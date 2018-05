Bertelsmann beschleunigt Umsatzwachstum im ersten Quartal 2018

Gütersloh (ots) -- Umsatzanstieg auf 3,99 Mrd. Euro- Organisches Wachstum auf 2,7 Prozent verbessert- Wachstumsgeschäfte mit organischem Umsatzplus von 7,9 Prozent- Operating EBITDA vor negativen Wechselkurseffekten überVorjahresniveau- Konzernergebnis bei 172 Mio. Euro- Strategische Fortschritte in allen Unternehmensbereichen- Prognose bestätigtBertelsmann hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal deslaufenden Jahres beschleunigt: Angetrieben von der positivenEntwicklung seiner Digital- und Wachstumsgeschäfte verzeichnete dasUnternehmen trotz hoher negativer Wechselkurseffekte - insbesondereaufgrund der Schwäche des US-Dollars - einen Umsatzanstieg. Dasorganische Wachstum des internationalen Medien-, Dienstleistungs- undBildungskonzerns verbesserte sich auf 2,7 Prozent.Der Konzernumsatz erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 3,99 Mrd. Euro(Vorjahresquartal: 3,94 Mrd. Euro), den höchsten Wert seit zehnJahren. Dabei wirkten sich Wechselkurseffekte in Höhe von 145 Mio.Euro belastend aus; Bertelsmann erzielte rund 20 Prozent seinesUmsatzes in den USA. Die Wachstumsgeschäfte des Konzernsverzeichneten einen organischen Umsatzanstieg um 7,9 Prozent underwirtschafteten einen Anteil von 32 Prozent am Gesamtumsatz.Besonders stark wuchsen die Musiktochter BMG (17 Prozent organischesWachstum), Arvato (sechs Prozent) sowie die Bertelsmann EducationGroup (21 Prozent).Das Operating EBITDA erreichte 473 Mio. Euro (VJ: 482 Mio. Euro).Bereinigt um Wechselkurseffekte übertraf das operative Ergebnis denWert des Vorjahreszeitraums um 8 Mio. Euro. Beim französischenFußballclub Girondins de Bordeaux - einer Tochter der Groupe M6 -entstanden um 11 Mio. Euro höhere Verluste. Arvato als auch dieBertelsmann Education Group verzeichneten Ergebniszuwächse. DieEBITDA-Marge lag bei 11,8 Prozent (VJ: 12,2 Prozent).Mit 172 Mio. Euro (VJ: 198 Mio. Euro) erzielte Bertelsmann einKonzernergebnis auf hohem Niveau; der Rückgang gegenüber derVorperiode ist primär auf negative Sondereinflüsse undWechselkurseffekte zurückzuführen. Die im Bereich BertelsmannInvestments gebündelten Fondsaktivitäten leisteten erneut einenpositiven Ergebnisbeitrag. Sowohl das Finanzergebnis als auch dasSteuerergebnis verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte:"Bertelsmann wächst aus eigener Kraft so stark wie lange nicht. Derstrategische Ausbau unserer Wachstumsgeschäfte macht sich mehr undmehr bemerkbar; sie steuern inzwischen rund ein Drittel unseresKonzernumsatzes bei. Dabei setzen wir verstärkt auf organischesWachstum und investieren massiv in unsere Geschäfte. Auch in denersten Monaten 2018 haben wir daran gearbeitet, Bertelsmannwachstumsstärker, digitaler, internationaler und diversifizierter zumachen. Wir sind gut in das laufende Jahr gestartet undzuversichtlich, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen."Bertelsmann erzielte in den vergangenen Monaten eine Reihestrategischer Fortschritte: So konnte die RTL Group dieTV-Werbeumsätze in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich undNiederlande im Berichtszeitraum steigern. Die Digitalerlöse derGruppe legten im ersten Quartal auf 190 Mio. Euro zu (VJ: 178 Mio.Euro).Penguin Random House verzeichnete eine starkeBestsellerperformance und übernahm im Januar den US-Sachbuch-VerlagRodale Books. Die Publikumsverlagsgruppe kündigte an, am 13. November2018 die Memoiren der ehemaligen First Lady der USA, Michelle Obama,gleichzeitig in 24 Sprachen zu veröffentlichen.Die Digitalgeschäfte von Gruner + Jahr verzeichneten erneutWachstum in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich. Gruner + Jahrbrachte zudem neue Magazine wie "JWD" und "Dr. v. Hirschhausens SternGesund Leben" in den Handel.BMG erwarb im April das australische Produktionsmusik-UnternehmenBig Bang & Fuzz und unterzeichnete einen weltweiten, exklusivenVerlagsvertrag mit dem ehemaligen Beatles-Drummer Ringo Starr.Arvato konnte wichtige Kundenrahmenverträge - u.a. mit Daimler undFacebook - verlängern und baute insbesondere seine Logistik- sowieFinanzdienstleistungsaktivitäten weiter aus. So beteiligte sich dieBertelsmann-Dienstleistungstochter beispielsweise am israelischenFinTech-Start-up Secured Touch. Bertelsmann kündigte an, strategischeOptionen für die Entwicklung seiner CRM-Aktivitäten außerhalb desfranzösischsprachigen Raums zu prüfen.Die Bertelsmann Printing Group verlängerte mehrere Druckaufträge,unter anderem für das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".Die Bertelsmann-E-Learning-Tocher Relias wuchs organischzweistellig und vergrößerte ihre Kundenbasis auf rund 8.300Institutionen. Die Bertelsmann Education Group übernahm die Mehrheitam US-Hochschuldienstleister HotChalk, und dieWeiterbildungsplattform Udacity, an der Bertelsmann beteiligt ist,startete neue Nanodegrees, unter anderem im Themenfeld KünstlicheIntelligenz.Über seine internationalen Fonds beteiligte sich Bertelsmann aninnovativen Unternehmen. So investierte Bertelsmann Asia Investments(BAI) unter anderem in den chinesischen Carsharing-DienstleisterDadao sowie erneut in die E-Commerce-Plattform Club Factory.Bertelsmann Brazil Investments (BBI) erwarb im April die Mehrheit amWeiterbildungsanbieter Affero Lab in Brasilien.Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte:"Angesichts unserer soliden Finanzlage sind wir für das Gesamtjahroptimistisch. Wir rechnen unverändert mit einem höheren Umsatz sowieeiner weiterhin hohen operativen Profitabilität. UnserKonzernergebnis soll erneut die Milliardengrenze übersteigen."Zahlen im Überblick (in Mio. EUR)1.1.2018 - 1.1.2017 -31.3.2018 31.3.2017Konzernumsatz (fortgeführte Aktivitäten) 3.992 3.940Operating EBITDA der Bereiche 494 505Corporate/Konsolidierung -21 -23Operating EBITDA 473 482Sondereinflüsse -15 3Finanzergebnis -48 -50Ergebnis vor Steuern aus 253 283fortgeführten AktivitätenSteuern vom Einkommen und vom Ertrag -81 -84Ergebnis nach Steuern aus 172 199fortgeführten AktivitätenErgebnis nach Steuern aus - -1nicht fortgeführten AktivitätenKonzernergebnis 172 198Investitionen 271 365(inkl. übernommener Finanzschulden)Stand Stand31.3.2018 31.12.2017Wirtschaftliche Schulden 6.260 6.213Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell