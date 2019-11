Bertrandt entwickelt Antriebslösungen mit Wasserstoff / Grüne Herstellung, praktikable Lagerung, hohe Reichweite und kurze Tankzeiten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Finanztrends Video zu Bertrandt



mehr >

Ehningen (ots) - Bertrandt verfügt als eines von wenigen Unternehmen sowohl überdie Kompetenz als auch die räumliche Zulassung, um mit hochreaktivemWasserstoffgas zu arbeiten. Mit dem Umbau einer Ape von Zweitakt- aufElektromotor in Verbindung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technik bilden dieIngenieure diese Kompetenz exemplarisch ab. Dieses Beispiel lässt sich aufunterschiedlichste Fahrzeugtypen übertragen und beliebig skalieren.Die Diskussion um die Reduzierung des CO2-Ausstosses von herkömmlichenFahrzeugantrieben ist in vollem Gange. Antriebe, wie die Elektromobilität,werden als umweltfreundliche Alternative diskutiert. Jedoch führen geringeReichweite und lange Ladezeiten zu erheblichen Herausforderungen. DieWasserstoff-Brennstoffzellen-Technik bietet hierfür passende Lösungen.Fahrzeuge, die vollständig oder teilweise mit Wasserstoff betrieben werden,bieten neben höherer Reichweite noch weitere Vorteile. So erfolgt die Betankungetwa ebenso schnell wie bei Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieseltreibstoff. ImVergleich zu elektrischer Energie in Batteriespeichern, kann Wasserstoff überlängere Zeit verlustfrei gelagert und praktikabel transportiert werden. Derherausragende und entscheidende Vorteil gezielt angewendeterBrennstoffzellen-Technik ist es, Wasserstoff schadstofffrei zu verbrauchen undmittels Solarstrom auch 100 Prozent emissionsfrei zu gewinnen.Für den Umgang mit dem explosiven Gas gibt es jedoch strengeSicherheitsbestimmungen. Nur wenige Unternehmen im Automobilbereich sind dafürbislang qualifiziert - Bertrandt ist eines davon. "Als einer der erstenEngineering-Dienstleister erhielt Bertrandt am Standort in München die Zulassungfür die Arbeit mit diesem sensiblen Stoff. Wir haben erfolgreich entsprechendeFlächen und Personal dafür qualifiziert. Drei Fahrzeug-Arbeitsplätze stehen unsim Testing und der Weiterentwicklung von und mit der neuen Technik zurVerfügung. So können wir beispielsweise mit der hausinternenWasserstoff-Überström-Anlage Wasserstofftanks be- und enttanken", sagt ThomasKrabatsch, Bertrandt Abteilungsleiter im Bereich Antriebsentwicklung.Die Kompetenz in diesem Bereich verdeutlichen die Ingenieure an einem aktuellenProjekt: "Wir haben einer Piaggio Ape 50 den Verbrennungsmotor aus- und einElektroantriebssystem eingebaut. Um die Reichweite im Batteriebetrieb zuerhöhen, haben wir einen Range Extender auf Basis einerWasserstoff-Brennstoffzelle integriert. Damit ist es möglich, die Reichweite inAbhängigkeit vom verbauten H2-Tankvolumen beliebig anzupassen. Dieses Konzeptkann auf diverse Fahrzeugtypen übertragen werden. Wir sind sehr gut aufgestellt,um dieses Thema voranzutreiben ", so Philipp Zimmer, Teamleiter HydrogenTechnologies.Dieses emissionsfreie Antriebskonzept bietet nicht nur für den klassischen Pkweine Lösung, sondern u. a. auch für die Flottenfahrzeuge von Kommunen, denLkw-Bereich oder die Luft- und Schifffahrt.Von der ersten Idee bis zum serienreifen Produkt bietet Bertrandt innovativesEngineering ebenso wie Beratung im Qualitäts- und Projektmanagement. Wirbeschäftigen uns mit anspruchsvollen Technologien aus Gegenwart und Zukunft undgestalten so die Welt von Morgen entscheidend mit. Unsere Entwicklungenverbessern die Lebensqualität im Alltag. Mit 13.000 Mitarbeitern an über 50Standorten sind wir international vertreten und bieten Know-how in allenhochtechnologischen Branchen.Bertrandt: Engineering für Menschen.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia NonnenmacherPressesprecherinTel.: +49 7034/656-4037Fax: +49 7034/656-4242E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.comwww.bertrandt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14016/4445769OTS: Bertrandt AGISIN: DE0005232805Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell