Bertrandt Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Transformationsprozess in der Automobilindustrie stellt Bertrandt vor Herausforderungen, was bislang gut gelungen ist. Im 1. Quartal ist der Umsatz sogar leicht gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) verringerte sich von 18,3 auf 14,3 Mio €. Der Rückgang war in erster Linie bedingt durch kundenspezifische Projektstopps und -verschiebungen durch den Transformationsprozess in der Automobilindustrie. Der Konzern agiert proaktiv und passt das Leistungsspektrum



