Bertelsmann und UFA laden ein: Stummfilmklassiker und ein restauriertes Meisterwerk bei den UFA Filmnächten in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Vom 22. bis 24. August 2018 werden auf der Museumsinsel früheSchätze der Kinogeschichte unter freiem Himmel mit Live-Musik gezeigt- Welturaufführung des digital restaurierten Films DER GEIGER VONFLORENZ, dazu SUMURUN und DIE APACHEN VON PARIS mit neuen Scores- Live begleitet vom Ensemble I solisti di Francoforte, dem EnsembleTrioglyzerin und Maud Nelissen mit The Sprockets- Tickets ab sofort erhältlichBertelsmann und UFA präsentieren vom 22. bis zum 24. August 2018zum achten Mal die UFA Filmnächte in Berlin. An drei Abenden werdenfrühe Meisterwerke der Kinogeschichte unter freiem Himmel, vorspektakulärer Kulisse und begleitet von Live-Musik zu sehen sein -darunter ein historisches Coming-of-Age-Drama, das mit Unterstützungvon Bertelsmann digital restauriert und um lange Zeit verscholleneSzenen erweitert wurde.Die UFA Filmnächte haben sich zu einem filmisch-musikalischenHighlight des Berliner Kultursommers mit eigens errichteterOrchesterbühne und Großleinwand im Kolonnadenhof des WeltkulturerbesMuseumsinsel entwickelt. Bertelsmann und die UFA bleiben damit ihrerLinie treu, herausragende Filmkunst in architektonisch-historischerEinbettung zu zeigen. In diesem Jahr werden abendlich jeweils knapp1.000 Gäste erwartet. Der Kartenverkauf startet heute.Nach einem Empfang in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanzstarten die UFA Filmnächte am Mittwoch, 22. August, mit einerWeltpremiere: Gezeigt wird Paul Czinners DER GEIGER VON FLORENZ, einromantisches Abenteuer um eine junge Frau, die als Mann verkleidetnach Italien reist und dort einem Maler Modell sitzt - eineParaderolle für die legendäre Elisabeth Bergner. Der vor fast hundertJahren von der damaligen Ufa produzierte Film, der zuletzt nur nochin gekürzter Fassung vorlag, wurde von derFriedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in den vergangenen Monaten mitfinanzieller Unterstützung von Bertelsmann aufwändig digitalrestauriert. Er wird dem Publikum nun erstmals wieder invollständiger Fassung und in neuem Glanz präsentiert. Bei derUraufführung spielt das Ensemble I solisti di Francoforte eine neukomponierte Musik von Uwe Dierksen, die im Auftrag von ZDF/ARTEentstand. ARTE strahlt den restaurierten Stummfilm mit neuer Musik am24. September 2018 aus.Am Donnerstag folgt Ernst Lubitschs SUMURUN mit der großen PolaNegri, die als verführerische Tänzerin einem Scheich und dessen Sohngleichermaßen den Kopf verdreht. Die Musik zum Film spielt dasEnsemble Trioglyzerin.Am Freitagabend steht Nikolai Malikoffs DIE APACHEN VON PARIS aufdem Programm, in dem sich amerikanische Moralapostel aufSittenmission in den schäbigen Vierteln von Paris allerleiVersuchungen ausgesetzt sehen. Die Musik liefert die internationalbekannte niederländische Komponistin und Pianistin Maud Nelissen mitihrer Band The Sprockets, ebenfalls mit einer Neukomposition.Alle Filme werden wieder von prominenten Filmpaten eingeführt.Das Programm im Überblick:Mittwoch, 22. August 2018, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 UhrDER GEIGER VON FLORENZ, (1925/26), Regie: Paul CzinnerMit Elisabeth Bergner, Conrad Veidt, Nora Gregor, Grete MosheimProduktion: Ufa, Länge: ca. 90 Min.Musik: Neukomposition von Uwe Dierksen im Auftrag von ZDF/ARTE. Esspielt das Ensemble I solisti di FrancoforteDonnerstag, 23. August 2018, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00UhrSUMURUN, (1920), Regie: Ernst LubitschMit Pola Negri, Jenny Hasselqvist, Paul Wegener, Harry Liedtke, ErnstLubitschProduktion: Pagu (Ufa), Länge: 103 Min.Musik: Neukomposition von TrioglyzerinFreitag, 24. August 2018, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 UhrDIE APACHEN VON PARIS (1927), Regie: Nikolai MalikoffMit Jaque Catelain, Lia Eibenschütz, Olga LimburgProduktion: Alliance Cinématografique (für Ufa), Länge: 108 Min.Musik: Neukomposition von Maud Nelissen. Es spielen: Maud Nelissen &The SprocketsDie UFA Filmnächte von Bertelsmann und UFA finden inzwischen auchinternational Anklang. So begeisterten UFA Film Nights Cineastenbereits mehrfach in Brüssel, Madrid, Paris und New York. Bertelsmannengagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellenBereich, national wie international. Die"Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten umfassen dabei Ausstellungen,Lesungen und Konzerte, das Literaturformat "Das Blaue Sofa", aberauch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. Sogehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zu Bertelsmann, daseine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischen Operngeschichtebeherbergt. Als Unternehmen mit langer eigener Filmgeschichte setztsich Bertelsmann auch für die Restaurierung, Digitalisierung undAufführung bedeutsamer Stummfilme ein.Die diesjährigen UFA Filmnächte in Berlin finden mit freundlicherUnterstützung von ARTE, der Staatlichen Museen zu Berlin, derFriedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Maz & Movie und GegenbauerFacility Management statt. Die Yorck Kinogruppe, Ströer, radio einssowie das RBB Kulturradio sind Medienpartner.Mehr unter http://www.ufa-filmnaechte.de oder auf Twitter:#UFAFilmnächteAb sofort sind Tickets zum Preis von 15,- Euro inklusiveVorverkaufsgebühr erhältlich:Online: http://www.ufa-filmnaechte.de oderhttp://www.ticketmaster.deTelefonisch: 01806 999 0000 (0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz/ max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Über die UFA2017 feierte die UFA ihr 100-jähriges Bestehen und gehört damit zueiner der ältesten Unterhaltungsmarken der Welt. Die heutigeUFA-Gruppe präsentiert sich als leistungsstarker Programmkreateur,der seine Marktführerschaft als Film- und Fernsehproduzent inDeutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut hat.Dabei hat sich das Haus vom Programmgestalter und TV-Produzenten zumInhalte-Spezialisten entwickelt, der Lösungsangebote für einedigitale und multimediale Inhalteverwertung anbietet - für allegroßen Sender in Deutschland ebenso wie für zahlreiche weiterePartner. Unter dem Dach der UFA agieren die Produktionsunits UFAFICTION, UFA SERIAL DRAMA und UFA SHOW & FACTUAL sowie das UFA LAB.Die UFA ist Teil des weltweit tätigen Medien- undEntertainmentunternehmens FremantleMedia, das das weltweiteProduktionsgeschäft der zu Bertelsmann gehörenden RTL Group betreibt.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deUFA GmbHAnja KäumleDirector PRTel.: +49 331 70 60 379Anja.Kaeumle@UFA.deSteinbrennerMüller KommunikationKristian MüllerTel.: +49 30 47372192km@steinbrennermueller.dewww.steinbrennermueller.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell