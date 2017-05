Bertrandt: Ein Geschäftsjahr voller Unwägbarkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

der Automobilzuliefer Bertrandt hat kürzlich zu einer Investorenveranstaltung gerufen, an der auch einige Aktienexperten teilgenommen haben. Analyst Björn Voss (Warburg Research) änderte an seiner Einschätzung des Titels jedoch nichts. Die Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben. Bei Bertrandt habe man es derzeit mit einer Übergangsphase zu tun. Das Management hoffe zwar auf eine Besserung. Doch ob sich diese auch tatsächlich einstellt, ist seiner Meinung nach derzeit noch völlig offen.

Analyst Christian Glowa (Hauck & Aufhäuser) hat auf die gekürzten Jahresziele reagiert und seine Kaufempfehlung für den Titel des Zulieferers gestrichen. Ebenso hat auch Michael Punzet (DZ Bank) reagiert. Von den Kennziffern des zweiten Quartals hat der Experte sich etwas mehr erhofft. Seine Prognosen kürzte er bis zum Jahr 2019. Auch Christoph Laskawi (Deutsche Bank) reagierte auf den gesenkten Ausblick entsprechend. Das Umfeld für Bertrandt bleibe herausfordernd.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Hauck & Aufhäuser: „Hold“ – 90,00 Euro (+9 %)

DZ Bank: „Halten“ – 86,00 Euro (+4 %)

Deutsche Bank: „Halten“ – 85,00 Euro (+3 %)

Warburg Research: „Hold“- 81,00 Euro (-1 %)

