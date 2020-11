Bertelsmann-Unternehmenskommunikation mehrfach ausgezeichnet

Gütersloh (ots) -- Führend im Bereich "Medien" bei Befragung des Fachmagazins "Wirtschaftsjournalist"- Bertelsmann-Geschäftsbericht erhält internationale Preise- Platz eins bei den Vision Awards "Top 100 Worldwide" Das internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann ist in diesem Jahr mehrfach für seine Kommunikationsarbeit ausgezeichnet worden. In einer Umfrage des Fachmagazins "Wirtschaftsjournalist" zu den besten Unternehmenssprecher/-innen 2020 wurde Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, auf Rang eins in der Kategorie "Medien" gewählt.Mehrere internationale Preise gab es außerdem für den Bertelsmann-Geschäftsbericht 2019. Besonders erfolgreich schnitt die Publikation in diesem Jahr bei den "Vision Awards" der US-amerikanischen League of American Communications Professionals (LACP) ab. An dem internationalen Wettbewerb nahmen rund tausend Bewerber aus 25 Ländern teil. Der gedruckte Bericht erhielt von der LACP eine "Platin"-Auszeichnung und schaffte es unter den Top 100-Berichten aus aller Welt auf den ersten Platz. Die Online-Version des Berichts wurde mit "Gold" prämiert.Gleich drei Auszeichnungen erfolgten beim "ARC Award": Hier gewann der Bertelsmann-Geschäftsbericht insgesamt "Gold", in der Unterkategorie "Produktion und Druck" das Prädikat "Silber", "Bronze" gab es für die Online-Variante. Erfolgreich war Bertelsmann außerdem beim "Stevie Award", bei dem der Bericht mit "Silber" gewürdigt wurde.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Kommunikationsarbeit, die eng an der Konzernstrategie von Bertelsmann ausgerichtet ist. Faire und transparente Kommunikation hat für uns als Medienunternehmen einen besonderen Stellenwert. Die vielen Auszeichnungen sind für uns ein Ansporn, uns stetig weiterzuentwickeln und dabei auch neue Wege zu beschreiten. Mein herzlicher Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die täglich gemeinsam im Team hieran mitwirken."Im Mittelpunkt des aktuellen Geschäftsberichts stehen diesmal Allianzen und Partnerschaften. Für Bertelsmann ist dieses Thema von hoher strategischer Relevanz in den Bereichen Medieninhalte, Werbung und Technologie. Die interaktive Online-Variante (https://gb2019.bertelsmann.de) des Geschäftsberichts bietet zahlreiche Extras, darunter Videos, Leseproben sowie weiterführende Links.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell