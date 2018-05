Bertelsmann sucht internationale Top-Studenten (FOTO)

Gütersloh / Berlin (ots) -- Bewerbungsphase für die elfte Ausgabe von "Talent MeetsBertelsmann" läuft bis 13. Mai 2018- Veranstaltung unter dem Motto "Data.Driven.Innovation." offenfür Studierende aller Fachrichtungen- Alumni-Netzwerk auf über 600 Teilnehmer ausgebautBertelsmann lädt erneut Studierende aus der ganzen Welt zumNetzwerken ein: Bis zum 13. Mai 2018 können sich Studierende für dieTeilnahme an der elften Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann"bewerben. Die renommierte Karriereveranstaltung findet in diesem Jahrvom 2. bis 4. Juli 2018 in Berlin statt und ist Höhepunkt dermehrfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your OwnCareer".Das Event trägt in diesem Jahr das Motto"Data.Driven.Innovation.", im Mittelpunkt steht die Arbeit mitdatenbasierten Geschäftsmodellen. Die Veranstaltung ist offen fürStudierende aller Fachrichtungen, die Interesse an der Arbeit mitDaten haben - neben Studiengängen mit Wirtschafts- oderIT-Schwerpunkt sind deshalb erstmals auch Studierende der Physik,Ökonometrie, der angewandten Mathematik und weiterer Studiengängeaufgerufen, sich zu bewerben. Die Öffnung für diese Fachrichtungenist ein weiterer Baustein, das Thema Data Science stärker in derPersonalarbeit von Bertelsmann zu verankern: Im vergangenen Jahrschrieb das Unternehmen 15.000 Stipendien in dem Feld bei derWeiterbildungsplattform Udacity aus; vor kurzem startete Bertelsmannaußerdem ein neues Karriereprogramm speziell für Datenspezialisten.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt:"Bertelsmann bietet exzellente Karriereperspektiven in drei ebensospannenden wie vielfältigen Branchen: Medien, Dienstleistungen undBildung. In allen drei Bereichen spielt die Analyse großerDatenmengen eine immer bedeutendere Rolle; entsprechend bildet dasThema in diesem Jahr einen Schwerpunkt bei unsererKarriereveranstaltung. Wir freuen uns, inspirierende junge Menschenaus ganz unterschiedlichen Studienfachrichtungen mit unseremTop-Management zusammenzubringen und ihnen die Kreativität unseresHauses zu zeigen. Wer unternehmerisch, kreativ sowie internationalarbeiten möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse. In denvergangenen Jahren haben wir mehr als 100 Top-Studierende, die wirbei 'Talent Meets Bertelsmann' kennengelernt haben, fest oder fürPraktika eingestellt."Seit 2008 lädt Bertelsmann regelmäßig Top-Studierende in seineBerliner Hauptstadtrepräsentanz "Unter den Linden 1" ein. Hier könnendie Studierenden mit Führungskräften des Konzerns diskutieren und inverschiedenen Workshops Präsentationen erarbeiten. Für die bestenTeams gibt es attraktive Preise, darunter mehrtägige Reisen zuinternationalen Standorten des Konzerns. Außerdem werden alleTeilnehmer durch ein Karriere-Coaching gefördert. 2017 hatten sichrund 1.300 Studierende aus 117 Ländern für 'Talent Meets Bertelsmann'beworben.Aus allen Teilnehmern der vergangenen Jahre hat Bertelsmanninzwischen ein weltweites Alumni-Netzwerk aus mehr als 600 "TalentMeets Bertelsmann"-Absolventen geschaffen. Über verschiedene Treffensogenannter Alumni-Hubs und Social Media hält das Unternehmenregelmäßigen Kontakt zu ihnen.Weitere Informationen zur Veranstaltung und zumBewerbungsverfahren finden Sie unter www.talentmeetsbertelsmann.com.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell