Bertelsmann informiert mit Alexa-Skill und Geschäftsbericht innovativ über globale Erfolge (FOTO)

Gütersloh (ots) -- Erster Bertelsmann-Alexa-Skill informiert über das Unternehmen- Neuer Geschäftsbericht als Print- und Online-Version verfügbar- Motto: "Unsere globale Erfolgsgeschichte von Unternehmergeist undKreativität"Bertelsmann stellt erstmals einen eigenen Skill für denAmazon-Sprachassistenten Alexa zur Verfügung, der dem Nutzer perSprachsteuerung Informationen rund um das Unternehmen liefert.Gleichzeitig veröffentlicht das internationale Medien-,Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen seinen neuenGeschäftsbericht unter dem Motto "Unsere globale Erfolgsgeschichtevon Unternehmergeist und Kreativität". Die Publikation ist online undgedruckt verfügbar.Der neue Alexa-Skill ermöglicht es, per Sprachsteuerung aktuelleBertelsmann-Podcasts zu hören, die neuesten Unternehmensnachrichtenabzurufen oder Fragen rund um das Unternehmen Bertelsmann zu stellen.Damit bietet sich Nutzern ein neuartiger Informationskanal, der auchzuhause kostenlos genutzt werden kann. Der Bertelsmann-Skill ist überden Amazon-Store der Alexa-App oder unter folgendem Link verfügbar:http://bertelsmann.de/alexa"Innovative Kommunikationsangebote wie der neueBertelsmann-Alexa-Skill sind Ausdruck unserer GrundwerteUnternehmergeist und Kreativität. Auf diesem Wege vermitteln wirunsere Wachstumsstrategie sowie die Vielfalt kreativer Angebote vonBertelsmann, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen weltweiterreichen. Diese globale Erfolgsgeschichte steht auch im Mittelpunktunseres diesjährigen Geschäftsberichts und wird sich in weiterenFormaten und Veranstaltungen durch das Jahr ziehen", so KarinSchlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann.Mit dem neuen Geschäftsbericht unterstreicht der Konzern seineglobale Ausrichtung und stellt seine weltweiten Erfolge in denMittelpunkt. Illustriert wird das diesjährige Motto durch vierindividuelle Weltkarten, auf denen die Kreativ-, Service- undBildungsangebote sowie die strategischen Investments des Konzerns inSzene gesetzt werden. Jede Grafik steht dabei für eine der Säulen vonBertelsmann: Medien, Dienstleistungen, Bildung sowie Investments.Wie bereits in den Vorjahren teilt sich der Bericht in einenImage- und einen Finanzteil. Der Imageteil stellt dabei umfangreichdie unternehmerischen Erfolge aller Bertelsmann-Unternehmensbereicheim vergangenen Jahr dar.Der Finanzteil berichtet transparent und strukturiert über diewichtigsten Finanzkennzahlen sowie die wirtschaftliche Entwicklungdes Geschäftsjahres 2017. Beide Titel sind gemeinsam in einem Schubergebündelt und als haptische Besonderheit mit einer hochwertigenLackierung veredelt.Über die Unternehmensinformationen und den umfangreichenFinanzteil hinaus stellt die Online-Version des Geschäftsberichtseine Vielzahl an Extras bereit. http://gb2017.bertelsmann.deÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: 0 52 41 - 80 24 66andreas.grafemeyer@bertelsmann.de