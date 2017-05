Bertrandt – Verlierer des Wandels in der Autoindustrie?

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Liebe Leser,

die Autoindustrie steht vor einem gewaltigen Umschwung. Das Aus des Diesels scheint in den nächsten Jahren immer näher zu rücken und selbst Benzinmotoren wird wohl längerfristig nicht die Zukunft gehören. Auf der anderen Seite könnte das Elektroauto als Massenprodukt viel eher Realität werden, als viele heute glauben. Dies beeinflusst nicht nur die großen Automobilkonzerne, sondern auch Zulieferer und Dienstleister. Zur letzteren Gruppe gehört der Ingenieurdienstleiser Bertrandt.

Verkaufsempfehlung ausgesprochen

Die Aktionäre von Bertrandt spüren diese Entwicklung schon seit rund zwei Jahren. Von rund 138 Euro fiel der Kurs unter Schwankungen in den letzten 24 Monaten auf nur noch gut 80 Euro. Beschleunigt wurde der Kursverfall jüngst noch durch eine Prognosesenkung vom Unternehmen selbst für das Geschäftsjahr 2016/2017. So soll nur noch ein Umsatzplus von 30 Millionen erzielt werden. Zuvor hatte man noch ein Wachstum zwischen 30 und 70 Millionen in Aussicht gestellt.

Die Reaktionen aus der Finanzwelt ließen nicht lang auf sich warten. So hat das Bankhaus Lampe eine Verkaufsempfehlung mit Kursziel 74 Euro ausgesprochen. Auch beim Blick auf den Chart sieht es nicht sehr rosig aus. Sollte die Aktie nicht spätestens bei 74-75 Euro ihren Boden finden, so ist die nächste horizontale Unterstützung erst bei ca. 60 Euro auszumachen. Bei Investments in Aktien rund um die Automobilindustrie gilt es also gerade jetzt die sich ändernden Rahmenbedingungen zu beachten.

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.