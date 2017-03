Bertrandt: Unterstützung hat wieder gehalten – Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Bertrandt hatten wir länger nicht mehr auf dem Schirm, weil sich die Aktie nach dem Ausbruch im Dezember zunächst wieder in den Bereich um 97,00 Euro begeben hatte. Die dort liegende starke Unterstützung war zuvor lange standfest geblieben, konnte aber dem Druck im Januar nicht mehr widerstehen. Einen ersten Test der Unterstützung bei 90,44 Euro gab es Anfang Februar und dieser Test wurde am 15. März wiederholt.

Die Gegenwehr könnte ein Indiz dafür sein, dass die Bullen in dieser Größenordnung wieder einsteigen, was sich aber erst durch höhere Umsätze bestätigen müsste. Die Chartindikatoren sind etwas gestiegen und vielleicht versucht die Aktie jetzt sich von der Unterstützung weiter abzusetzen. Sollte es dazu kommen, wäre eine Kurschance von mindestens 10% gegeben.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.