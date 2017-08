Bertelsmann drängt in den Apothekenmarkt

Berlin (ots) - Der Apothekenmarkt lockt Investoren. Wie derBranchendienst APOTHEKE ADHOC berichtet, wollte sich der MedienrieseBertelsmann über Umwege an der Versandapotheke Sanicare beteiligen.Dieser Deal kam nicht zustande, doch der Konzern lässt nicht locker.Vor drei Jahren sicherte sich die Bertelsmann-Tochter Arvato dieMarkenrechte und damit die wichtigsten Vermögenswerte von Sanicare:Im Herbst 2013 unterzeichneten Manager in Gütersloh einenOptionsvertrag mit dem kaufmännischen Leiter der Versandapotheke. Inzwei Tranchen sollte der Konzern Geschäftsanteile an einer Firmaübernehmen können, der die Marken- und Domainrechte gehörten.Im Dezember 2014 wurde die erste Option gezogen, für eine MillionEuro wollte der Konzern zunächst 49 Prozent der Anteile übernehmen.Doch der Deal platzte, möglicherweise weil die Sparkasse Hannover dieMarken nicht rechtzeitig freigab. Erst im Februar dieses Jahres wurdedas Pfandrecht gelöscht, das sich die Hausbank der Versandapothekezur Besicherung von zwei Darlehen hatte einräumen lassen.Arvato wollte sich gegenüber APOTHEKE ADHOC zu dem Vorgang nichtäußern. Insider gehen davon aus, dass Bertelsmann derzeit nach neuenWegen sucht, um in den Markt zu kommen. Immerhin hat mit Ströer einweiterer Medienkonzern bereits die Finger im Spiel: Derbörsennotierte Vermarkter hat im vergangenen Jahr die niederländischeVersandapotheke Vitalsana gekauft.Als Outsourcing-Dienstleister stellt Arvato seinen Kunden nichtnur seine Callcenter zur Verfügung, sondern kümmert sich auch umLogistik, IT-Infrastruktur und Online-Marketing. Der Konzern ist beiverschiedenen Versandapotheken im Geschäft. Alleine mit Sanicarewurden 2015 insgesamt 4,1 Millionen Euro abgerechnet.Sanicare gehört zu den führenden Versandapotheken in Deutschland,der Umsatz wird auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. NachFirmenangaben betreuen im niedersächsischen Bad Laer 340 Mitarbeiterrund 1,6 Millionen Kunden.Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: http://ots.de/Uq42cAPOTHEKE ADHOC ist mit mehr als 50 Millionen Seitenaufrufen in2016 das führende tagesaktuelle Nachrichtenportal im deutschenPharma- und Apothekenmarkt. Der kostenlose Newsletter kann unterwww.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 560Fax: +49 - 30 - 80 20 80 569E-Mail: info@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell