Mal ist der internationale Engineering-PartnerBertrandt auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mit einem eigenenMessestand vertreten. Gleichzeitig feiert das Unternehmen dort Weltpremiereseiner vollständig intern entwickelten Innovationsplattform HARRI. Damit zeigtBertrandt seine technologischen Fähigkeiten entlang der gesamtenWertschöpfungskette von Mobilitätskonzepten der Zukunft und beweist seineKompetenzen in der Umsetzung und Kombination der aktuellen Trendthemen am Markt.Mit HARRI zeigt Bertrandt die kombinierte Anwendung der aktuellen TrendthemenDigitalisierung, autonomes Fahren, Vernetzung und Elektromobilität in einemFahrzeug. Weiterhin demonstriert der Konzern mit der Innovationsplattform seinetechnischen Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für heutigeaber auch zukünftige Mobilitätskonzepte. Darunter fallen neben demAutomobilbereich auch mögliche Lösungen z. B. für die Infrastruktur vonKommunen, für Logistikunternehmen oder die Personenbeförderung."Mit HARRI beweisen wir unseren Kunden, dass wir auch für zukünftigeMobilitätskonzepte ein professioneller Partner mit tiefem technischen Know-howsind. Wir können nicht nur einzelne Komponenten in der Fahrzeugentwicklungabdecken, sondern die gesamte Bandbreite. Demnach kann Bertrandt für seineKunden ein komplettes Fahrzeug eigenständig entwickeln, nicht nur Teile davon.Weiterhin zeigen wir, dass wir die gefragten Trendthemen am Markt -Digitalisierung, autonomes Fahren, Vernetzung und Elektromobilität - beherrschenund kombiniert anwenden können", sagt Hans-Gerd Claus, Vorstand Technik beiBertrandt.Das Projekt ist Beweis für Bertrandts Kompetenzen im BereichSoftware-Engineering. Bei dem Projekt wurden sowohl Ansätze der agilenEntwicklung als auch von SPICE vereint. Die Innovationsplattform HARRIpräsentiert eine außergewöhnliche User Experience auf Basis von psychologischenund technischen Ansätzen bis hin zur intuitiven Kommunikation zwischen Menschund Maschine mit einem benutzerfreundlichen Interface (HMI). DieDatenverarbeitung im und außerhalb des Fahrzeugs ist Grundvoraussetzung für eineerfolgreiche Digitalisierung und Vernetzung. Der Showcase demonstriert Themenwie eine solide Backend-Struktur, schnelle Erkennung und Verarbeitung vongesammelten Daten und Car2X-Kommunikation.Die Innovationsplattform ermöglicht es Bertrandt, die Gesamtkompetenz desUnternehmens zu präsentieren. Es unterstreicht die agile undkonzernübergreifende Arbeit und einen einheitlichen Entwicklungsprozess überalle Ebenen hinweg. Bertrandt steht ein umfangreiches internes Experten- undEntwicklernetzwerk für alle Leistungsdisziplinen zur Verfügung. Aus derintensiven Zusammenarbeit entstanden bereits eigene modulare, skalierbare undwiederverwendbare Lösungen, die auf künftige Kundenprojekte angepasst werdenkönnen.Nach der Deutschlandpremiere auf der ELIV, einem der wichtigsten und größteninternationalen Automobilelektronik-Kongresse, Mitte Oktober 2019 in Bonn,feiert HARRI nun auf der CES Weltpremiere. Vom 7.-10. Januar 2020 findet die CESin Las Vegas statt. Bertrandt präsentiert seinen Showcase in Halle "Westgate"Stand 1001. Die CES ist die weltweit führende Messe für elektronischeInnovationen. Veranstalter der CES ist die Consumer Technology Association(CTA), die die international führenden Unternehmen und innovative Denkerzusammenbringt.Von der ersten Idee bis zum serienreifen Produkt bietet Bertrandt innovativesEngineering ebenso wie Beratung im Qualitäts- und Projektmanagement. Wirbeschäftigen uns mit anspruchsvollen Technologien aus Gegenwart und Zukunft undgestalten so die Welt von Morgen entscheidend mit. Mit 13.000 Mitarbeitern anüber 50 Standorten sind wir international vertreten und bieten Know-how in allenhochtechnologischen Branchen. Bertrandt: Engineering für Menschen.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia NonnenmacherPressesprecherinTel.: +49 7034/656-4037Fax: +49 7034/656-4242E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.comwww.bertrandt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14016/4459250OTS: Bertrandt AGISIN: DE0005232805Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell