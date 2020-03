Bertrandt Vorstand spricht bei Münchner Management Kolloquium / Austausch mit Wirtschaftsgrößen

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Ehningen/München (ots) - Am 10. und 11. März 2020 findet das Münchner ManagementKolloquium an der Technischen Universität statt. Der internationaleEngineering-Partner Bertrandt ist erstmalig dabei und präsentiert mit HARRI eineInnovationsplattform für zukünftige Mobilitätskonzepte. Hans-Gerd Claus,Mitglied des Vorstands Technik, hält darüber hinaus einen Vortrag zum Thema"Bertrandt - Innovationskraft für die Mobilität der Zukunft".Die Digitalisierung nimmt immer weiter zu, bringt neue Anbieter hervor underfordert von bestehenden Unternehmen, den bisherigen Erfolg zu hinterfragen undneue Geschäftsmodelle zu kreieren. Passend dazu lautet das Motto desdiesjährigen Kongresses: "Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter".Bertrandt nutzt die Plattform für den gezielten Austausch mit anderenWirtschaftsgrößen sowie Experten aus der Wissenschaft. Zugleich positioniertsich Bertrandt als ein erfahrender Kompetenzpartner in den Bereichen Versuch undAbsicherung sowie in der Kombination der Megatrends Digitalisierung, autonomesFahren, Vernetzung, Elektromobilität und den zugehörigen Schnittstellen.In seinem Vortrag zum Thema "Bertrandt - Innovationskraft für die Mobilität derZukunft" stellt Hans-Gerd Claus, Mitglied des Vorstands Technik, die vollständigintern entwickelte Innovationsplattform HARRI vor. HARRI ist Bertrandts Lösungfür zukünftige Mobilitätskonzepte. "Jeder Trend - Digitalisierung, autonomesFahren, Vernetzung und Elektromobilität - für sich ist eine enormeHerausforderung. Die Kunst besteht darin, alle vier Trends zu beherrschen undmiteinander zu verknüpfen. Das zeigen wir mit unserer InnovationsplattformHARRI", sagt Hans-Gerd Claus.Weiterhin spricht er über die virtuelle Absicherung und damit verbunden überMethoden und Tools für den szenarienbasierten Test der Elektronik-Komponenten,die durch die steigende Komplexität der Softwarefunktionen immer wichtigerwerden.Seit 2012 ist Hans-Gerd Claus Mitglied im Vorstand der Bertrandt AG. Erdurchlief zuvor mehrere leitende Stationen im Konzern u. a. war er Prokurist,Niederlassungsleiter und Geschäftsführer des Bertrandt Standorts in Ingolstadt.Zuvor hatte er konzernübergreifende Positionen als Fachbereichsleiter Simulation(CAE) sowie als Fachbereichsleiter Versuch und Erprobung inne. 2001 tratHans-Gerd Claus in den Bertrandt-Konzern ein.Das 27. Münchner Management Kolloquium findet am 10. und 11. März 2020 in derTechnischen Universität München statt. Bertrandt nimmt erstmalig an derVeranstaltung teil. Über 80 renommierte Manager und Führungskräfte ausunterschiedlichen Branchen werden zum Thema Digitalisierung und wie es sich aufdie eigenen Geschäftsmodelle auswirkt referieren und ihre Lösungskonzeptevorstellen.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia NonnenmacherPressesprecherinTel.: +49 7034/656-4037Fax: +49 7034/656-4242E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.comwww.bertrandt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14016/4538178OTS: Bertrandt AGISIN: DE0005232805Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell