Bertelsmann erhält EU-Genehmigung für Penguin Random House-Komplett-Übernahme

Hamburg (ots) - Die Europäische Kommission hat die Übernahme der alleinigen Kontrolle über die weltweit aktive Buchverlagsgruppe Penguin Random House (PRH), New York, durch die Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, genehmigt. Wie das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www-new-business.de) berichtet, kam die Kommission zu dem Schluss, dass die geplante Übernahme keine Wettbewerbsbedenken aufwerfen würde, da Bertelsmann bereits 75 Prozent von PRH hielt (25 Prozent: Pearson) und die Transaktion lediglich einen Übergang von der gemeinsamen zur alleinigen Kontrolle darstellt, ohne wesentliche Änderungen des bereits bestehenden Wettbewerbs herbeizuführen.Der Kaufpreis für das Anteilspaket liegt bei 675 Millionen US-Dollar. Bertelsmann hat hierfür einen Kredit in Höhe von 675 Millionen Euro (ca. 723 Mio. US-Dollar) abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion wird ab dem 2. Quartal 2020 erwartet. Zurzeit steht dafür noch eine Genehmigung in Österreich aus.Unterdessen wurde bekannt, dass die Allianz Real Estate den Münchner Bertelsmann-Sitz in der Neumarkter Straße 28 für 214 Millionen Euro in einer Sale-and-lease-back-Transaktion erwirbt. Die Immobilie, die von der deutschen Verlagsgruppe Random House genutzt wird, soll im 4. Quartal 2020 den Besitzer wechseln.