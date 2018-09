"Bertelsmann Party 2018" gibt Einblicke in die globale Reichweite und Kreativität des Unternehmens

Berlin (ots) -- Hauptstadtrepräsentanz wird wieder zur Top-Party-Location für mehrals 800 namhafte Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft undGesellschaft- Internationalität in Ambiente und Food-Konzept, Dancefloor auf derDachterrasseDie Hauptstadt-Repräsentanz von Bertelsmann verwandelt sich amheutigen Abend wieder in eine erstklassige Party-Location: Dannfolgen wieder mehr als 800 Persönlichkeiten aus Medien, Politik,Wirtschaft und Gesellschaft der Einladung von Liz Mohn undBertelsmann-CEO Thomas Rabe, um an Berlins schönster Adresse Unterden Linden 1 zu feiern und zu netzwerken. Das internationale Medien-,Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen erzählt bei der diesjährigenBertelsmann Party seine internationale Erfolgsgeschichte, die vonUnternehmergeist und Kreativität geprägt ist: Geschichten vonGeschäftsideen und Kreativformaten, die weltweit Menschen begeistern.Sie werden unterhaltsam und mit aufwändigem Dekor präsentiert; auchdie extravaganten Food-Kreationen sind auf das Party-Mottoabgestimmt.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Wirmöchten unseren Gästen heute Abend mit Beispielen aus allenUnternehmensbereichen zeigen, wie wir mit unternehmerischem Denkenund Kreativität Angebote entwickeln, die global überzeugen:faszinierende TV-Formate, Bücher, Magazine und Musik, für die wir einweltweites Publikum finden, Dienstleistungen für Hidden Championsebenso wie für große Technologiekonzerne und nicht zuletztOnline-Bildung, die Menschen rund um den Globus Chancen eröffnet.Diese Angebotsvielfalt erfordert auch beherzte Investitionen inKünstler, talentierte Mitarbeiter und hochwertigen Content. Alleinfür kreative Inhalte gibt Bertelsmann jedes Jahr mehr als fünfMilliarden Euro aus, Tendenz steigend."Das Party-Thema findet sich in Dekoration und Speisen wieder: DieService-Geschäfte von Bertelsmann präsentieren sich im Erdgeschossmit ihrer globalen Reichweite und passendem "Global Food". Ein"Zeitraffer-Buffet" verdeutlicht, dass Bertelsmann rund um die Uhrund rund um die Welt Dienstleistungen erbringt: zeitgleich werdenFrühstücksgenüsse aus Europa, landestypische Mittagsgerichte ausIndien und Abendspeisen aus Japan und China angeboten.Im ersten Stock dreht sich alles um Bildung und Investments inzukunftsträchtige Geschäftsideen. Gezeigt werden die zunehmendeVerbreitung von E-Learning-Angeboten sowie Start-ups und bereitsetablierte Trendsetter, an denen Bertelsmann weltweit beteiligt ist.Auch das Speisenangebot ist mit Fusionsküche aus demisraelisch-palästinensischen Restaurant Kanaan und einer trendigen"Buddha Bowl Bar" global.Der zweite Stock und die Dachterrasse der Bertelsmann-Repräsentanzstehen ganz im Zeichen der Mediengeschäfte des Unternehmens: Einedreidimensionale Installation zeigt eine Weltkarte aus Buch-,Magazin- und Album-Covern, aus TV-Marken, Set-Fotos und weiterenErfolgsformaten des Konzerns. Auf dem Dach grüßen die übergroßenKonterfeis von RTL-Fernsehstars, berühmter Autoren von Penguin RandomHouse, der Namensgeber neuer Personality-Magazine von Gruner + Jahrund erfolgreicher BMG-Künstler. Auf einer Tanzfläche wird zuvorgerückter Stunde der Berliner DJ Eric Know auflegen.Kulinarisch warten diese Stockwerke mit außergewöhnlichenKreationen aus dem Palace Hotel Berlin und ebenso zarten wieraffinierten Grillspezialitäten aus dem ersten BEEF!-Restaurant inFrankfurt auf, außerdem mit einer großen Vielfalt an Flying Food.Liz Mohn und Thomas Rabe können sich am Abend auf eineneinzigartigen Mix prominenter Gäste freuen: Angekündigt haben sichetwa die Musiker Peter Maffay, Adel Tawil, Culcha Candela, Kim Gloss,Leslie Clio und Heino, außerdem die Schauspieler Hardy Krüger jr.,Jimi Blue Ochsenknecht, Rufus Beck, Sophia Thomalla und MariellaAhrens. Mit Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Frank Thelen, TimurBartels, Tim Oliver Schultz und Ivo Kortlang, Isabel Edvardsson undHans Sarpei haben sich zudem viele bekannte Gesichter auserfolgreichen TV-Formaten angemeldet.Aus der Welt der Medien wollen noch Verona Pooth, Katja Burkard,Jennifer Knäble, Nina Moghaddam, Laura Wontorra, Victoria Swarovskiund Wolfram Kons kommen, außerdem Goetz Elbertzhagen, Sascha Lobo,Entertainer Thomas Hermanns und die Travestiekünstlerin Olivia Jones.Erwartet werden darüber hinaus die Models Franziska Knuppe undVanessa Fuchs, der Fotograf Jim Rakete sowie die Designerin JetteJoop, die Sportidole Regina Halmich und Axel Schulz ebenso wie dieAutoren Katja Eichinger, Dietrich Grönemeyer und Harald Martenstein.Aus der Politik haben sich EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger,Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, Bundesfinanzminister undVizekanzler Olaf Scholz, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer undKanzleramtschef Helge Braun angemeldet, dazu SPD-Generalsekretär LarsKlingbeil, der Grünen-Politiker Cem Özdemir und der Vorsitzende derLinksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch. Zu den prominentestenWirtschaftsvertretern auf der Bertelsmann Party zählen MathiasDöpfner, Stefan von Holtzbrinck, Regine und Erich Sixt, Rolf Buch,Hermann Bühlbecker, Florian Langenscheidt, Georg Kofler und BDA-ChefSteffen Kampeter.Impressionen vom Roten Teppich und vom Party-Geschehen überträgtBertelsmann erneut per Livestream ins Internet.Fotos und Film-Material von der "Bertelsmann Party 2018" stelltBertelsmann im Laufe des Abends und der Nacht auf seiner Homepage zumDownload und zur freien Verwendung bereit. Dort sowie auf derFacebook-Seite von Bertelsmann ist ab ca. 19:00 Uhr auch derLivestream von der Party zu finden. http://ots.de/EQllMoSocial Media: Bertelsmann berichtet live von der "BertelsmannParty 2018" unter den Hashtags #BertelsmannParty und#BertelsmannParty18Facebook: https://de-de.facebook.com/Bertelsmann/ undhttps://de-de.facebook.com/BertelsmannErleben/Instagram: https://www.instagram.com/bertelsmann_erleben/?hl=deTwitter: https://twitter.com/bertelsmann_de?lang=deÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell