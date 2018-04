Bertelsmann holt Obamas Cheffotografen Pete Souza nach Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Der offizielle Fotograf des früheren US-Präsidenten Barack Obamastellt sein neues Buch "Obama. Bilder einer Ära" (Prestel Verlag) inder Bertelsmann-Repräsentanz vor- In fast zwei Millionen Fotos hielt Souza die historischenMomente der Amtszeit Obamas fest- Einstimmung auf Veröffentlichung der Memoiren von Michelle Obamaund Barack Obama bei Penguin Random HouseDas internationale Medien-, Dienstleistungs-undBildungsunternehmen Bertelsmann holt den Fotografen Pete Souza füreine exklusive Buchvorstellung nach Berlin. Am 16. April 2018 wirdder langjährige Wegbegleiter des früheren US-Präsidenten Barack Obamaauf Einladung von Bertelsmann und des zur Verlagsgruppe Random Housegehörenden Prestel Verlags in der Bertelsmann-Repräsentanz Unter denLinden 1 seinen Bildband "Obama. Bilder einer Ära" vorstellen. Diegeladenen Gäste haben die Möglichkeit, nach der Buchpräsentation nocheine kleine Ausstellung mit ausgesuchten Fotografien Souzas zu sehen,die vom Museum The Kennedys für den Abend zur Verfügung gestelltwerden.Souza war acht Jahre lang als Chief Official White HousePhotographer von Präsident Obama tätig. Er hielt die historischenMomente der Amtszeit fest, dokumentierte hochvertrauliche Situationenund Augenblicke entwaffnender Offenheit. Souza verbrachte so vielZeit mit Barack Obama wie kein anderer. Zehn bis zwölf Stunden proTag, fünf, manchmal auch sechs oder sieben Tage die Woche wich er demPräsidenten nicht von der Seite, um im entscheidenden Moment auf denAuslöser drücken zu können. Er fotografierte jedes Meeting, an demObama teilnahm: im Oval Office, im Situation Room, im Roosevelt Room.Er legte knapp zwei Millionen Kilometer an Bord der Air Force Onezurück, bereiste alle 50 Bundesstaaten der USA und über 60 Länderdieser Erde. Und er schuf im Laufe von 96 Monaten fast zwei MillionenFotos.Eine Auswahl von 325 dieser Fotos ist jetzt als beeindruckenderBildband in deutscher Ausgabe im Prestel Verlag erschienen. DasVorwort stammt von Barack Obama persönlich. Das Buch zeigt, dassSouza im Wechselspiel aus Nähe und Distanz, großer Weltpolitik undfamiliärer Wärme ein sehr persönliches Porträt gelungen ist.Begonnen hat alles am 5. Januar 2005, als der Fotoreporter Souza,damals für die Chicago Tribune tätig, den Jungsenator aus Chicago beiseinem ersten Tag im Kapitol begleitete. Man sieht den dynamischenPolitiker, der in einem schmuck- und fensterlosen Kellerbüroarbeitet, den rechten Fuß dabei leger auf dem Schreibtisch. VierJahre später wurde Souza gefragt, ob er nicht Cheffotograf im WeißenHaus werden wolle. Der damals 54-jährige Souza hatte dort bereitsunter der Reagan-Administration als Fotograf gearbeitet. Erakzeptierte - allerdings unter der Bedingung, uneingeschränktenZugang zu bekommen, selbst zu den wichtigsten, entscheidendsten undstreng vertraulichen Momenten. So war Souza jeden Tag, bei jedemMeeting anwesend, fest entschlossen, das Leben und Wirken desPräsidenten für die Nachwelt visuell zu dokumentieren.Für Bertelsmann ist die Buchpräsentation eine perfekte Einstimmungauf weitere prominente Veröffentlichungen in den kommenden Monaten:Penguin Random House hat die Weltrechte an den Memoiren des früherenUS-Präsidenten Barack Obama und denen der ehemaligen First LadyMichelle Obama erworben. Die Bücher sollen in 24 Sprachen weltweitveröffentlicht werden. Die mit Spannung erwartete Autobiografie vonMichelle Obama wird am 13. November 2018 erscheinen - in Deutschlandim Goldmann Verlag. Mit Barack Obamas Werk wird 2019 gerechnet.Pete Souza war unter Präsident Barack Obama Cheffotograf desWeißen Hauses und Leiter des White House Photo Office. Zuvor war erals Dozent für Fotojournalismus an der Ohio University tätig undarbeitete als Fotograf für die Chicago Tribune sowie für NationalGeographic. Bereits unter Präsident Ronald Reagan war Souzaoffizieller Fotograf im Weißen Haus, ab 2005 begleitete er BarackObamas politische Karriere. Sein Buch The Rise of Barack Obama (2008)stand lange auf der Bestsellerliste der New York Times.Pete SouzaObama. Bilder einer ÄraMit einem Vorwort von Barack Obama352 Seiten mit 325 FarbabbildungenGebunden mit Schutzumschlag, Format 30,5 x 25,5 cmEUR 42,00 [D] / EUR 43,20 [A] / CHF 51,90* (*UVP)ISBN 978-3-7913-8433-7Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Über den Prestel VerlagBedeutende Ausstellungskataloge oder Street Art, Künstlerbücheroder Bildbände über Modedesign, Architekturmonografien oderKunstbücher für Kinder: Der Prestel Verlag ist weltweit einer derführenden Verlage für illustrierte Bücher zu all diesenThemenbereichen. Entscheidend für Prestel ist vor allem die Qualität,nicht umsonst wurde der Verlag für den Inhalt und die Gestaltungseiner Bücher im In- und Ausland über hundert Mal ausgezeichnet. Mitseinen in Deutsch und Englisch erscheinenden Büchern zur Kunst,Architektur, Fotografie und Design zählt Prestel international zu denbedeutendsten Verlagen auf diesen Gebieten. Seinen Stammsitz hat der1924 gegründete Verlag in München mit Niederlassungen in London undNew York. Der Prestel Verlag verfügt über ein weltweitesVertriebsnetz. All das macht Prestel zu dem Verlag fürKunst-Liebhaber, Designer und Architekten, und natürlich für alleMenschen mit einem Auge für Schönheit und einem Sinn für visuelleKultur. Der Prestel Verlag ist Teil der zu Bertelsmann gehörendenVerlagsgruppe Random House.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. 