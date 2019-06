Bertelsmann begrüßt internationale Top-Studierende in Berlin (FOTO)

Gütersloh / Berlin (ots) -Zwölfte Ausgabe von Karriere-Veranstaltung "Talent MeetsBertelsmann"- Rund 1.000 Bewerberinnen und Bewerber aus 116 Ländern- Dreitägiges Event mit Workshops, Karriere-Coaching und Konzert inBerlinIn Berlin startet heute die Karriere-Veranstaltung "Talent MeetsBertelsmann" (TMB) des internationalen Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmens. Rund 1.000 Studierende aus 116 Ländern hattensich für den Event beworben. 56 von ihnen sind in dieKonzernrepräsentanz nach Berlin eingeladen worden und tauschen sichbis Mittwoch mit den Führungskräften des Unternehmens aus, bearbeitenFallstudien in Teams und informieren sich über Einstiegsmöglichkeitenbei Bertelsmann.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte:"Bertelsmann bietet ein breites Spektrum an Einstiegsmöglichkeiten.Wer in den Bereichen Medien, Dienstleistungen und Bildung kreativ undunternehmerisch tätig sein möchte, hat bei uns beste Chancen dazu."Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, ergänzte:"Wir freuen uns sehr über den stetig wachsenden Zuspruch, den 'TalentMeets Bertelsmann' erfährt. Mit rund 1.000 Bewerbungen aus 116Ländern spiegelt die Veranstaltung damit die Internationalität undVielfalt von Bertelsmann in ganz beeindruckender Weise wider. Ichfreue mich sehr auf viele gute Gespräche, Präsentationen und diefrischen Ideen und Perspektiven der Teilnehmer. Unser TMB-Netzwerkbesteht mittlerweile aus über 600 Absolventen. Seit dem Start derVeranstaltungsreihe haben wir rund 160 Teilnehmer fest oder für einPraktikum eingestellt."Seit 2008 lädt Bertelsmann jährlich Studierende nach Berlin ein.Die Veranstaltung ist regelmäßiger Höhepunkt der mehrfachausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your Own Career".Thematisch befassen sich die Studierenden auch in diesem Jahr inverschiedenen Workshops mit aktuellen Chancen und Herausforderungender einzelnen Bertelsmann-Unternehmensbereiche. Ihre Ergebnissepräsentieren sie vor einer Jury aus Top-Führungskräften des Konzerns.Zu dieser gehören neben dem Bertelsmann-Vorstand bestehend aus ThomasRabe, Markus Dohle (CEO von Penguin Random House), Immanuel Hermreckund Bernd Hirsch (Finanzvorstand von Bertelsmann), Núra Cabuti (CEOvon Penguin Random House Grupo Editorial), Rolf Hellermann (CEO vonArvato Financial Solutions), Julia Jäkel (CEO von Gruner + Jahr),Dominique Kulling (EVP von BMG) sowie Gabriella Vidus (CEO von RTLUngarn).Die Teilnehmergruppe mit der besten Präsentation gewinnt eineReise nach New York, wo sie unter anderem den Hauptsitz von PenguinRandom House, der größten Publikumsverlagsgruppe der Welt,kennenlernen darf.Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung wird ein exklusivesKonzert des Sängers Roosevelt ("Moving On", "Under the Sun") sein,der bei der Bertelsmann-Musiktochter BMG unter Vertrag steht.Moderator der Veranstaltung ist Amiaz Habtu, bekannt aus demVOX-Erfolgsformat "Die Höhle der Löwen".Weitere Informationen finden Sie unterwww.talentmeetsbertelsmann.com sowie via Twitter unter dem Hashtag#TMB19.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürKreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell