Bertelsmann-Studie: Einheitliche Gebührenordnung nur im Einheitssystem möglich (FOTO)

Berlin (ots) -Die aktuelle Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung "Vergütungambulanter und ambulant erbringbarer Leistungen" kommentiertPKV-Verbandsdirektor Florian Reuther:"Die Studie kommt im Kern zu dem Schluss, dass eine einheitlicheGebührenordnung nur Sinn macht, wenn zuvor die gesamte medizinischeVersorgung in Deutschland vereinheitlicht wird. Während also viele imlinken politischen Spektrum eine einheitliche Gebührenordnung alsVoraussetzung für die von ihnen propagierte "Bürgerversicherung"begreifen, sehen es die Gutachter nun geradewegs andersherum. Daserinnert arg an die berühmte Frage vom Huhn und dem Ei, frei nach demMotto: Was soll zuerst kommen? Dabei ist die Antwort beiBürgerversicherung und Einheitsgebührenordnung ungleich einfacher:Keines von beiden! Die Zufriedenheit der Bürger mit ihrermedizinischen Versorgung erreicht Spitzenwerte. Da gibt es keineVeranlassung für Radikaloperationen an unserem Gesundheitssystem, daszu den besten der Welt zählt.Im Koalitionsvertrag heißt es mit Blick auf die Überarbeitung derärztlichen Gebührenordnungen: "Sowohl die ambulante Honorarordnung inder Gesetzlichen Krankenversicherung (EBM), als auch dieGebührenordnung der Privaten Krankenversicherung (GOÄ) müssenreformiert werden." Die von der Bundesregierung eingesetzteReformkommission ist gut beraten, diesen Auftrag wörtlich zu nehmenund die Spielräume innerhalb der beiden bestehenden Systemeauszuloten.Eine Blaupause für den GOÄ-Bereich ist dabei im Wesentlichenkonsentiert: Unser gemeinsam mit Ärzteschaft und Beihilfeentwickeltes Konzept umfasst den neuesten Stand der Medizin, es istoffen für eine rasche Integration zukünftiger Innovationen und esstärkt die "sprechende Medizin", also die persönliche Zuwendung derÄrzte zu ihren Patienten. Damit ist es ein gutes Fundament, auf demder Gesetzgeber noch in dieser Wahlperiode eine umfassende GOÄ-Reformerrichten könnte."