Bertelsmann-Traineeprogramm für Geisteswissenschaftler startet in zweite Runde (FOTO)

Gütersloh (ots) -Innovatives "Creative Management Program" des Konzerns erfolgreichgestartet- Bewerbungszeitraum für zweite Runde läuft bis 13. Mai 2018- Erweiterung des Programms um Station im europäischen AuslandDas bundesweit einzigartige Traineeprogramm fürGeisteswissenschaftler von Bertelsmann geht in eine neue Runde: Seitdieser Woche können sich Universitätsabsolventen der Geistes- undSozialwissenschaften erneut für das "Creative Management Program" desinternationalen Medien-, Dienstleitungs- und Bildungsunternehmensbewerben. Mit dem Programm bietet Bertelsmann Studenten seit demvergangenen Jahr eine weitere Möglichkeit, eine Management-Karriereim Konzern zu beginnen.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt:"Geistes- und Sozialwissenschaftler bringen viele Qualifikationenmit, die für Management-Aufgaben von großem Wert sind: Kreativitätund Kommunikationsstärke beispielsweise. Mit unserem 'CreativeManagement Program' haben wir deshalb als bundesweit erster Konzernein speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenes Ausbildungsprogrammaufgesetzt, für das sich mehr als 700 Studenten beworben haben. Dergroße Erfolg des ersten Jahrgangs bestärkt uns, hier einen echtenNerv getroffen zu haben."Hermreck weiter: "Unsere ersten Trainees in diesem Programm habenuns in den vergangenen Monaten mit ihren kreativen Ideen, ihremSchwung und ihrem individuellen Blickwinkel auf Geschäftsprozessebegeistert. Wir werden das Programm deshalb auch 2018 fortführen undum eine internationale Komponente erweitern. Wer kreativ undunternehmerisch tätig sein möchte, für den ist Bertelsmann der idealeArbeitgeber. Geistes- und Sozialwissenschaftler finden zahlreicheKarrieremöglichkeiten bei uns im Konzern."In dem 20-monatigen Rotationsprogramm erhalten die Teilnehmerdurch Stationen bei der Mediengruppe RTL Deutschland, derVerlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG und weiterenBertelsmann-Bereichen einen vielfältigen Einblick in die Geschäfteund Branchen des Konzerns. Parallel erlangen die Trainees inbegleitenden Seminaren wirtschaftswissenschaftliche undunternehmerische Kenntnisse. Lag der Fokus der Stationen bislang aufDeutschland, wird das Programm nun um eine Station im europäischenAusland erweitert. Trainees bekommen somit die Möglichkeit, auch dieinternationalen Geschäfte von Bertelsmann kennenzulernen und daseigene Netzwerk über Landesgrenzen zu erweitern.Die erste Gruppe des Programms startete im April 2017. DieTrainees blicken heute auf zwölf Monate in unterschiedlichstenDivisionen des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmenszurück. Zwischen kaufmännischen und kreativen Fragestellungengestalten die Teilnehmer aktiv ihren individuellen Weg nachpersönlichen Interessen und Neigungen.Konkret richtet sich das "Creative Management Program" vonBertelsmann an Master-Absolventen der Geistes-, Sozial-, Politik-,Medien-, Sprach- oder Kommunikationswissenschaften, Soziologie oderjournalistischer Studiengänge. Interessenten sollten neben einemabgeschlossenen geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studiumaußerdem über ein ausgeprägtes wirtschaftliches Interesse undeinschlägige praktische Erfahrungen in der Wirtschaft verfügen. Derdreistufige Bewerbungsprozess - bestehend aus Onlinebewerbung,Onlinetest und Auswahltag - für die zweite Runde des Traineeprogrammsstartet sofort; Bewerbungen sind bis zum 13. Mai 2018 möglich. Startdes Programms ist Mitte Oktober 2018.Weitere Informationen: www.creativemanagementprogram.deÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit116.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz von 17,0 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürKreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell