Bertil Tungodden beim VBEN: Wie wichtig Fairness für einen funktionierenden Wohlfahrtsstaat ist - BILD

Wien (ots) - Am 25. April 2018 eröffnete der norwegischeVerhaltensökonom Bertil Tungodden mit seiner Keyote "Fairness,Responsibility, and the Welfare State" das erste Netzwerktreffen des"Vienna Behavioral Economics Network" in diesem Jahr.In den Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbankpräsentierte Tungodden, Professor an der Norwegian School ofEconomics und Co-Direktor der Forschungsgruppe "The Choice Lab",viele spannende Ergebnisse aus seinen ausführlichen Forschungen zumThema Fairness - unter anderem mit seinem Centre of Excellence FAIR(Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality andRationality) -, die den Wissenschaftler zu einem der anerkanntestenExperten auf diesem Gebiet machen.Ungleich und trotzdem fairWas Menschen als fair oder unfair empfinden, spielt eine zentraleRolle bei der Architektur eines Wohlfahrtsstaates. Tungodden zeigte,wie wichtig Fairness für Menschen ist - und dass nachweislich dieHirnaktivitäten stark zunehmen, wenn jemand etwas unfair findet. DieFaktoren Glück und persönliche Verantwortung für das eigene Schicksaletwa sind essenziell dafür, wie wir Ungleichheit in der Gesellschaftbewerten. Der Reichtum anderer ist nicht zwingend unfair, er kannauch verdient sein.Gerade in der Debatte rund um den Wohlfahrtsstaat sei es wichtigzu erkennen, wo die fairen und unfairen Ungleichheiten in derGesellschaft liegen, so Tungodden. Eine essenzielle Frage sei auch,inwieweit Menschen für die langfristigen Konsequenzen ihrer in jungenJahren getroffenen Entscheidungen verantwortlich gemacht werdensollen.Internationale Fairness-LandkarteDabei gab Tungodden zu bedenken, dass Fairness inunterschiedlichen Ländern teils sehr unterschiedlich wahrgenommenwird. So hätte man in Norwegen beispielsweise ein ganz anderes Gefühlfür Fairness als in den USA. Um diese internationalen Unterschiedevergleichbar zu mache, arbeitet Tungodden gemeinsam mit weiterenForschenden an einer weltweite "Fairness-Landkarte" anhand vonevidenzbasierten Daten. Auch die Uni Wien ist daran mit einem Teambeteiligt.Faire Chancen für alleDie große Bedeutung von Fairness für die Gesellschaft betonte inder anschließenden Diskussion mit Tungodden auch Martina Tiwald,Vorsitzende der Österreichischen Bundesjugendvertretung (BJV), dielandesweit 53 Kinder- und Jugendorganisationen vertritt. DieFairness-Frage ist entscheidend in Hinblick darauf, wie derWohlfahrtstaat von morgen aussehen soll, sagte Tiwald.Dem pflichtete Petr "Peko" Baxant, Abgeordneter zum Wiener Landtagund Mitglied des Wiener Gemeinderats (SPÖ), bei. Er betonteaußerdem, wie wichtig die Verhaltensökonomie für die Politik sei,denn immerhin sei diese dafür zuständig, die entsprechendenRahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen faire Chancen bekommen.Save the date: 5. Juni 2018Das nächste Treffen des "Vienna Behavioral Economics Network"findet am 5. Juni 2018 statt. Als Keyotespeaker werden dann GerhardFehr, CEO und Executive Behavioral Designer von FehrAdvice & Partnersund der österreichische Verhaltensökonom Martin Kocher zum Thema"Sucht, Verlangen und Freiheit" zu Gast sein.Infos und Anmeldung unter: [http://vben.at/] (http://vben.at/)Über das Vienna Behavioral Economics NetworkUm die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mitInteressierten zu teilen, wurde das Vienna Behavioral EconomicsNetwork (VBEN) gegründet. Es ist eine Plattform für den Austauschzwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßig werden dort Expertinnenund Experten ihre Erfahrungen bei der praktischen Anwendung undevidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragenpräsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler,Studierende und natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmenmöchten.