Bertelsmann übernimmt US-Unternehmen WhiteCloud Analytics (FOTO)

Cary/New York/Gütersloh (ots) -Strategischer Ausbau des Bildungsgeschäfts- Relias Learning stärkt Daten- und Analysekompetenz- Siebte Akquisition der Bertelsmann-Tochter in den vergangenenJahrenBertelsmann stärkt sein Bildungsgeschäft durch eine weitereAkquisition in den USA: Relias Learning, Tochter des internationalenMedien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens, übernimmt das aufAnalysen und Datenverarbeitung im Gesundheitsbereich spezialisierteUnternehmen WhiteCloud Analytics vollständig. Über den Kaufpreis fürdie in Boise, Idaho, beheimatete Firma vereinbarten die PartnerStillschweigen.Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, sagte: "In denvergangenen Jahren ist Relias Learning deutlich gewachsen und konnteneue Kundengruppen wie das Krankenhaussegment erschließen. Zudem istdas Unternehmen in neue Geschäftsbereiche wie Performance-Managementvorgestoßen und hat parallel mit der internationalen Expansionbegonnen. Die Akquisition von WhiteCloud Analytics stärkt Relias nunweiter, indem die erstklassigen E-Learning-Angebote künftig verstärktum vertiefende Datenanalyse-Tools ergänzt werden."WhiteCloud wurde 2009 gegründet und beschäftigt derzeit rund 50Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen -beispielsweise Krankenhäusern - verschiedene Analyse-Werkzeuge an, umdatenbasiert die medizinische Versorgungsqualität sowie die eigenenKosten mit anderen Institutionen im Markt zu vergleichen und dieseanschließend zu verbessern. Bereits im vergangenen Jahr hatte Reliasdas US-Analytik-Unternehmen Care Management Technologies (CMT)übernommen."Die Stärke von WhiteCloud im Krankenhaussegment sowie dieAnalytik-Tools zur Leistungsverbesserung machen das Unternehmen zuridealen Ergänzung für die Angebote von Relias", so Jim Triandiflou,CEO von Relias Learning. "Zusammen mit der kürzlich erfolgtenÜbernahme von CMT können wir Kunden nun einzigartige Lösungenanbieten. Damit versetzen wir unsere Kunden in die Lage,Entscheidungen auf Basis von Daten-Analysen zu treffen, um sowohl diePflege für Patienten als auch die eigene finanzielle Situation zuverbessern."In den vergangenen Jahren hat Relias Learning sein Kerngeschäftkonsequent ausgebaut und ist in angrenzende Geschäftssegmenteeingetreten. WhiteCloud ist dabei die siebte Akquisition desUnternehmens seit März 2016. Unter anderem übernahm Relias in denvergangenen Monaten die E-Learning-Anbieter Advanced PracticeStrategies, Swank Healthcare und AHC Media in den USA sowie SPM inDeutschland. Insgesamt vergrößerte Relias seine Kundenbasis dadurchvon 4.500 im Jahr 2015 auf mehr als 6.000 Ende 2016.Die Akquisition von Relias Learning selbst war die größteAkquisition von Bertelsmann in den USA seit der Übernahme von RandomHouse im Jahr 1998.Bertelsmann konzentriert sich mit seinen Aktivitäten imBildungsbereich auf Online-Bildung mit den SchwerpunktenGesundheitswesen und Technologie sowie auf Bildungsdienstleistungen.Mittelfristig soll der Bereich Bildung mit einem Umsatz von rundeiner Milliarde Euro zur dritten Geschäftssäule von Bertelsmann nebenMedien und Dienstleistungen ausgebaut werden.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit116.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz von 17,0 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürKreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Über die Bertelsmann Education GroupDie Bertelsmann Education Group umfasst die Bildungsaktivitätenvon Bertelsmann. Mit digitalen Bildungs- undDienstleistungsangeboten, die ihre Schwerpunkte in den SektorenGesundheit und Technologie haben, gestaltet die Gruppe das Lernen im21. Jahrhundert. Sie greift dabei auf die Ressourcen sowie dasweltweite Netzwerk von Bertelsmann zu.