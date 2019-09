"Bertelsmann Party 2019": Kreativität und Unternehmertum als Rahmen für ein rauschendes Fest (FOTO)

Berlin (ots) -- Mehr als 600 namhafte Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft undGesellschaft werden in der Hauptstadtrepräsentanz erwartet- Bertelsmann präsentiert unterhaltsam und vielfältig, was denKonzern antreibt- Livestream, elegantes Party-Ambiente und ein Dancefloor mitspektakulärem AusblickWenn sich vor der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz die Gästedrängeln und drinnen das Blitzlichtgewitter losgeht, dann ist wiederPartyzeit! Mehr als 600 Persönlichkeiten aus Medien, Politik,Wirtschaft und Gesellschaft werden am Donnerstagabend zur"Bertelsmann Party 2019" erwartet, bei der sich diesmal alles umKreativität und Unternehmertum dreht - die zentralen Werte undAntriebskräfte des Unternehmens. Die werden unterhaltsam in Szenegesetzt: mit einem Ambiente, das Erfolgsformate und Kreative aus derBertelsmann-Welt aufgreift, einer Vielfalt außergewöhnlicherFood-Kreationen und einem Dancefloor, der einen spektakulären Blickauf die historische Mitte Berlins bietet.Der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe erklärte: "Nichtsprägt unsere Unternehmenskultur mehr als das Bekenntnis zuKreativität und Unternehmertum. Kreativität ist das Fundament unseresErfolgs und unternehmerische Freiheit die Voraussetzung dafür, guteIdeen auch umzusetzen. Nur wenn beides zusammenkommt, könneninnovative Geschäftsmodelle, Formate, Produkte und Dienstleistungenentstehen, die Menschen weltweit begeistern. Diese Vielfalt möchtenwir feiern und unseren Gästen heute Abend auf eine lebendige,kreative Weise präsentieren."Dazu gehört auch, dass Bertelsmann als Medienunternehmen die Partyzum Medien-Event macht: Sobald sich die ersten Gäste gegen 19:00 Uhrauf dem Roten Teppich einfinden, startet Bertelsmann aufhttps://www.facebook.com/Bertelsmann/ und aufhttps://www.bertelsmann.de eine anderthalbstündige Live-Übertragung,moderiert von Schauspieler und Moderator Marc Dumitru (RTL, SuperRTL) und Allround-Talent Toni Scheurlen (Super RTL). Die beidenkommentieren nicht nur das Geschehen auf dem Roten Teppich, wo dieGastgeber Liz Mohn und Thomas Rabe alle Gäste persönlich begrüßen,sondern sie unterhalten sich auch mit vielen Prominenten und stürzensich samt Kamera selbst noch ins Party-Geschehen.Im Inneren der Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1erwartet die Gäste ein Dekor aus Schriftzügen, Collagen, Mobilés undBildwelten, die verschiedenste aktuelle Inhalte der Konzerntöchterkombinieren, aber auch ein extravagantes kulinarisches Angebot. Dazuzählt etwa ein "Instagram-fähiger" Kaffee: Auf dessen Milchschaumdruckt ein Barista per Spezialdrucker binnen weniger Sekunden dasfarbige (geschmacksneutrale) Konterfei des jeweiligen Gastes. WeitereHighlights sind die Kreationen eines mexikanischenStreetfood-Designers, japanische Eisspezialitäten und einBuddha-Bowl-Buffet, bei dem die Gäste aus einer großen Vielfaltausgefallener Speisen eigene Kreationen zusammenstellen können.Liz Mohn und Thomas Rabe können sich am Abend auf spannende Gästefreuen: Angekündigt haben sich etwa die Schauspielerinnen SophiaThomalla, Corinna Harfouch, Gerit Kling, Dennenesch Zoudé und UrsulaKarven sowie ihre Schauspielkollegen Hardy Krüger jr., Thomas Heinze,Timur Bartels, Ivo Kortlang und Leonard Lansink. Auch die AutorenThea Dorn, Katja Eichinger, Olaf Ihlau und Marc Elsberg wurdenerwartet. Aus der Welt der Medien wollen Jorge González, FraukeLudowig, Victoria Swarovski, Katja Burkard, Isabel Edvardsson, NazanEckes, Marietta Slomka, Jenke von Wilmsdorff, Sascha Lobo, LauraWontorra, Vera Int-Veen, Wolfram Kons und Nina Moghaddam kommen. DieYouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann ("Die Lochis") sowie die"Höhle der Löwen"-Investoren Ralf Dümmel, Judith Williams, FrankThelen, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl stehenebenfalls auf der Gästeliste. Erwartet werden darüber hinaus dieModels Franziska Knuppe und Sara Nuru, die Designer Jette Joop undBrian Rennie, die Sportidole Regina Halmich, Alexander Leipold undHans Sarpei, die Musiker Heino, Klaus Meine (Scorpions), DominiqueBaltas und Karsten Walter von Feuerherz, The BossHoss sowie TomGaebel.Prominent vertreten ist die Politik: Ihr Kommen angekündigt habendie Bundesminister Anja Karliczek (Bildung und Forschung), JuliaKlöckner (Ernährung und Landwirtschaft), Hubertus Heil (Arbeit undSoziales), Gerd Müller (wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung), Andreas Scheuer (Verkehr und digitale Infrastruktur)und Jens Spahn (Gesundheit) sowie der Regierende Bürgermeister vonBerlin, Michael Müller. Auch die Bundestagsvizepräsidenten ClaudiaRoth (Bündnis 90/Die Grünen), Thomas Oppermann (SPD) und WolfgangKubicki (FDP) werden erwartet, außerdem Fraktionschef Ralph Brinkhaus(CDU/CSU), der FDP-Bundesvorsitzende und Fraktionschef ChristianLindner, Fraktionschef Dietmar Bartsch (Die Linke) sowieCDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Zu den prominentestenWirtschaftsvertretern auf der Gästeliste der Bertelsmann Party zählenHermann Bühlbecker, Florian Langenscheidt, Birgit Lübbe und BDA-ChefSteffen Kampeter.Die Bertelsmann Party ist klimaneutral. Alle nicht vermeidbarenEmissionen werden durch die Unterstützung von Gold-StandardKlimaschutzprojekten ausgeglichen.Social Media: Bertelsmann berichtet live unter dem Hashtag#BertelsmannParty von der "Bertelsmann Party 2019"Instagram: https://www.instagram.com/bertelsmann_erleben/Facebook: https://www.facebook.com/Bertelsmann undhttps://de-de.facebook.com/BertelsmannErleben/Twitter: https://twitter.com/Bertelsmann_deFotos und Film-Material stellt Bertelsmann während und nach derParty auf seiner Homepage zur freien Verwendung bereit. Dort sowieauf der Facebook-Seite des Unternehmens ist ab ca. 19:00 Uhr auch derLivestream von der Party zu finden. http://ots.de/8cO4v2Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.