Bertelsmann startet mit Umsatzplus ins laufende Jahr

Gütersloh (ots) - Umsatz im ersten Quartal 2019 auf 4,21 Mrd. Euroerhöht, den höchsten Wert seit 2008- Organisches Wachstum auf 3,5 Prozent verbessert- Wachstumsgeschäfte mit organischem Umsatzplus von 12,8 Prozent- Strategische Fortschritte in allen Unternehmensbereichen- Prognose bestätigtBertelsmann ist erfolgreich ins laufende Jahr gestartet: Dasinternationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmenverzeichnete im ersten Quartal 2019 ein verbessertes organischesWachstum sowie einen signifikanten Umsatzanstieg. Treiber derpositiven Entwicklung waren die Digital- und Wachstumsgeschäfte desKonzerns.Der Konzernumsatz erhöhte sich um 5,4 Prozent auf 4,21 Mrd. Euro(Vorjahresquartal: 3,99 Mrd. Euro), den höchsten Wert seit 2008. Dasorganische Wachstum verbesserte sich auf 3,5 Prozent. Besonderspositiv entwickelten sich die Wachstumsgeschäfte von Bertelsmann, dieeinen organischen Umsatzanstieg von 12,8 Prozent verzeichneten. IhrAnteil am Gesamtumsatz betrug 34 Prozent.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "DerJahresauftakt verlief sehr vielversprechend; Bertelsmann blickt aufeines der besten ersten Quartale der vergangenen Jahre zurück. Derstrategische Ausbau unserer Wachstumsgeschäfte macht sich mehr undmehr bemerkbar. In den ersten Monaten 2019 sind uns erneut zahlreicheFortschritte bei unserer Strategieumsetzung gelungen. Ein Schwerpunktlag auf dem verstärkten Aufbau von Kooperationen, beispielsweise derBertelsmann Content Alliance in Deutschland. Wir werden imJahresverlauf weiter in Kreativität und Unternehmertum unsererGeschäfte investieren und sind zuversichtlich, unsere Ziele für dasGesamtjahr zu erreichen."Bertelsmann erzielte in den vergangenen Monaten eine Reihestrategischer Fortschritte:Die RTL Group steigerte ihre Digitalerlöse im ersten Quartal um15,8 Prozent auf 220 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 190 Mio. Euro). DieAnzahl der zahlenden Abonnenten der Video-On-Demand-Plattformen inDeutschland und den Niederlanden kletterte im Vergleich zumVorjahresquartal um 59 Prozent auf 1,15 Millionen. Zu den Erfolgender Produktionstochter Fremantle gehörten die zweite Staffel derSerie "American Gods" sowie die Castingshow "America's Got Talent:The Champions".Penguin Random House verzeichnete eine starkeBestsellerperformance; Michelle Obamas Autobiografie "Becoming"erfreute sich weiter starker Nachfrage und überschritt im März zehnMillionen verkaufte Exemplare. Zum 1. April übernahm diePublikumsverlagsgruppe den britischen Kinderbuchverlag Little TigerGroup.Die Digitalgeschäfte von Gruner + Jahr wuchsen weiter, angetriebenbesonders durch die Performance der App-Discovery-Plattform Applikesowie durch die digitalen Aktivitäten von Territory.BMG erweiterte seine Präsenz in Asien mit der Eröffnung einerNiederlassung in Hongkong. Im April unterzeichneten sowohl RichardMarx als auch die Band Seeed Verträge bei BMG.Arvato vollzog im Januar die Zusammenlegung seiner weltweitenCustomer Relationship Management-Geschäfte (CRM) mit denen dermarokkanischen Saham Group zum neuen Unternehmen Majorel. Arvato SCMSolutions eröffnete ein weiteres Logistikzentrum in Hongkong; inGütersloh investiert der Buchlogistik-Dienstleister VVA in dieModernisierung und den Ausbau des Standorts.Die Bertelsmann Printing Group verlängerte mehrere Druckaufträge.Im April richtete Bertelsmann sein weltweites Druckgeschäftorganisatorisch und personell neu aus, beispielsweise wird dieZusammenarbeit zwischen den einzelnen Druckunternehmen in Deutschlandintensiviert. Sonopress erweiterte im April seine Zusammenarbeit mitder Warner Music Group und übernahm die CD-Produktion für denUS-amerikanischen Markt.Der E-Learning-Anbieter Relias, umsatzstärkste Tochter derBertelsmann Education Group, wuchs auch im ersten Quartal 2019zweistellig. Die Weiterbildungsplattform Udacity startete ein neuesNanodegree-Programm im Bereich Data Engineering. Bertelsmann kündigteaußerdem an, in den kommenden drei Jahren weltweit rund 50.000Stipendien des Unternehmens in den Feldern Cloud, Data undKünstlicher Intelligenz (KI) zu vergeben, um dem Mangel anDigitalfachkräften entgegenzutreten.Über seine vier im Bereich Bertelsmann Investments gebündeltenFonds erweiterte Bertelsmann zum 31. März 2019 sein internationalesNetzwerk auf 194 Beteiligungen an jungen Unternehmen. Seit 2006 hatBertelsmann auf diese Art und Weise nun rund eine Milliarde Euroinvestiert, von denen seither mehr als 600 Mio. Euro zurückgeflossensind.Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann: "Hinter uns liegtein sehr erfolgreiches erstes Quartal. Für das Gesamtjahr rechnen wirunverändert mit einem höheren Umsatz sowie einer weiterhin hohenoperativen Profitabilität. Unser Konzernergebnis soll erneut dieMilliardenmarke übersteigen."Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürKreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. 