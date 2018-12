Bertelsmann investiert in die Streaming-Plattform Net Ease Cloud Music

Hamburg (ots) - Der Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) undweitere Investoren haben sich an einer Finanzierungsrunde derMusikplattform Net Ease Cloud Music mit einem Gesamtvolumen von über600 Millionen US-Dollar beteiligt. Der aufstrebende chinesischeStreaming-Dienst will mit der Summe sein weiteres Wachstum fördern.Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business'(www.new-business.de). Neben dem Fonds des Gütersloher Konzernszählen auch Baidu, General Atlantic und Boyu Capital zu denInvestoren der aktuellen Finanzierungsrunde. Haupteigener desStreaming-Dienstes ist NetEase Inc., einer der führendenOnline-Game-Provider in China.Net Ease Cloud Music hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehrals 600 Millionen registrierte Nutzer, von denen sich 200 Millionenallein in den vergangenen zwölf Monaten angemeldet haben. Künftigsoll das Wachstum des 2013 gegründeten Unternehmens auch durchKooperationen mit der Bertelsmann-Musiksparte BMG weiter beschleunigtwerden.Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 040-609009-71scharninghausen@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell