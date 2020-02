Bertelsmann wird bis 2030 klimaneutral (FOTO)

Gütersloh (ots) -Reduktion von Treibhausgasen um 50 Prozent- Einsparung von mehr als 500.000 Tonnen CO2- Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom- Ausgleich von verbleibenden EmissionenBertelsmann hat sich ein ambitioniertes Umweltziel gesetzt: Bis 2030 will dasinternationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen klimaneutralsein. Bis dahin will Bertelsmann die Treibhausgasemissionen, die an seinenStandorten durch die Mobilität seiner Mitarbeiter und durch die Herstellung dereigenen Produkte entstehen, um 50 Prozent im Vergleich zu 2018 reduzieren.Seinerzeit lagen diese Emissionen bei einer Million Tonnen CO2. Dieverbleibenden Emissionen werden ausgeglichen. Zusätzlich wird Bertelsmann auchseine Geschäftskunden bei der Reduktion produktbezogener Emissionenunterstützen.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann sagt: "Der Schutz der Umweltist Teil unserer Unternehmenswerte, der Bertelsmann Essentials. Mit unsererEntscheidung für Klimaneutralität bis 2030 übernehmen wir Verantwortung im Kampfgegen Klimawandel und Erderwärmung." In diesem Kontext hat sich Bertelsmann alseines von rund 800 Unternehmen weltweit der Science Based Target Initiativeangeschlossen. Die Initiative unterstützt Unternehmen dabei, sichwissenschaftlich fundierte Klimaziele zu setzen.Die standort- und mitarbeiterbezogenen Emissionen von Bertelsmann sollen durchMaßnahmen wie die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom, die Installation weitererSolaranlagen, eine Verbesserung der Energieeffizienz und die Nutzungalternativer Mobilitätskonzepte weltweit gesenkt werden. Darüber hinaus sollenweitere Emissionen aus der Lieferkette von Print- und Digitalprodukten inZusammenarbeit mit den Geschäftspartnern reduziert werden.So wird Bertelsmann 2030 gegenüber 2018 mehr als eine halbe Million Tonnen CO2einsparen. Dies ist mehr als die Menge, die Bertelsmann 2018 insgesamt weltweitan seinen Standorten ausgestoßen hat. Verbleibende Emissionen im Zusammenhangmit seiner Geschäftstätigkeit sowie den eigenen Produkten wird Bertelsmannausgleichen - durch eigene Klimaschutzprojekte und den Kauf vonKlimaschutzzertifikaten.Mit der Entscheidung, bis 2030 klimaneutral zu werden, führt Bertelsmann seinjahrzehntelanges Engagement für den Umweltschutz konsequent fort. Bereits 2003wurde die konzernübergreifende Umweltinitiative "be green" gestartet und eineinternational besetzte Arbeitsgruppe eingesetzt. Dieses Expertenteam treibt dieWeiterentwicklung des Umweltengagements von Bertelsmann voran. Seit 2009veröffentlicht der Konzern regelmäßig konzernweite Klimabilanzen unddokumentiert seine Fortschritte bei der Emissionsreduktion.Den Weg zur Klimaneutralität werden die einzelnen Geschäftsbereiche vonBertelsmann, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind und dementsprechendauch unterschiedlich große CO2-Fußabdrücke haben, in verschiedenenGeschwindigkeiten beschreiten.Thomas Rabe: "Bertelsmann ist ein diversifiziertes Unternehmen. Dies ist inunserem Ziel reflektiert, denn die Vielfalt der Bertelsmann-Geschäfte erfordertunterschiedliche und maßgeschneiderte Lösungsansätze. In unserer Planung gehenwir davon aus, dass einzelne Geschäftsbereiche das Ziel Klimaneutralitätschneller erreichen werden als andere. Erste Einheiten, beispielsweise dasCorporate Center in Gütersloh, werden bereits in diesem Jahr klimaneutralwerden, andere in den Folgejahren. Im Jahr 2030 wird Bertelsmann einklimaneutrales Unternehmen sein."Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das inrund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die FernsehgruppeRTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, dieBertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie dasinternationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeiternerzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 MilliardenEuro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombinationermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel derKlimaneutralität bis 2030.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7842/4521914OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaAOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell