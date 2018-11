Bertelsmann erweitert Aktivitäten in Wachstumsregionen (FOTO)

Gütersloh (ots) -- Weitere Investitionen in BIC-Staaten sowie in Lateinamerika,Afrika und Südostasien geplant- Aufstockung an renommierter brasilianischer BuchverlagsgruppeCompanhia das Letras angekündigt- Top-Management konkretisiert Wachstumsstrategie auf Konferenz inRio de JaneiroBertelsmann erweitert den Fokus seiner strategischenWachstumsregionen. Neben Brasilien, Indien und China (BIC-Staaten)werden künftig verstärkt ausgewählte Investitionen in LändernLateinamerikas, Afrikas und Südostasiens geprüft. Dies ist einErgebnis der dritten "Growth Regions Conference" von Bertelsmann, aufder sich diese Woche rund 50 Führungskräfte des internationalenMedien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in Rio de Janeirozu gemeinsamen Strategieüberlegungen trafen.Neben dem Ausbau bestehender Wachstumsgeschäfte stehen in dengenannten Regionen Investitionen in die Bereiche Medien,Dienstleistungen und Bildung im Fokus. So gab Bertelsmann vor wenigenWochen bekannt, seine Customer Relationship Management-Geschäfte mitder marokkanischen Saham Group zusammenlegen zu wollen; dasUnternehmen wird führende Marktpositionen in Europa, Afrika und demNahen Osten einnehmen sowie über eine starke Präsenz in Asienverfügen. Darüber hinaus kündigte Penguin Random House im Rahmen derKonferenz an, seinen Anteil am brasilianischen Verlagshaus Companhiadas Letras auf 70 Prozent aufzustocken. Die Bertelsmann-Tochterfestigt damit ihre Position als führende BuchverlagsgruppeLateinamerikas. Mit der Gründung des neuen Unternehmens PenguinRandom House South East Asia stärkt die Gruppe im kommenden Jahraußerdem ihre Aktivitäten in Brunei, Indonesien, Malaysia, Myanmar,Singapur, Thailand, den Philippinen und Vietnam.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte:"Bertelsmann wird sukzessive wachstumsstärker, digitaler,internationaler sowie diversifizierter. Hierzu leisten dieAktivitäten in unseren strategischen Wachstumsregionen einensignifikanten Beitrag. In Brasilien, Indien und China, aber auch invielen weiteren Ländern steigt die Nachfrage nach Kreativ- undBildungsangeboten rasant. Diesen Bedarf möchten wir decken. Unserevor kurzem geschlossene Partnerschaft mit der Saham Group bietet unsdabei einen Schlüssel zu den bislang wenig beachtetenWachstumsmärkten des afrikanischen Kontinents. In Lateinamerika undSüdostasien sind bereits viele unserer Geschäfte vertreten, dieseAktivitäten wollen wir noch stärker als bislang ausbauen."In den BIC-Staaten hat Bertelsmann in den vergangenen Jahrenseinen Anteil stark wachsender Geschäfte bereits deutlich erhöht. Soproduziert die RTL-Group-Tochter Fremantle in allen drei Ländernlokale Varianten globaler Erfolgsshows wie "Got Talent", BMG istsowohl in China als auch Brasilien aktiv, Arvato zählt zu denführenden Finanzdienstleistern Brasiliens und die BildungsanbieterRelias sowie Udacity expandieren sukzessive international.Einen strategischen Schwerpunkt in den drei Ländern bilden darüberhinaus Fonds-Investitionen in innovative Digitalunternehmen; übersein Fonds-Netzwerk hält Bertelsmann allein in den BIC-StaatenBeteiligungen an 122 Start-ups.In Brasilien liegt der Schwerpunkt der Beteiligungen auf demAufbau eines Weiterbildungsnetzwerks im Gesundheitsbereich, hier hältBertelsmann unter anderem indirekt Anteile an der NRE EducationGroup, einer der größten Hochschulgruppen des Landes mit Fokus aufdas Gesundheitswesen. Darüber hinaus ist Bertelsmann seit Aprildieses Jahres Mehrheitseigner des führendenWeiterbildungsunternehmens Affero Lab.Bertelsmann Asia Investments (BAI) hat in China in mehr als 90Digitalunternehmen investiert, die vielfach auch von Alibaba oderTencent, den beiden größten IT-Konzernen des Landes, unterstütztwerden. Der Fonds hat seit Auflage mehr als 370 Mio. Euro ausVeräußerungen erlöst und damit einen signifikanten Beitrag zumBertelsmann-Konzernergebnis beigesteuert. Zehn BAI-Beteiligungengingen seit Auflage des Fonds 2008 an die Börse, in diesem Jahr derElektronik-Hersteller Xiaomi.In Indien schafft sich Bertelsmann über seinen lokalen Fondsstrategische Optionen für den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle,unter anderem ist der Konzern am führenden Online-Marktplatz fürMöbel, Pepperfry, sowie am Weiterbildungsunternehmen EruditusExecutive Education beteiligt.Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy andBertelsmann Investments, ergänzte: "Bertelsmann ist in Brasilien,Indien und China sowohl über seine Unternehmensbereiche als auch überseine Corporate-Fonds als vertrauensvoller Partner mitleistungsstarken Geschäften etabliert. Dies sind langfristig guteVoraussetzungen für weiteres Wachstum. Gleichzeitig bildet unsereerfolgreiche Strategie in den BIC-Staaten eine hervorragende Basis,um nun auch verstärkt in weitere Wachstumsregionen zu expandieren.Hierfür ist der enge Austausch zwischen den Top-Führungskräften derjeweiligen Länder und Divisionen äußerst wertvoll. Dies hat unserediesjährige 'Growth Regions Conference' in Rio de Janeiro einmal mehrbewiesen."Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. 