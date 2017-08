Bertelsmann steigert operatives Konzernergebnis zum Halbjahr erstmals auf über eine halbe Milliarde Euro

Gütersloh (ots) -- Umsatzanstieg auf 8,1 Mrd. Euro- Wachstumsgeschäfte mit Umsatzplus von neun Prozent- Operating EBITDA mit 1,1 Mrd. Euro weiterhin stabil aufhohem Niveau- Investitionstätigkeit mit 643 Mio. Euro noch einmal verstärkt- Fortschritte in allen strategischen Stoßrichtungen- Abschluss Anteilsaufstockung Penguin Random House für 4. Quartalgeplant- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr bestätigtBertelsmann hat die erste Jahreshälfte 2017 erfolgreichabgeschlossen: Das internationale Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen verzeichnete Umsatzwachstum, ein Operating EBITDAauf hohem Niveau und erstmals zum Halbjahr ein operativesKonzernergebnis von mehr als 500 Mio. Euro. Das Unternehmen erzielteweitere Fortschritte bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie undvereinbarte unter anderem die Aufstockung seines Anteils an derweltweit größten Publikumsverlagsgruppe, Penguin Random House, aufeine strategische Mehrheit von 75 Prozent.Bertelsmann steigerte seinen Konzernumsatz im Berichtszeitraum um2,1 Prozent auf 8,1 Mrd. Euro (H1 2016: 8,0 Mrd. Euro). Dasorganische Wachstum verbesserte sich auf 1,4 Prozent (H1 2016: 1,3Prozent). Besonders positiv entwickelten sich die digitalenTV-Geschäfte der RTL Group, die Digitalaktivitäten von Gruner + Jahrsowie BMG, Arvato SCM Solutions und die Bertelsmann Education Group.Die Wachstumsgeschäfte verzeichneten einen Umsatzanstieg von neunProzent auf 2,7 Mrd. Euro (H1 2016: 2,3 Mrd. Euro). Sieerwirtschafteten damit erstmals einen Anteil von mehr als 30 Prozentam Gesamtumsatz.Das Operating EBITDA erreichte mit 1,10 Mrd. Euro (H1 2016: 1,11Mrd. Euro) annähernd das Rekordniveau der Vorjahresperiode, obwohldiese durch einen positiven Effekt in Höhe von 43 Mio. Euro bei derRTL Group geprägt gewesen war. Die Anlaufverluste für Digital- undNeugeschäfte betrugen im ersten Halbjahr allein bei der RTL Group undder Bertelsmann Education Group 37 Millionen Euro.Das Konzernergebnis erreichte einen Wert von 502 Mio. Euro (H12016: 482 Mio. Euro). Mit Veräußerungsgewinnen von 63 Mio. Euroleistete der Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) erneut einenrelevanten Ergebnisbeitrag.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte:"Bertelsmann blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. DerUmsatz- und Ergebnisanstieg sowie unser verbessertes Wachstumsprofilsind das Resultat der konsequenten Umsetzung unserer Strategie. Dabeiist die Anteilsaufstockung an Penguin Random House, die wir in denvergangenen Monaten vorbereitet haben und nun im zweiten Halbjahrvollziehen, besonders hervorzuheben. Bertelsmann verfügt künftig übereine strategische Dreiviertelmehrheit an der weltweit größtenPublikumsverlagsgruppe - und damit über die besten Voraussetzungen,dieses identitätsstiftende Kerngeschäft erfolgreichweiterzuentwickeln."Bertelsmann habe im laufenden Jahr in allen vier strategischenStoßrichtungen - Stärkung der Kerngeschäfte, digitale Transformation,Ausbau von Wachstumsplattformen und Expansion in Wachstumsregionen -signifikante Fortschritte erzielt, betonte Thomas Rabe.Bertelsmann stärkte sein Kerngeschäft insbesondere imBuchverlagsbereich durch die angekündigte Anteilsaufstockung beiPenguin Random House von 53 Prozent auf künftig 75 Prozent. DerVollzug der Anteilsübernahme ist für das vierte Quartal 2017 geplant.Penguin Random House platzierte 263 Titel auf den Bestsellerlistender "New York Times", 37 davon auf Platz eins. Die spanischsprachigenGeschäfte der internationalen Verlagsgruppe werden durch dieAkquisition der Verlagsgruppe Ediciones B ausgeweitet. Neben PenguinRandom House bauten weitere Kerngeschäfte ihre Aktivitäten aus: DieSenderfamilien der RTL Group erhöhten ihren Zuschauer- undWerbemarktanteil sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Gruner+ Jahr startete unter anderem das neue Magazin "Hygge". DieKapazitäten der Bertelsmann Printing Group waren gut ausgelastet.Bertelsmann setzte die digitale Transformation seiner Geschäftefort. Die RTL Group kündigte an, das Werbetechnologie-UnternehmenSpotX vollständig zu übernehmen. Weiter erhöhte die Gruppe unteranderem ihren Anteil am Werbetechnologieunternehmen VideoAmp; G+Jbaute die App-Discovery Plattform AppLike weiter aus. Im Vergleichzum Vorjahreszeitraum stiegen die Digitalerlöse bei der RTL Group imersten Halbjahr des laufenden Jahres um 47 Prozent auf 389 MillionenEuro sowie bei Gruner + Jahr in den Kernmärkten um 23 Prozent auf 128Millionen Euro. Via Social-Media erreichen dieBertelsmann-Unternehmen zusammen mittlerweile weltweit mehr als zweiMilliarden Follower.Die Wachstumsplattform Fremantle Media verzeichnete insbesonderemit der neuen Serie "American Gods" weltweite Zuschauererfolge. BMGakquirierte die BBR Music Group in Nashville und tätigte damit diegrößte Einzelübernahme im Tonträgergeschäft seit Gründung derMusiktochter. Weiter nahm das Unternehmen prominente Künstler wieKylie Minogue und Fergie unter Vertrag. Arvato erweiterte seininternationales Logistiknetzwerk mit neuen Standorten in Deutschland,den Niederlanden und den USA und beteiligte sich am Fin-Tech-Start-UpSolaris Bank. Positiv entwickelten sich auch die Bildungsaktivitäten:Der Online-Bildungsanbieter Relias Learning wuchs sowohl organischals auch durch Akquisitionen; Udacity gelang es, die Studentenanzahlim Berichtszeitraum mehr als zu verdoppeln.Bertelsmann baute seine Präsenz in den Wachstumsregionen aus. BAItätigte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres zehn neueInvestitionen. Bertelsmann India Investments beteiligte sich amindischen Bildungsunternehmen Eruditus. Arvato übernahm ebenfalls inIndien das Analytics-Start-Up Ramyam und erhöhte in Brasilien seineBeteiligung am Finanzdienstleister Intervalor auf über 80 Prozent.Das Resultat der strategischen Maßnahmen ist ein deutlichverbessertes Wachstumsprofil von Bertelsmann: Der Umsatzanteilwachstumsstarker Geschäfte am Konzernumsatz erhöhte sich auf 31Prozent (H1 2016: 29 Prozent). Der Anteil der strukturellrückläufigen Geschäfte verblieb bei rund vier Prozent. Mittelfristigsollen die wachstumsstarken Geschäfte einen Umsatzbeitrag von rund 40Prozent leisten.Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann, erklärte:"Bertelsmann verfügt über eine solide finanzielle Position und hoheEigenkapitalquote von 42 Prozent. Auch nach der Anteilsaufstockungbei Penguin Random House werden wir unsere konservative Finanzpolitikfortsetzen und uns unverändert an den selbstgesetztenFinanzierungszielen orientieren. Für die weitere operativeEntwicklung im Gesamtjahr sind wir zuversichtlich und rechnenweiterhin mit einem höheren Umsatz, einer weiterhin hohen operativenProfitabilität sowie einem Konzernergebnis von mehr als einerMilliarde Euro."Unternehmensbereiche:RTL GroupHighlights- "American Gods": Die von Fans weltweit mit großer Spannungerwartete Serie startet beim US-Pay-TV-Sender Starz und istinternational über den Streamingdienst Amazon Prime Video abrufbar.- "American Idol": Fremantle Media bringt zur TV-Saison 2017/2018zusammen mit dem US-Sender ABC eine der weltweit bekanntestenKultshows zurück auf die Bildschirme.- "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", "Kitchen Impossible" & Co.:TV-Sender Vox sichert sich mit lokalen Formaten seine Positionunter den führenden Fernsehsendern in Deutschland - beimGesamtpublikum sogar vor Wettbewerber ProSieben.Der Umsatz der RTL Group wuchs im ersten Halbjahr 2017 um 3,5Prozent auf 3,0 Mrd. EUR (H1 2016: 2,9 Mrd. EUR). Hierzu trugen nebenweiterhin dynamisch wachsenden Digitalgeschäften insbesondere diedrei größten Geschäftseinheiten Mediengruppe RTL Deutschland, GroupeM6 und Fremantle Media bei. Das Operating EBITDA der RTL Group sankum 7,7 Prozent auf 624 Mio. EUR (H1 2016: 676 Mio. EUR). ImVorjahreszeitraum hatte das Unternehmen von einem positiven Effektaus der Beendigung der Mobilfunkvereinbarung M6 Mobile bei der GroupeM6 profitiert. Hierum bereinigt war der operative Gewinn der RTLGroup nur leicht rückgängig. In einem herausfordernden Umfeldentwickelten sich die Senderfamilien der RTL Group vielfach positiv.In den Kernmärkten Deutschland und Frankreich konnte die RTL Groupihre Positionen sowohl bei den TV-Werbeumsätzen als auch bei denZuschaueranteilen ausbauen. In Deutschland erzielte der HauptsenderRTL Television in der Kernzielgruppe als einziger Sender einenMarktanteil im zweistelligen Bereich und konnte so den Vorsprung vordem größten kommerziellen Wettbewerber ausbauen. In Frankreichverzeichnete der Hauptsender M6 einen leichten Rückgang derZuschauerzahlen, blieb aber klare Nummer zwei in der Hauptzielgruppe.Im Vorjahreszeitraum profitierte M6 von sehr hohen Zuschauerzahlendurch Live-Übertragungen der Fußball-EM in Frankreich. FremantleMedia verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 neben höheren Umsätzenauch einen leicht verbesserten Ergebnisbeitrag als imVorjahreszeitraum. Der Umsatzzuwachs lässt sich vor allem auf höherenUmsatz bei Fremantle Media International sowie aus Europa undNordamerika zurückführen. Insbesondere die Produktion "American Gods"trug deutlich zum Umsatzwachstum bei - durch den Verkauf an denUSPay-TV-Sender Starz und den internationalen Streamingdienst AmazonPrime Video. Die Digitalgeschäfte der RTL Group wuchsen weiterhindynamisch. Ihr Umsatz erhöhte sich im Berichtszeitraum um 47,3Prozent auf 389 Mio. EUR (H1 2016: 264 Mio. EUR). Außerdem verbuchtedie RTL Group steigende Plattformerlöse. Der Anteil von TV-Werbung amGesamtumsatz der RTL Group lag unter 50 Prozent.Penguin Random HouseHighlights- Penguin Random House sichert sich die weltweiten Rechte an zweiBüchern des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sowie derfrüheren First Lady Michelle Obama und wird sie in all seinenMärkten veröffentlichen.- Penguin Random House Grupo Editorial weitet mit der Übernahme derVerlagsgruppe Ediciones B seine starken Marktpositionen in Spanienund Lateinamerika aus.- "Into the Water", der zweite Thriller von "Girl on theTrain"-Autorin Paula Hawkins, verkauft sich in nur zwei Monatenallein im englisch- und deutschsprachigen Raum mehr als 600.000Mal.Penguin Random House veröffentlichte im ersten Halbjahr 2017zahlreiche Bestseller und verzeichnete eine positiveGeschäftsentwicklung mit Ergebniswachstum. Unter Berücksichtigung dervollständig von Bertelsmann gehaltenen Verlagsgruppe Random Houseblieb der Umsatz der Buchgruppe mit +1,1 Prozent stabil bei 1,5 Mrd.EUR (H1 2016: 1,5 Mrd. EUR). Zuwächse bei Audioformaten, höhereUmsätze im asiatisch-pazifischen Raum und ein Ausbau derDienstleistungsgeschäfte trugen dazu bei, rückläufige E-Book-Erlöseim englischsprachigen Raum zu kompensieren. Das Operating EBITDAstieg um 11,4 Prozent auf 206 Mio. EUR (H1 2016: 185 Mio. EUR). Nebenpositiven Impulsen aus den Geschäften in Nordamerika, Spanien undAustralien machten sich weitere operative Verbesserungen nach demZusammenschluss bemerkbar. In den USA platzierte Penguin Random Houseim ersten Halbjahr 263 Titel auf den Bestsellerlisten der "New YorkTimes", 37 davon auf Platz eins. Meistverkaufter Einzeltitel war JayAshers Roman "Thirteen Reasons Why", der als Fernsehserie adaptiertwurde und sich über alle Formate hinweg mehr als eine Million Malverkaufte. Weitere Bestseller waren "Into the Water" von PaulaHawkins und "Camino Island" von John Grisham; darüber hinausverkauften sich diverse Klassiker von Dr. Seuss zusammen mehr alsfünf Millionen Mal. Im Februar sicherte sich Penguin Random House dieweltweiten Rechte an zwei Büchern des ehemaligen US-PräsidentenBarack Obama beziehungsweise der ehemaligen First Lady Michelle Obamaund kündigte eine koordinierte globale Veröffentlichung an. InGroßbritannien lag der Anteil der Penguin-Random-House- Titel in denTop 10 der "Sunday Times"-Bestsellerliste bei 45 Prozent. Neben "Intothe Water" und Lee Childs "Night School" gehörten verschiedeneKinderbücher von Roald Dahl zu den meistverkauften Titeln desUnternehmens. Penguin Random House Grupo Editorial verzeichnete -auch aufgrund steigender E-Book-Erlöse - einen positivenGeschäftsverlauf. Mit der Akquisition der Verlagsgruppe Ediciones Bstärkte die Gruppe ihre Marktpositionen in Spanien und Lateinamerika.In Deutschland platzierte die Verlagsgruppe Random House 238 Titelauf den "Spiegel"-Bestsellerlisten. Zahlreiche Autoren der Gruppegewannen renommierte Auszeichnungen, darunter vier von fünfPulitzer-Preisen für Literatur sowie den Man Booker InternationalPrize. Bertelsmann hielt im Berichtszeitraum 53 Prozent der Anteilean Penguin Random House, Pearson 47 Prozent. Bertelsmann vereinbarteim Juli eine Anteilsaufstockung auf künftig 75 Prozent, Pearsonbehält die verbleibenden 25 Prozent. Der Vollzug der Anteilsübernahmeist für das vierte Quartal geplant.Gruner + JahrHighlights- Portfolio-Ausbau: Das neue Lebensgefühl-Magazin "Hygge" derG+J-Tochter Deutsche Medien-Manufaktur ist bereits der fünfte Titelseit Gründung 2016, darunter auch "Essen & Trinken mit Thermomix".- Auf Expansionskurs: Der G+J-Traditionstitel "Schöner Wohnen" lässtnun auch Möbel fertigen - und erweitert das Angebot der Marke damitabermals.- Digitales Wachstum: Die App-Discovery-Plattform AppLike ist nun in15 Ländern aktiv und damit das internationalste Digitalgeschäft beiG+J.Gruner + Jahr setzte seine strategische Transformation fort. Einerfolgreiches Deutschlandgeschäft und ein fortgesetzt wachsendesDigitalgeschäft kennzeichneten das erste Halbjahr 2017. Der Umsatzging insbesondere aufgrund der im zweiten Halbjahr 2016 getätigtenVerkäufe der News-Gruppe in Österreich und des Verlagsgeschäfts inSpanien portfoliobedingt um 4,4 Prozent auf 743 Mio. EUR (H1 2016:777 Mio. EUR) zurück. Das Operating EBITDA stieg auf 59 Mio. EUR (H12016: 52 Mio. EUR) und lag damit um 13,5 Prozent besser als imVorjahreszeitraum. G+J Deutschland legte im ersten Halbjahr in Umsatzund Ergebnis deutlich zu. Dafür verantwortlich zeichneten neben demorganisch zweistellig wachsenden Digitalgeschäft die DeutscheMedien-Manufaktur (u. a. "Landlust", "Essen & Trinken mit Thermomix","Hygge") sowie die mehr als ein Dutzend neuen Zeitschriftentitel, dieG+J im Laufe der vergangenen zwei Jahre erfolgreich in Deutschlandauf den Markt gebracht hat. Der Printanzeigenumsatz lag aufgrund derNeugeschäfte stabil auf Vorjahresniveau, der Vertriebsumsatz stieginfolgedessen sogar deutlich. Leicht steigende Umsätze gegenüber demVorjahreszeitraum verbuchten außerdem derContent-Communication-Anbieter Territory sowie die DDV Mediengruppein Dresden. In Frankreich verzeichnete Prisma Media aufgrund derallgemeinen Marktentwicklung moderat rückläufige Umsätze. Dasanhaltende Wachstum des Digitalgeschäfts von G+J setzte sich imersten Halbjahr fort. In den Kernmärkten Deutschland und Frankreichstiegen die digitalen Umsätze um 23 Prozent. Ursächlich hierfür warendas organische Geschäft entlang der Strategie "Content, Community,Commerce", akquisitorische Aktivitäten aus dem Jahr 2016 - etwa derErwerb der Webguerillas oder der Werbehandelsplattform LiquidM - underfolgreiche Eigengründungen im Digitalbereich, allen voran AppLike.BMGHighlights- BMG erwirbt die BBR Music Group und sichert sich damit einerelevante Position im lukrativen Country-Music-Markt.- BMG nahm internationale Künstler wie Avril Lavigne, Fergie, KylieMinogue und Mando Diao unter Vertrag.- Vertragspartner von BMG, wie Nickelback (Tonträgerseite) und DJKhaled (Verlagsseite), verzeichneten signifikante Charterfolge.Die Bertelsmann-Musiktochter BMG verzeichnete anhaltendesGeschäftswachstum und baute in den ersten sechs Monaten desGeschäftsjahres 2017 ihre Marktstellung nachhaltig aus. So erhöhtesich der Umsatz um 28,0 Prozent auf 233 Mio. EUR (H1 2016: 182 Mio.EUR). Angetrieben wurde diese Entwicklung insbesondere durch dasTonträger- und Musikverlagsgeschäft in Großbritannien und den USAsowie das Musikverlagsgeschäft in Australien. Das Operating EBITDAbetrug 40 Mio. EUR und lag damit um 25,0 Prozent über dem Vorjahr (H12016: 32 Mio. EUR). Mit der größten Einzelübernahme imTonträgergeschäft seit der Gründung im Jahr 2008 erwarb BMG imBerichtszeitraum die BBR Music Group (BBRMG). BBRMG umfasst dieCountry-Music-Labels Broken Bow Records, Stoney Creek Records,Wheelhouse Records und Red Bow Records sowie den Musikverlag MagicMustang Music und vertritt die Rechte an namhaftenCountry-Music-Künstlern wie Jason Aldean und Dustin Lynch. DerAbschluss sichert BMG eine relevante Position in derCountry-"Hauptstadt" Nashville im US-Bundesstaat Tennessee und damitim lukrativen Country-Music-Markt. Darüber hinaus stärkte BMG dasPortfolio im Rechtebereich Tonträger durch eine Reihe von neuenVertragsnahmen internationaler Künstler. Hierzu gehören in den USAunter anderem Avril Lavigne und Fergie, in Großbritannien KylieMinogue und in Deutschland Mando Diao. Im Verlagssegment konnte dieBertelsmann-Musiktochter ebenfalls Erfolge erzielen und erneuerte zumBeispiel ihre Vereinbarungen mit der amerikanischenSinger-Songwriterin Hillary Lindsey und mit DJ Khaled. Im erstenHalbjahr 2017 haben BMG Vertragspartner wieder eindeutigeCharterfolge gefeiert, zum Beispiel über den Anteil an weltweitenHits wie "I'm the One", "Despacito" und "Wild Thoughts" oder auch mitRoger Waters' neu veröffentlichtem Album "Is This The Life We ReallyWant?".ArvatoHighlights- Arvato kauft das IT- und Analytics-Unternehmen Ramyam. Das indischeStart-up-Unternehmen unterstützt Arvato dabei, große Datenmengen zustrukturieren sowie neue Big-Data-Lösungen zu entwickeln und zuvermarkten.- Im Logistikgeschäft erweitert Arvato sein bestehendes Netz aneuropäischen Standorten - in Frankreich für den Großkunden Zalando.- Arvato beteiligt sich an dem Fintech-Start-up Solaris Bank undsichert sich damit einen langfristigen Zugang zu innovativerFinanztechnologie.Die Dienstleistungstochter Arvato erreichte bei steigendem Umsatzin den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einoperatives Ergebnis, das unter dem im Vergleichszeitraum desVorjahres lag. So stieg der Umsatz um 0,3 Prozent auf 1,9 Mrd. EUR(H1 2016: 1,9 Mrd. EUR), während das Operating EBITDA um 18,5 Prozentauf 145 Mio. EUR sank (H1 2016: 178 Mio. EUR). Im ersten Halbjahrwurde das operative Ergebnis des Servicecenter-Geschäfts von ArvatoCRM Solutions durch einen Rückgang des Geschäftsvolumens innerhalbder Telekommunikationsbranche sowie durch hohe Anlaufkosten für denAusbau des Geschäfts mit Neu- und Bestandskunden aus anderen Branchenbelastet. Mit dem Kauf von Ramyam, einem indischen IT- undAnalytics-Unternehmen, tätigte Arvato für CRM Solutions im Januar einstrategisches Investment. Der Umsatz der Logistikdienstleistungen vonArvato SCM Solutions entwickelte sich positiv. Dies gelang unteranderem durch den Ausbau bestehender nationaler und internationalerGeschäftsbeziehungen. Zudem erweiterte Arvato sein bestehendesLogistiknetz und eröffnete mehrere neue Distributionszentren - inFrankreich etwa für den Großkunden Zalando. Für diese Baumaßnahmenund den Start von Neugeschäften für Kunden aus der Hightech-Branchefielen Anlaufkosten an. Auch die bei Arvato Financial Solutionsgebündelten Finanzdienstleistungsgeschäfte entwickelten sich imUmsatz im ersten Halbjahr 2017 positiv. Im Berichtszeitraum tätigteArvato mehrere Investitionen in diesem Bereich: Mit der Beteiligungan dem Fintech-Start-up Solaris Bank sicherte sich das Unternehmeneinen langfristigen Zugang zu innovativer Finanztechnologie zurStärkung des eigenen Portfolios. Zudem stockte Arvato seineBeteiligung am brasilianischen Finanzdienstleister Intervalor von 40Prozent auf mehr als 80 Prozent auf. Der IT-Dienstleister ArvatoSystems baute seine Geschäftstätigkeit insbesondere in denNiederlanden, in Großbritannien und in Skandinavien aus. Besonderserfolgreich gelang die Positionierung im Healthcare-Markt: ArvatoSystems bietet Lösungen zur Serialisierung von Medikamenten an undbrachte diese im Berichtszeitraum in zwölf Ländern Europas auf denMarkt.Bertelsmann Printing GroupHighlights- Offsetdruckgeschäfte in Deutschland und Tiefdruckgeschäfte inGroßbritannien erreichen gegen einen rückläufigen Markttrend einehohe Auslastung.- Mohn Media nimmt im Zuge des Ausbaus seines Prospektgeschäfts einedritte 96-Seiten-Offsetrotation in Betrieb.- Sonopress steigert den Marktanteil im Segment derUltra-HD-Speichermedienreplikation.Die Bertelsmann Printing Group verzeichnete in den ersten sechsMonaten des Geschäftsjahres 2017 einen leichten Umsatzrückganggegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 811 Mio. EUR (H12016: 816 Mio. EUR). Gründe hierfür waren u. a. die allgemeinrückläufigen Tiefdruck- und Speichermedienreplikationsmärkte. DasOperating EBITDA ging ebenfalls zurück, von 49 Mio. EUR auf 47 Mio.EUR. Anfang Februar wechselten rückwirkend zum 1. Januar 2017 dieDigitalmarketing-Geschäfte von Arvato zur Bertelsmann Printing Group.Hierzu gehören die Aktivitäten von AZ Direct in Deutschland,Österreich und der Schweiz sowie die DeutschlandCard. DieOffsetdruckgeschäfte der Bertelsmann Printing Group in Deutschlandverzeichneten im Berichtszeitraum eine positive Entwicklung in Umsatzund Operating EBITDA. Die Offsetdruckerei Mohn Media erreichte gegenden Markttrend eine konstant hohe Auslastung. Im Zuge des Ausbaus desProspektgeschäfts wurde eine dritte 96-Seiten-Offsetrotation inBetrieb genommen. Ähnlich stark behaupteten sich diePrinovis-Tiefdruckaktivitäten - gegen den allgemeinen Markttrend. Soverzeichneten die deutschen Standorte ebenso wie Prinovis UK inLiverpool eine hohe Auslastung, wo im ersten Halbjahr 2017erfolgreich neue Kunden gewonnen werden konnten. Im Buchdruck konntendie US-Druckereien der Bertelsmann Printing Group den Umsatz in einerweiterhin intensiven Wettbewerbssituation steigern. Das operativeErgebnis lag hingegen leicht unter Vorjahresniveau. Die weltweitenUmsätze in der Speichermedienreplikation gingen vor dem Hintergrundder allgemeinen Marktsituation erwartungsgemäß weiter zurück. AmStammsitz in Gütersloh hingegen baute Sonopress dieReplikationsaktivitäten im innovativen Ultra-HD-Format durchNeukundengewinnung weiter aus. Dem Unternehmen gelang es damit, seineMarktanteile in diesem Segment weiter zu steigern.Bertelsmann Education GroupHighlights- Auf Wachstumskurs: Online-Bildungsanbieter Relias Learning gewinntweitere Kunden und baut Aktivitäten im Krankenhaussegment weiteraus.- Akquisition: Relias Learning übernimmt das Datenanalyse-UnternehmenWhiteCloud Analytics vollständig.- IT-Weiterbildung: Online-Bildungsanbieter Udacity entwickelt neue"Nanodegrees" und erhöht Studentenzahl.Die in der Bertelsmann Education Group gebündeltenBildungsaktivitäten mit ihrem Fokus auf die Sektoren E-Learning(Gesundheit und Technologie) sowie Bildungsdienstleistungenentwickelten sich im Berichtszeitraum in Summe positiv. Die Geschäfteerzielten - soweit von Bertelsmann vollkonsolidiert - einsignifikantes Umsatzwachstum von 43,8 Prozent auf 92 Mio. EUR (H12016: 64 Mio. EUR). Das Operating EBITDA verbesserte sich auf -4 Mio.EUR (H1 2016: -13 Mio. EUR), vor allem durch den Geschäftsausbau desOnline-Bildungsanbieters Relias Learning sowie durch im Vergleich zumVorjahreszeitraum geringere Anlaufverluste.Relias Learning wuchs sowohl organisch als auch akquisitorisch.Die Bertelsmann-Tochter vergrößerte ihre Kundenbasis von knapp 5.900auf rund 6.400 Institutionen, deren Mitarbeiter in den ersten sechsMonaten des laufenden Jahres mehr als 17,5 Mio. Onlinekurseabsolvierten. Relias baute darüber hinaus seine Aktivitäten imKrankenhaussegment weiter aus und übernahm im Berichtszeitraum dasauf Datenanalysen und Verbesserung klinischer Ergebnissespezialisierte Unternehmen WhiteCloud Analytics vollständig. DerOnline-Bildungsanbieter Udacity trieb gemeinsam mit renommiertenPartnerunternehmen die Weiterentwicklung seines Lehrangebots voranund konnte die Zahl der Studenten im Berichtszeitraum mehr alsverdoppeln, auch durch die erfolgreiche Einführung neuer Nanodegreeszu Themen wie Deep Learning und Robotics. Bertelsmann ist einer dergrößten Anteilseigner an Udacity. Der Online-HochschuldienstleisterHotChalk setzte seine Partnerschaften mit Universitäten in den USAfort und unterstützte diese beim Auf- und Ausbau vonOnline-Studiengängen. An verschiedenen Hochschulen sind aktuellmehrere tausend Studenten in Programmen eingeschrieben, die vonHotChalk betreut werden. Die auf Psychologie spezialisierteHochschule Alliant International University führte imBerichtszeitraum ihre Transformation unter anderem durch den Aufbaueines digitalen Lehrangebots fort.Bertelsmann InvestmentsHighlights- Bertelsmann-Digitalfonds beteiligen sich an 14 Unternehmen mitinnovativen Geschäftsmodellen und sind nun in rund 150 Start-upsweltweit investiert.- Bertelsmann stärkt Aktivitäten in Wachstumsregionen durch relevanteBeteiligungen und erfolgreiches Trendscouting.- Bertelsmann Asia Investments (BAI) leistet erneut relevantenBeitrag zum Konzernergebnis durch Veräußerungsgewinne.Die im Unternehmensbereich Bertelsmann Investments gebündeltenFonds des Konzerns erweiterten ihr Portfolio an internationalenStart-up-Beteiligungen. Bertelsmann Asia Investments (BAI),Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann India Investments(BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) tätigten imBerichtszeitraum 14 neue Investitionen, sodass Bertelsmann über dievier Fonds zum 30. Juni 2017 an rund 150 Unternehmen weltweitbeteiligt war. Darüber hinaus tätigten die Fonds mehrereFolge-Investitionen bei bestehenden Beteiligungen. Länderübergreifendstanden dabei Investitionen in Unternehmen mit innovativen unddigitalen Geschäftsmodellen - beispielsweise in den BereichenFintech, Bildung und Virtual Reality - im Fokus. DieGeschäftsentwicklung von Bertelsmann Investments wird im Wesentlichenauf Basis des EBIT ermittelt, das mit 41 Mio. EUR (H1 2016: 42 Mio.EUR) nahezu den Wert des Vorjahreszeitraums erreichte. Gewinne ausBeteiligungsverkäufen leisteten erneut einen relevanten Beitrag zumKonzernergebnis - allen voran bei BAI. Ferner beteiligte sich BAI imBerichtszeitraum neu an zehn Unternehmen in China, darunter derFinanzdienstleister Linklogis sowie VeeR, eine Onlineplattform fürVirtual-Reality-Videos. Dazu kamen Folgeinvestitionen in bestehendePortfoliounternehmen, beispielsweise in die Bike-Sharing-App Mobikeund den Finanzdienstleister Meixin. In Indien stärkte Bertelsmannseine Aktivitäten im Bildungsmarkt durch eine Beteiligung von BII anEruditus Executive Education. Das Unternehmen entwickelt inZusammenarbeit mit renommierten Universitäten wie Wharton, INSEADoder Harvard Weiterbildungsprogramme für Berufstätige und vertreibtdiese in Indien, Südostasien sowie dem Mittleren Osten. BBI setzte inBrasilien mit dem Partner Bozano Investimentos den Aufbau einesUniversitätsverbunds mit Schwerpunkt auf Bildung im Gesundheitswesenfort. BDMI tätigte im Berichtszeitraum drei neue Beteiligungen,darunter die Charity-Plattform Omaze, sowie mehrereFolgeinvestitionen, unter anderem in den Next-Generation-PublisherClique Media.Zahlen im Überblick (in Mio. Euro)1.1.2017 - 30.6.2017 1.1.2016 -30.6.2016Konzernumsatz 8.134 7.966Operating EBITDA der Bereiche 1.116 1.160Corporate / Konsolidierung -17 -49Operating EBITDA 1.099 1.111Sondereinflüsse -15 -EBIT 805 805(Ergebnis vor Finanzergebnisund Steuern)Finanzergebnis -105 -117Ergebnis vor Steuern 700 688Ertragsteueraufwand -197 -206Ergebnis nach Steuern -1 -aus nicht fortgeführten AktivitätenKonzernergebnis 502 482Investitionen(inkl. übernommener Finanzschulden) 643 605Stand 30.6.2017 Stand 31.12.2016Wirtschaftliche Schulden 6.291 5.913Bereich Umsatz Operating EBITDA(in Mio. Euro) 1.1.2017- 1.1.2016- 1.1.2017- 1.1.2016-30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016RTL Group 2.978 2.878 624 676Penguin Random House 1.532 1.516 206 185Gruner + Jahr 743 777 59 52BMG 233 182 40 32Arvato 1.862 1.857 145 178Bertelsmann Printing Group 811 816 47 49Bertelsmann Education Group 92 64 -4 -13Bertelsmann Investments* - - -1 1Summe der Bereiche 8.251 8.090 1.116 1.160Corporate / Konsolidierung -117 -124 -17 -49Summe Konzern 8.134 7.966 1.099 1.111Die Vergleichszahlen der Vorperiode wurden angepasst.*Die Geschäftsentwicklung von Bertelsmann Investments wird imWesentlichen auf Basis des EBIT ermittelt. Das EBIT betrug 41 Mio.EUR (H1 2016: 42 Mio. EUR).Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. 